Rennes. Les Sisyphe, venez relever le défi entre danse et sport !

Dans le cadre du festival Nomadanse organisé par l’association rennaise Danse à tous les étages, le projet chorégraphique Les Sisyphe se déroulera à Rennes du 5 au 9 juin 2023. Une représentation finale aura lieu en public vendredi 9 juin en fin d’après-midi, place Saint-Germain.

Les Sisyphe est un défi. Celui de construire et d’offrir au public une partition de sauts de 20 minutes. Vous travaillerez avec deux chorégraphes pour construire votre partition sautée, vous entraîner et vous préparer à la jouer en public. Entre expression artistique et dépassement de soi, ces sauts se veulent symboles de liberté, de résistance et d’affirmation de soi.

L’enjeu du projet est de faire groupe, se connaître, s’engager, tenir ensemble, se dépasser individuellement et collectivement. Pour cela le projet est ouvert à toutes et tous, sans niveau chorégraphique ou sportif particulier.

Déroulement du projet :

Mardi 30 mai 14h-16h : séance de présentation et rencontre avec les artistes – au Garage, 8 rue André et Yvonne Meynier (Beauregard – Rennes)

Ateliers artistiques au Garage – 8 rue André et Yvonne Meynier (Beauregard – Rennes) : du lundi 5 juin au vendredi 9 juin, tous les jours de 13h30 à 17h30

Vendredi 9 juin 17h30 : représentation publique dans le cadre du festival Nomadanse – place Saint-Germain à Rennes

Conditions de participation :

avoir entre 16-30 ans

être disponible à tous les ateliers (5-9 juin)

Pas de niveau physique ou sportif exigé, chacun adaptera sa partition à ses capacités. Pas de pré-requis en danse nécessaire.

