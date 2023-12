Les relations entre la France et le Japon sont au beau fixe. Et, depuis les années 80, de nombreux pans de la culture japonais ont conquis une bonne partie du monde. Pour autant, comment les Japonais nous perçoivent-ils ? Aujourd’hui, leur vision a-t-elle beaucoup changé en comparaison de celle de 1981 ?

Découvrez cet émouvant et hilarant voyage dans le temps qui établit un pont inantendu entre Japon et France. Ces deux vidéos présentent des Japonais vivant en France, à Paris. Ils examinent des particularités et des points forts et faibles de la France et des Français. Colère facile, horaires peu respectées, amour et petits noms… voilà des sujets abordés par ces Japonais qui s’expriment dans un très bon français. Si certains de ces défauts ont changé avec le temps, d’autres semblent toujours largement ancrés dans la culture française…