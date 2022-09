Libre Garance ! : Un hymne à la liberté par Lisa Diaz

Premier long métrage de la réalisatrice Lisa Diaz, Libre Garance ! s’est fait remarquer par le jury de Cannes Écrans Junior 2022 et sort en salle le 21 septembre 2022. Avec des airs de conte, qui nous rappellent le soleil et les joies de l’enfance, ce film bouscule pourtant nos idées préconçues et nos rêves. Il propose une vision, qui, sans perdre de sa beauté, se révèle plus réaliste.

Ce film remarquable de Lisa Diaz retrace l’histoire de Garance et de sa famille, qui vivent dans les Cévennes. C’est l’été 1982, la vie paysanne est rude et dure, mais les parents offrent à leurs enfants un univers à part afin de les protéger d’un monde capitaliste qu’ils rejettent. Garance grandit dans cette petite communauté, nourrie par les discours et les querelles politiques et idéologiques. Un jour, des activistes italiens commettent un braquage et l’un d’entre eux se cacherait quelque part, près de la communauté. Il fait partie des brigades rouges, groupe révolutionnaire italien qui pourrait mettre à bas le système capitaliste tant décrié. Un moyen de mettre à l’épreuve les idéaux et les rêves de la communauté ?

Libre Garance ! pose de nombreuses questions sociétales, confronte les révoltés aux failles de leurs idéaux, fait voir la difficulté d’une mise en pratique et interroge sur ce qui fonde l’engagement. Ainsi, on comprend rapidement qu’il n’y a pas de changement de société qui puisse être pacifique et naturel, comme si toute évolution devait s’accomplir dans une forme de violence. Comme le souligne l’un des personnages à Garance qui demande si les armes sont vraiment utiles, « on doit aussi avoir des fusils, pour qu’un jour il n’y en ait plus du tout ». Il n’y aura pas non plus cette coalition de tous les exclus de la société capitaliste qu’on a contée à Garance et à sa sœur, trop peu de gens étant conscients du problème pour que les changements s’opèrent dans le calme.

« Il s’est fait avoir, on s’est tous fait avoir », La tante

Ce film fait également ressortir la contradiction qu’un individu peut ressentir entre ses combats politiques ou idéologiques et sa qualité de parent. L’image de la tante l’illustre parfaitement : une fois mère, sa flamme de combattante écologique et anti-capitaliste semble s’être essoufflée ; elle est responsable de quelqu’un d’autre et renonce ainsi à la lutte pour éviter les violences inéluctables qui pourraient atteindre son enfant.

Dans le couple même des parents de Garance, deux modèles s’opposent. D’un côté, le père qui, selon sa femme, a cessé de se battre, a cessé de « croire », car vivre de manière alternative lui suffit à exprimer son refus de la société. De l’autre, la mère qui en brûle encore, impuissante et qui en étouffe peu à peu. La parentalité est vue comme un renoncement de ses idéaux pour une sagesse et un engagement plus responsable.

Celui que Garance identifie comme un résistant, terroriste aux yeux de toute le monde, s’insurge quant à lui contre l’idée qu’on le croie père dans ce monde qui va mal, et donc qu’on le voie peut-être comme faible. La quête du bonheur suffit désormais.

Quand la mère part de la maison après une dispute, Garance est persuadée qu’elle est partie se battre avec l’activiste italien et projette de l’aider à son tour. Avec cette seule pensée, la jeune fille fait preuve d’un courage naïf en voulant permettre la réalisation des idées anticapitalistes de ses parents. Mais finalement, leurs rêves d’un changement et d’un pouvoir partagé entre les différentes couches de la population semblent n’être que des mots, condamnés à devoir le rester.

En plus des questionnements existentiels sur la lutte engagée et sur la société que les parents de Garance tentent de réenchanter, en proposant à leurs filles une vie alternative, Lisa Diaz nous offre une heure trente de paysages époustouflants, filmés à la lumière naturelle et ensoleillée du Sud de la France, ce qui ajoute au côté décalé d’une société qui va mal, qui se questionne, devant un tel spectacle imperturbable. Comme les paroles véhémentes des adultes, les silences et les regards ont aussi leur importance et leur rôle propre. Parfois, la scène se passe de mots ; du film se dégage alors une impression de puissance et de peur, thème récurrent d’un bout à l’autre.

L’originalité de Libre Garance ! tient enfin à son casting très jeune, formé majoritairement de comédiens débutants, comme la jeune actrice principale Azou Gardahaut-Petiteau, qui se démarque par sa fraîcheur de jeu, en perpétuelle improvisation. Vous l’aurez compris, le film de Lisa Diaz est un hymne à la liberté, à ne pas manquer.

Libre garance ! réalisé par Lisa Diaz sort en salle le 21 septembre 2022.