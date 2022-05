Rennes. Les Chouettes Hostel, entre confort et convivialité

Les Chouettes Hostel est un établissement hôtelier à mi-chemin entre l’auberge de jeunesse et l’hôtel traditionnel. Ouvert en juillet 2021, il remplace l’ancien hôtel Venezia et attire de nombreux touristes et Rennais. Disposant d’une grande terrasse ainsi que d’un bar et restaurant, l’établissement propose différents types d’hébergements alliant le confort d’un hôtel et la convivialité d’une auberge de jeunesse.

Le projet des Chouettes Hostel, en référence aux oiseaux de nuit, commence en 2017 et aboutit le 12 juillet 2021 avec l’ouverture de l’établissement. À l’origine de cette initiative, une femme, Camille Clar. Cette dernière tombe sous le charme de cet ancien hôtel (Venezia) et décide de se lancer dans sa rénovation. Prêt pour son ouverture depuis 2020, l’établissement a fait le choix d’ouvrir en 2021 en raison du contexte sanitaire : « Nous aurions pu ouvrir avant. Le lieu était prêt mais à cette époque-là on ne pouvait pas ouvrir les restaurants. Nous avons fait le choix d’attendre afin de pouvoir ouvrir l’hôtel et le restaurant ensemble ».

Le concept de cet établissement hôtelier se trouve à mi-chemin entre l’auberge de jeunesse et l’hôtel classique. Localisé en plein cœur de Rennes, il propose différentes sortes d’hébergement allant du dortoir simple à la chambre privative et/ou familiale. Les dortoirs, proposés à partir de 25 euros la nuit, peuvent accueillir entre 4 et 10 personnes et être privatisés. L’établissement propose trois formules de dortoirs : « Mixtes », « Girls Only » et « Family ». Pour les chambres privatives, le choix est laissé entre les « Minis » à partir de 45 euros la nuit ou les « Sweets » à partir de 55 euros la nuit. Les premières étant adaptées pour accueillir une seule personne et les secondes pour un séjour en duo.

Désireux de rendre le lieu vivant et d’attirer davantage de Rennais, l’établissement propose également de nombreux événements tout au long de l’année. Le 5 mai prochain, la chanteuse et musicienne Lisa Camille viendra d’ailleurs réaliser un concert accompagnée de sa guitare acoustique.

Disposant d’une grande terrasse ainsi que d’un bar et restaurant, il offre un cadre idéal tant pour les touristes que pour les Rennais : « On a envie de casser avec cette image de l’hôtel et du restaurant, et bar d’hôtel dans lequel les gens n’osent pas aller car ils ont l’impression que c’est réservé aux clients de l’hôtel ».

Pour la décoration, l’établissement a misé sur les œuvres de plusieurs artiste locaux dont l’illustratrice Pablo est une fille ou La Loutre dont les affiches égayent les chambres et le bas des Chouettes Hostel. Ce choix a été impulsé par la designeuse d’intérieur rennaise Morgane Fraga qui désirait mettre en avant les artistes rennais. Sa décoration est éco-responsable puisqu’elle est principalement constituée d’objets récupérés, troqués ou chinés.

Les Chouettes Hostel disposent d’un bar et d’un restaurant, ouvert du lundi au vendredi, proposant un menu par semaine comprenant une entrée, un plat et un dessert. Le chef, seul en cuisine, s’attache à proposer des repas de saison avec des produits frais : « Nos recettes sont assez élaborées, il y a beaucoup de recherche dans la cuisine du chef qui fait tout maison ».

Lisa Camille ©@albangatti

Voyageurs d’affaire, jeunes voyageurs, familles nombreuses … L’établissement voit passer une clientèle très hétéroclite. Tout le monde trouve son confort dans la variété d’hébergements proposés par Les Chouettes Hostel : « Dans les dortoirs notre clientèle est un peu plus jeune et internationale. On reçoit aussi des enfants, familles, groupes d’amis. C’est très divers ».

Depuis son ouverture, l’établissement connaît un succès grandissant et commence à disposer d’une solide renommée. De quoi ravir l’équipe des Chouettes Hostel qui estime que la remise à neuf du lieu, le cadre, ainsi que la terrasse avec vue sur La Vilaine contribuent au rayonnement de l’établissement : « On commence à se faire une place chez les Rennais au niveau du bar notamment. Concernant l’hôtel, ça fonctionne aussi. Je pense que c’était une offre qui manquait dans le paysage qui ne comptait qu’une seule auberge de jeunesse. Ça marche plutôt bien. Après quasiment un an, on est plutôt contents ».

