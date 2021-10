HUMOUR DU TERROIR : L’INCROYABLE SUCCÈS DES BODIN’S

Le duo comique Les Bodins est de retour en salle avec Les Bodins en Thaïlande, mercredi 17 novembre 2021. Fondé en 1994, ce duo se compose de Vincent Dubois en Maria, une vieille fermière régissant la vie de Christian, son fils quinquagénaire incarné par Jean-Christian Fraiscinet. Les deux partenaires proposent un humour du terroir et populaire, loin des paillettes, pour un succès extraordinaire qui rassemble une communauté de fans fidèles.

Les Bodin’s. Photo issue de la page FB “les amis des Bodin’s”

Le duo a connu un succès immédiat en débutant sur une scène à la campagne. Jouant systématiquement à guichets fermés, les Bodin’s ont fait salle comble au Palais des Glaces, à la Comédie de Paris et l’Olympia, avant d’inspirer un film, en 2008, Mariage chez les Bodin’s, réalisé par Eric Le Roch.



LES BODIN’S Zénith de Toulouse Métropole

Cette production à budget réduit a coûté moins de 100 000 euros et a été amortie avant même sa sortie, grâce à l’acquisition des droits DVD par la chaîne M6. Le film est sorti dans seize salles seulement, principalement dans des villes de province avant d’être proposé dans une poignée de cinémas parisiens. Au maximum, sa distribution fut de 26 copies à travers la France. Une promo minimaliste basé sur le bouche-à-oreille et, 120 000 entrées plus tard, ce long-métrage entre de manière inattendue dans le top des productions françaises les plus rentables de l’année 2008, juste après Bienvenue chez les Ch’tis, qui, pour un budget de 12 millions d’euros, avait été vu par plus de 20 millions de personnes.

Le 17 novembre 2021, les nombreux fans auront le plaisir de revoir le duo sur grand-écran avec Les Bodin’s en Thaïlande.

Les Bodin’s en Thaïlande, sortie le 17 novembre 2021 en salle. Aventure, Comédie de Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet.

Dans ce nouveau film, Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Site des Bodin’s