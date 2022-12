Les bières niçoises sont livrées à vélo électrique

C’est grâce à différentes actions responsables que les brasseurs de La Brasserie Artisanale de Nice ont récemment remporté le Trophée du Commerce Innovant. Remis par la ville de Nice aux commerçants qui s’inscrivent dans une démarche vertueuse, inclusive et innovante.

Une récompense accompagnée d’une subvention qui a permis à La Brasserie d’acquérir un vélo-cargo électrique afin de livrer leurs bières artisanales bio aux restaurants, hôtels et boutiques bio de Nice, tout en contribuant à mieux respecter l’environnement. L’objectif des brasseurs niçois est de diminuer leurs déplacements en véhicule thermique afin de réduire au maximum leur empreinte carbone.

Le cargo du vélo peut contenir jusqu’à 18 cartons de bières ; en 1 voyage, La Brasserie peut alors livrer 2 à 3 de ses clients niçois à la fois. Ce nouveau moyen de déplacement à zéro émission de carbone permet au fabricant de bière de fournir la centaine de restaurants, hôtels et épiceries fines qui ont déjà été conquis par leurs bières brassées en plein cœur de Nice. Les brasseurs niçois ont déjà diminué de 50 % leurs déplacements en fourgon.

La Brasserie s’inscrit au sein d’un circuit court afin de proposer des bières de qualité et respectueuses de l’environnement. Les brasseurs niçois travaillent avec des producteurs de produits issus du terroir. Notamment pour leur bière blonde aux pois chiches de Provence et leur bière d’automne à la courge. Pour leur distribution, ils privilégient les commerces indépendants de quartier comme les épiceries fines, les caves à vin et les boutiques bio plutôt que les grandes surfaces.

Une idée qui n’est pas de la petite bière et qui devrait se répandre plus vitre que la vitesse d’un vélo-cargo !

Dernière info pour la soif :

L’une des dernières-nées de La Brasserie Artisanale de Nice est la Lemon Dreel. Une bière blonde brassée avec les citrons de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESATITUDE) de Menton. L’association mêle terroir et insertion sociale en concoctant des produits frais à base de leur Citron de Menton IGP. A suivre…