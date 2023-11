Finistère. Elodie Sagnard, une maroquinière à Lesneven

Elodie Sagnard est maroquinière et exerce dans son atelier à Lesneven dans le Finistère. Ellle vient de rejoindre le réseau Artisans Libre Art Bitre.

Originaire de Saint-Étienne (42) et maroquinière depuis 2009, Elodie Sagnard a installé son atelier dans le ccentre-ville de Lesneven dans le Finistère. La jeune femme est spécialisée dans fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie : Sacs, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, bracelets de montre, etc.

Elodie Sagnard

Quand Elodie Sagnard obtient son baccalauréat général, filière économique et sociale (ES), la question de l’orientation se pose. Elle a pensé à l’école des Beaux Arts, car elle aime le dessin, mais hésite quant aux débouchés et aux longues études. Finalement, elle se tourne vers les Compagnons du Devoir, qu’elle rencontre au cours d’une journée portes ouvertes. Mais là encore, il faut faire un choix entre la menuiserie, la charpente, la taille de pierre, etc. Finalement, c’est la maroquinerie qui retient son attention. Elle effectue son apprentissage de deux ans au sein du Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir à Marseille (13). Grâce à leur exigence et à la diversité des entreprises dans lesquelles elle travaille, elle affine son savoir-faire. Deux semaines de cours théoriques alternent avec six semaines en entreprise pendant les deux années avec au final l’obtention du CAP en maroquinerie. Puis, elle poursuit un tour de France des Compagnons pendant trois années de plus : Besançon, Nantes puis Paris. Là, elle fait connaissance avec les ateliers Petit H, qui occupe une place à part au sein de la maison de luxe Hermès, la référence mondiale de la maroquinerie. Les ateliers de fabrication Hermès, situés à Pantin, recrutent des couturiers, des joailliers et des maroquiniers, dont Elodie Sagnard qui suit une formation pour apprendre les modèles de la maison.

Mais après deux ans de vie parisienne et parce que le mari d’Elodie est breton, le couple quitte la capitale pour le Finistère nord. Elodie rejoint dans un premier temps les Ateliers Lafayette à Landerneau (29) où elle crée des porte-monnaie, des ceintures et des sacs en cuir. Elle s’installe ensuite à Lesneven (29) : « Parce que les maroquineries se font rares en Bretagne, j’ai eu l’idée de créer mon propre travail et de créer mon atelier personnel dans un cadre intime qui sent bon le cuir, le bois et où la seule limite de vos envies est l’imagination », déclare Elodie Sagnard.

Elodie Sagnard vient de rejoindre le réseau Artisan LAB (Libre Art Bitre), une association basée à Rennes (35) qui regroupe et participe au maintien et au développement des métiers artisanaux dans toute la Bretagne : ils sont doreurs, ébénistes, verriers, sculpteurs et tourneurs sur bois, etc. Depuis 2008, l’association Artisan LAB dirige et propose des projets innovants avec une réelle force organisationnelle. Elle rassemble et unit l’artisanat et l’art. Elle accompagne des projets d’artistes mais aussi des étudiants et des jeunes diplômés issus de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.

L’association les guide au cours du processus de fabrication ; elle simplifie et favorise les échanges et les aide à mieux cibler leurs compétences. Avant tout engagement des visites des ateliers sont proposées aux artistes pour mieux préparer leur collaboration.

INFOS PRATIQUES

Atelier de maroquinerie Elodie Sagnard : 8 rue de la Fraternité à Lesneven (29)

contact : 06.78.25.50.38