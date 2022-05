Lieux mouvants 2022 : programme du festival nature culture du centre-Bretagne

Le festival lieux mouvants se déroule du 9 juillet au 28 août 2022. Il s’attache à faire vivre les lieux naturels et exceptionnels du centre-Bretagne, à cheval sur les Côtes-d’Armor et le Morbihan, où sont de nouveau accueillis chaque samedi et dimanche de cet été artistes, créateurs et créatrices, auteurs et autrices et un public large pour une neuvième édition. Programme.

HAMEAU DE SAINT-ANTOINE, LANRIVAIN (22)

Un lieu de nature et d’histoire comme il en reste peu en Bretagne. Au milieu d’un paysage boisé qui domine le cours du haut Blavet, à quelques encablures du chaos de Toul Goulic, le village de granit datant du XVII ème siècle est un bel hameau traditionnel. La chapelle Saint-Antoine est entourée de blocs de granit et surplombe la vallée. Construite au XV ème siècle, elle accueille chaque année un pardon renommé. Avec Lieux Mouvants et la complicité active de la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh, le village de SaintAntoine à Lanrivain a retrouvé une nouvelle vie. Il abrite désormais, tout l’année, les activités de Lieux Mouvants.

PETITE CHAPELLE ST-JEAN-BAPTISTE DE BURTHULET (SAINT-SERVAIS 22)

La petite chapelle St-Jean-Baptiste de Burthulet est une ancienne église tréviale qui remonte au début du 16ème siècle, autour de 1518. La chapelle est attachante par le pittoresque de son cadre. Elle se trouve au centre d’un enclos paroissial. Une cohorte de pins efflanqués et tortueux cernent la chapelle. Le monument est bâti au faîte d’une colline aride. Les landes environnantes sont semées de blocs erratiques (dites les boules du diable). Les jours de tempête, lorsque la pluie cingle le visage et que les troncs des pins gémissent sous le vent, le paysage est d’une grandeur sauvage.

CHÂTEAU DU COSCRO, LIGNOL (56)

Un grand parc historique du XVIIème siècle Résidence de campagne attestée des rois depuis 1394, le château a fait l’objet d’une remise au goût du jour au début du XVII ème siècle sous le règne de Louis XIII pour les bâtiments et les jardins (1625-1650). Les jardins ont été abandonnés après la Révolution puis transformés en champ agricole à la fin du XIX ème siècle. Ils ont été restaurés suite à un travail préalable de recherches archéologiques réalisées en 2002 et 2003. Un axe central et des allées d’accès mettent en scène les bâtiments et l’environnement bocager. Les bâtiments et les jardins sont protégés au titre des monuments historiques (ISMH).

CARRIÈRE GALLO-ROMAINE DE LOCUON (PLOËRDUT 56)

La seule carrière de granite dont les traces d’exploitation antique sont encore visibles aujourd’hui. Le site historique de Locuon est un ensemble patrimonial remarquable à plus d’un titre. L’exploitation de la carrière a débuté au début de notre ère. Les blocs ont servi à la construction de Vorgium (actuelle ville de Carhaix) et des traces d’outils subsistent sur la majorité des fronts de taille. Dans le creux laissé par la carrière, se trouve la fontaine et la Chapelle Notre Dame de La Fosse à laquelle on accède par un majestueux escalier de granit. Elle a été construite au pied du front de taille.

EXPOSITIONS

HASSAN MASSOUDY Calligraphie arabe moderne

Hassan Massoudy est né en 1944 dans une ville du sud de l’Irak, Najaf, entourée par le désert et dont les monuments sont couverts de calligraphies. Dès son plus jeune âge, il dessine et calligraphie. Les créations d’Hassan Massoudy sont le fruit d’une rencontre entre le passé et le présent, entre l’art oriental et l’art occidental, entre la tradition et la modernité. Il perpétue la tradition de la calligraphie tout en rompant avec elle. Il épure son trait, tend vers une grande simplicité de la ligne. Le contenu : les mots, les phrases qu’il calligraphie, ont été écrits par des poètes, des écrivains du monde entier, ou dits simplement par la sagesse populaire. Son oeuvre est traversée par une culture humaniste. L’émotion ressentie à la vue de ses calligraphies est procurée par le mouvement des lignes, leur légèreté, leur transparence, le rapport entre le noir et le blanc, le plein et le vide, le concret et l’abstrait. Hassan Massoudy a gardé de sa formation de calligraphe, en Irak, l’esprit noble de l’artisan qui fabrique ou invente ses outils et prépare lui-même ses encres à partir de liants et de pigments colorés. Tout en respectant la tradition de la calligraphie, Hassan Massoudy est un artiste moderne qui communique avec la société qui l’entoure. Il expose, réalise des créations en public, et publie des livres.

FRANÇOIS DELAROZIÈRE Machines Bestiaire et 0rnements

François Delaroziere présente une exposition de dessins originaux qui nous invitent au cœur de la création de ses Machines monumentales. Pendant ses études aux Beaux-arts, François Delarozière crée son propre atelier d’artiste et produit ses premiers prototypes pour des décorations de magasins. Il croise la route de plusieurs compagnies de théâtre dont Royal de Luxe. De 1991 à 2006, il collabore avec le Royal pour la conception de machines (le Géant, le Rhinocéros, le Petit Géant…). Pour cet enseignant au département scénographie de l’Ecole d’architecture de Nantes, tout commence par le dessin. Souvent inspirés du vivant et de la nature, ses croquis sont aussi des plans, ils ont pour vocation de devenir à terme des Architectures en mouvement construites par La Compagnie La Machine qui évolueront dans l’espace public.

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE THOMAS PESQUET Regard sur la Terre

Thomas Pesquet est astronaute de l’Agence spatiale européenne, l’ESA. ll a participé à deux missions à bord de la Station spatiale internationale, Proxima en 2016-2017 et Alpha en 2021, au cours desquelles il a pris part à plus de 200 activités de recherche scientifique. Sur son temps libre et par passion de la photographie, il a pris de nombreux clichés de la Terre, dans une invitation à prendre de la hauteur et à s’émouvoir devant la beauté et la fragilité de la Terre. L’exposition proposera notre sélection de photographies de la Bretagne vue du ciel. Les clichés seront présentés dans le hameau de Saint-Antoine, en extérieur pour les connecter au ciel et à la terre.

Tarifs

Le tarif journalier est de 6€ (gratuit pour les -12 ans).

Le prix du pass festival (pour l’ensemble des journées) est de 40€.

La billetterie est ouverte 1h30 avant chaque rencontre ou spectacle.

Sur place vous trouverez une vente de livres en partenariat avec des librairies amies.

Devenir bénévole