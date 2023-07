Rennes. Chansons bretonnes aux Mercredis du Thabor

Les mercredis du Thabor se déroulent chaque année pendant le mois de juillet dans le théâtre de verdure du parc de Rennes. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les passionnés de musiques et danses bretonnes dans la capitale Régionale.



le groupe La Mézanj sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

La première soirée fut très réussie. Les spectateurs ont pu apprécier la prestation des enfants du Cercle D’Ille et Rance et de Kelc’h al Lann, le Cercle Pont-Péan Kelc’h Al Lann, le Cercle celtique cheminots rennais tud an hent houarn, le Cercle Celtique de Chartres de Bretagne ainsi que le Bagadig Cesson et Astour. L’invité de cette soirée fut le groupe La Mézanj qui a remporté le concours Trio Libre à Plougastel.

Le Bagadig de Cesson-Sévigné sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

Le cercle celtique de Chartres de bretagne

Le cercle celtique de Chartres de bretagne sur la scène des Mercredis du Thabor 2023 à Rennes

Le cercle celtique Kelc’h al Lann de Pont-Péan sur la scène des Mercredis du Thabor 2023 à Rennes

Le cercle celtique Tud an Hent Houarn, (les cheminots) sur la scène des Mercredis du Thabor 2023 à Rennes

Cercle enfants d’Ille-et-Rance sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

Le cercle des enfants Kelc’h al Lann de Pont-Péan sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

La Compagnie Astour du cercle celtique de rennes sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

La Compagnie Astour du cercle celtique de rennes sur la scène des Mercredis du Thabor 2023

Notez dès à présent la date du 12 juillet prochain sur votre agenda: Le groupe YOUHADENN sera présent sur la scène du Théatre de verdure du Thabor de Rennes avec un répertoire composé chansons bretonnes collectées, de ballades irlandaises, écossaises, et galloises.