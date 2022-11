Les Moumouss : Le Coffee shop qui fait mousser le café

Le coffee shop Les Moumouss a fait son trou à Rennes, sur l’esplanade Charles de Gaulle, il y a quasi 3 ans. Morgane Boyère et Maxime Birriem cogèrent ce petit lieu où il fait bon de s’arrêter pour boire un café, manger une pâtisserie maison ou encore pour une pause déjeuner bien méritée. Gestion des déchets ou sélection des produits, Les Moumouss coopère principalement avec des acteurs locaux pour une meilleure responsabilité de leur activité.

Maxime Birriem et Morgane Boyère, co-gérants des Moumouss

Au beau milieu de l’esplanade Charles de Gaulle, non loin de la sortie de métro, se trouve Les Moumouss. Installé depuis 3 ans dans un petit kiosque, le coffee shop est juste assez grand pour accueillir la cuisine et le bar, les tables se trouvent exclusivement en terrasse. Cependant, la taille du lieu ne fait pas barrière à l’imagination de Maxime et Morgane qui proposent à la clientèle un large panel de viennoiseries et gâteaux à accompagner d’une bonne tasse de café.

Le midi, Les Moumouss expose un menu hebdomadaire, travaillé avec des produits de saison et selon deux axes culinaires. Un premier de style street food élaborée, avec des plats à manger rapidement comme le grill-cheese, le bun ou encore la quiche ; et un second axe un peu plus gourmand qui revisite des plats typiques tels que la blanquette de veau ou le mafé (ragoût ou sauce traditionnelle selon la consistance en provenance du Sénégal, en Afrique de l’Ouest). Si vous avez un peu de temps pour vous attabler, il est possible de consommer sur place, sinon vous pouvez également prendre à emporter. Le coffee shop vous mitonne de bons petits plats en privilégiant la qualité de leurs produits pour un prix tout à fait abordable.

L’histoire des Moumouss commence avec un road-trip d’une année qui démarre en Nouvelle-Zélande, « le pays star du café », explique Maxime Birriem. Avec Morgane Boyère, il y découvre tout l’intérêt du coffee shop qu’il définit comme l’endroit où il est possible de se « poser avec son ordi, boire une bonne boisson, déjeuner ou commander des pâtisseries… C’est le combo sympa ». Là-bas, ils travaillent pendant deux mois dans une ferme productrice de fruits rouges où sont vendus des glaces, des muffins et autres gourmandises en direct. Une aubaine pour Morgane Boyère, issue d’un cursus en cuisine et pâtisserie, qui s’inspire de ces recettes. Elle suit par ailleurs une formation dans un coffee shop au cours de laquelle elle apprend la pratique de torréfaction du café ainsi que du latte art, une spécificité de ces enseignes qui consiste à créer des dessins avec de la mousse de lait. Ces expériences enrichissent les bagages du duo qui ne tarde d’ailleurs pas à repartir en direction de l’Asie du Sud, plus précisément du Vietnam.

Comme un fil conducteur à leur périple, il s’avère que le Vietnam fait partie des cinq principaux pays producteurs de café et la tradition du coffee shop y est très développée. Un voyage qui convainc donc Morgane et Maxime de créer leur propre enseigne. Ce dernier vient d’une formation commerciale, ce qui lui permet d’élaborer lui-même le business plan des Moumouss.

Les Moumouss éclot, imprégné dans son essence par le road-trip de Maxime et Morgane. Au-delà des nouvelles compétences qu’ils ont acquises, ils s’engagent pour « minimiser leur production de déchets ». Maxime relate à quel point il a été choqué par la gestion des déchets en Asie qui engendre une forte pollution des espaces : « Les gens jettent tout par la fenêtre, ça fait mal au cœur ».

Pour pallier cette problématique et optimiser son écoresponsabilité, les Moumouss active un circuit court en s’alliant à des organismes et des producteurs locaux. Parmi eux, En boîte le plat, une structure qui organise un système de tupperware en verre consigné et utilisable dans tous les restaurants partenaires. Libre à vous de garder la boîte pour la réutiliser ou la rendre et récupérer la caution. Le coffee shop, pour la gestion de ses déchets organiques, fait appel à la structure Rennes du compost qui coordonne la collecte de biodéchets dans l’objectif de les recycler.

Les Moumouss est également en contact avec l’organisme Durabl chez qui il se fournit en produits secs (sucre, chocolat…). Durabl est un grossiste qui livre tout en boîtes. En plus de favoriser la conservation des produits, une fois vidées, les boîtes sont retournées pour être remplies de nouveau. « Ça engendre une belle économie de déchets », conclut Maxime Birriem.

Photo: Instagram Les Moumouss

Fort de ses trois ans d’expérience dans la capitale bretonne, Les Moumouss a la bougeotte et construit des projets d’avenir. « L’idée pour plus tard serait de changer de lieu tout en gardant le même concept et peut-être de développer la partie café et de mieux en parler », imagine-t-il. « Pourquoi pas passer sur une ville moyenne ou de petite taille pour redynamiser un village ».

Pour plus d’informations

Esplanade Charles de Gaulle

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00