Les Ravageurs est à la fois une série de romans et un webtoon de l’autrice rennaise Cyann. La saison 3 de la version BD a débuté sur la plateforme Webtoon le 29 avril 2023, et le deuxième tome « Clivages », qui fait l’objet d’un financement participatif sur Ulule jusqu’au 4 juin 2023, doit être bientôt publié.

Si vous consommez régulièrement des webtoons, ces BD en ligne spécialement conçues pour être lues sur écran, et que vous aimez la fantasy, alors vous avez peut-être déjà entendu parler des Ravageurs. Cette série, créée par l’autrice rennaise Cyann, fait en ce moment de plus en plus parler d’elle. D’abord rédigée sous la forme de plusieurs romans, c’est pourtant en version webtoon qu’elle s’est fait connaître en premier. Les épisodes sont régulièrement publiés depuis mai 2020 sur la plateforme de lecture en ligne Webtoon au rythme d’une fois par semaine, avec des pauses entre les saisons. Actuellement, la troisième saison est en cours depuis le 29 avril 2023.

Les Ravageurs raconte l’histoire d’un jeune garçon, Yoanh, recueilli par le roi Elrei à l’âge de sept ans suite à un terrible massacre dont il est le seul survivant. Sa mère y a été assassinée, et son père a mystérieusement disparu peu de temps auparavant. Il est élevé à la cour aux côtés d’Alexandre, le fils du roi, qui deviendra par la suite son meilleur ami. Mais son absence de rang fait qu’il a du mal à se faire sa place dans ce monde, d’autant plus que la reine lui voue une haine sans limites. Douze ans après ces événements, Yoanh et Alexandre rencontrent Naara, une jeune danseuse de rue et se lient d’amitié avec elle. De fil en aiguille, ils découvrent qu’elle a échappé dans son enfance aux mêmes agresseurs que ceux qui ont tué la mère de Yoanh : des mystérieux guerriers vêtus de longs manteaux rouge sang, les visages dissimulés par d’effrayants masques de métal. Et aujourd’hui, ils sont encore à la recherche de la jeune fille…

Véritable pépite parmi les nombreux webtoons disponibles sur la plateforme, la série comporte de l’action, du mystère, et aussi un peu de romance. Située dans un univers alternatif proche de notre Moyen-Âge, elle traite néanmoins de thèmes actuels qui nous concernent tous : l’amitié, l’amour, la famille, la sexualité et les violences sexuelles, le deuil, les problèmes sociaux, la politique, etc. Les personnages, écrits tout en nuances, sont loin des clichés que l’on retrouve parfois dans la fantasy et reflètent parfaitement la complexité des relations humaines. À ceci s’ajoute un scénario bien ficelé et plein de rebondissements, qui donne envie de connaître la suite à la fin de chaque épisode. Tout cela en fait une série unique en son genre, agrémentée de magnifiques illustrations qui ne cessent de s’améliorer avec le temps.

Passionnée par le dessin depuis sa plus tendre enfance, Cyann est autrice-illustratrice à son compte depuis 2019. Son premier projet est une bande dessinée humoristique intitulée La Brigade du M.A.L, en collaboration avec l’association Mediév’Arts de Rennes. Puis, elle est contactée par la plateforme Webtoon l’année suivante. Habituée au format BD classique, elle découvre ainsi une nouvelle façon de créer des histoires illustrées. « Je me suis dit : c’est ce que je veux faire, c’est parfait ! J’étais impressionnée et émerveillée par ce que pouvait transmettre un webtoon. » Contrairement à la BD papier où l’on a déjà un aperçu visuel avant même de lire, on « scrolle » sur Webtoon : on fait défiler l’histoire sur l’écran, découvrant ainsi chacune des cases au fur et à mesure. « Il y a un tel moyen de créer de l’émotion et de jouer avec les sentiments du lecteur, j’ai trouvé ça incroyable. » Très intéressée par ce format, elle propose donc sa série à Webtoon, déjà écrite en intégralité.

Car Les Ravageurs, c’est avant tout une saga de romans en quatre tomes. Le premier, intitulé « Artifices », est sorti en 2022 grâce à une campagne sur la plateforme de financement participatif Ulule. Il sera bientôt suivi du deuxième, « Clivages », d’après les dernières nouvelles. Même procédé que pour le tome 1, une campagne de financement est ouverte du 7 mai au 4 juin. La réussite de la campagne, dont l’objectif a atteint les 190% à l’heure actuelle, révèle le succès grandissant de la série.

Pourtant, l’aventure Webtoon a bien failli s’arrêter après la saison 2, faute de lecteurs. L’autrice poste une annonce à la fin du 102e épisode, en juin 2022, en expliquant que « Webtoon a pris la décision d’arrêter la série. » Un choc pour les fans qui ne tardent pas à montrer leur soutien et à se mobiliser afin de convaincre la plateforme de revenir sur sa décision. Une pétition circule même en ligne. Nul ne sait ce qui a vraiment changé le cours des choses, mais toujours est-il que deux mois plus tard, l’autrice annonce la bonne nouvelle sur ses réseaux : la série reprend !

Ne connaissant pas les raisons de cette décision temporaire, Cyann pense que les « likes » y ont une place importante. Comme sur un réseau social, on peut « liker » chaque épisode sur Webtoon. Et selon Cyann, « dans un pays comme la France où on n’a pas la culture du like », même si une série a beaucoup de lecteurs, cela ne se voit pas si les likes sont trop peu nombreux. À ceci s’ajoute parfois un manque de visibilité, dû au nombre croissant des webtoons ainsi qu’aux politiques commerciales des plateformes. Ainsi, ceux qui voient leur popularité augmenter rapidement vont être plus mis en avant. « Et ceux qui ne marchent pas vite vont tomber au fond du panier ». Cependant, elle tient à nuancer le propos : sur la plateforme, on peut désormais trouver une section « Local » au sein de la rubrique « Genres », spécialement dédiée aux webtoons français. Et pour aider les auteurs à acquérir encore plus de visibilité, l’association française Eventoon agit via les conventions dédiées à la culture pop telles que la Japan Expo, le Toulouse Game Show, le Paris Fan Festival, etc.

Les auteurs de webtoon ont un statut indépendant d’artiste-auteur et sont payés différemment selon les plateformes. Certaines rémunèrent dès lors que le travail est fourni, d’autres ne le font qu’une fois les épisodes publiés. Et dans tous les cas, il n’y a pas de rentabilité possible. « Tu peux en vivre mais le nombre d’heures que tu passes derrière est insane, mais tu fais ce que tu aimes. » Le fait de travailler seul ou en équipe est également déterminant. Cyann explique : « Quand j’étais seule, je montais à 70-80 heures par semaine. » Désormais, une aplatiste (personne qui s’occupe de poser les aplats, c’est-à-dire les surfaces de couleur uniformes qui servent de bases) l’assiste dans son travail, ce qui lui libère une journée ou deux par semaine.

La création d’un seul épisode demande beaucoup de travail, et dans le cas des Ravageurs, le fait de réadapter le roman en webtoon pose quelques difficultés. Une saison sur Webtoon ne pouvant pas couvrir la totalité du roman à cause du nombre limité d’épisodes, il faut couper beaucoup de passages. Souvent, il s’agit des éléments de narration tels que les descriptions des pensées des personnages. « Le webtoon est quelque chose qui se consomme très vite, et il ne faut pas qu’il y ait beaucoup de texte. » Cela peut être frustrant, d’autant plus que les lecteurs, en scrollant rapidement, ratent parfois beaucoup d’informations. Et « interprètent les intentions des personnages ou leurs situations d’une manière totalement différente. C’est le plus dur pour moi. »

En tout cas, le succès des Ravageurs n’est pas près de s’arrêter, et Cyann a encore de beaux projets devant elle. Alors n’hésitez plus et découvrez cette pépite qui aura un effet ravageur sur vous, c’est certain !

