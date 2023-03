Rennes théâtre amateur. L’ENS à la conquête de l’Atlantide

La nouvelle pièce de théâtre de l’ENS L’Atlantide sera présentée à l’ADEC de Rennes les vendredi et samedi 24 et 25 mars 2023. Dans cette pièce de comédiens, réalisateurs et écrivains amateurs vont apparaître pirates, bateaux corsaires, trésors, île mystérieuse, combats d’épée… pour emmener le public avec eux dans cette quête éternelle vers l’immortalité. Aidée de jeux de lumières et d’une machine à fumée prêtée par la salle, L’Atlantide est une pièce à ne pas manquer.

Nous sommes dans des temps troublés et incertains, quelque part entre le 15e et 18e siècle. Les Européens de l’époque déplorent l’état de leurs pays dans lequel leurs peuples ne cessent de mourir terrassés par les maladies, les famines, les guerres… Quand ils apprennent l’existence de l’Atlantide, avec des mercenaires à leurs services, ils apprêtent une flotte destinée à aller marchander avec les Atlandes et ainsi ramener en Europe le secret de l’immortalité. Mais une fois partie, l’expédition ne se déroule pas comme prévu. Les Atlandes n’entendent pas partager leur secret si facilement, et déjà à bord du bateau les esprits s’échauffent : les mercenaires échafaudent des plans pour récupérer le secret de l’immortalité et la garder pour eux. Mais que va-t-il arriver à la mission ?

L’Atlantide, c’est tout d’abord l’histoire d’un travail d’équipe de longue haleine, débuté en fin d’année scolaire 2022. À la tête de l’équipage Comuze : Jean Vereeken, président de l’association Muses et Co, assisté de nombreux responsables qui l’aident à faire voguer le navire avec, dans leurs fonctions administratives, Sophie-Rebecca Grulois en vice-présidente, Antoine Bouzid en trésorier, Ludovic Senez en secrétaire et Vincent Badetti (vice secrétaire ?).

L’équipe travaille également avec d’autres clubs de l’ENS. En effet, cette pièce rassemble plus de quatre groupes différents de l’ENS, notamment le club Danse du bureau des sports, les clubs de Musiques et Chorales du bureau des arts. L’équipe est également épaulée par des bénévoles extérieurs à l’ENS, comme Gabrielle Redon, étudiante en informatique à L’ENSAI, qui a proposé son aide pour réaliser notamment les costumes des comédiens et danseurs.

« Ce qui est intéressant avec la Comuze c’est qu’avant de débuter l’aventure, on ne sait rien. Mais on décide tous de faire quand même. » Jean Vereeken, président de la Comuze

Ainsi, les scènes sont écrites et mises en scène par l’équipe qui n’a d’expérience, en tant que directeur, que celle d’avoir été sur les planches avant les comédiens qu’elle encadre et conseille. « Cela crée un contrat de confiance entre les comédiens et nous. Ils attendent de nous qu’on les dirige, qu’on leur apporte des connaissances », explique Jean. « C’est un contrat très important et beau à respecter. »

Quand l’été 2022 prend fin, l’Acte 1 de la pièce est déjà presque finie. Régulièrement pendant l’été, les responsables écriture, Jean Vereeken et Sophie-Rebecca Grulois, se réunissent, aidés par des membres bénévoles de la Comuze comme Gratiane-angélique Hélou qui gère également la billetterie et Thibault Favier. Ces scènes sont d’ailleurs longtemps en Working Progress et se confrontent aux jeux, à la réalité des comédiens qui peuvent proposer une amélioration, une formulation qui passerait mieux ou une accroche plus percutante.

C’est durant ces réunions que les musiques et chansons sont proposées par les uns et les autres pour illustrer une émotion, une scène. Les départements musiques sont ensuite contactés pour étudier la mise en pratique d’un tel projet. Là encore, les acteurs sont forces de propositions et peuvent amener des idées de chansons. Les chansons sélectionnées non francophones seront ensuite traduites pour permettre une meilleure immersion et compréhension du public. Enfin, les responsables achètent les droits. Au programme cette année donc du Disney avec Bleu lumière, du Led Zeppelin, The Greatest Showman avec This is me, du Queen, Partener in crimes…

Nouveauté pour cette année : la Comuze sortira une chanson exclusive crée spécialement pour l’occasion par Jean-Baptiste Döderlein et Gauvain Thomas, de la section Musique de l’ENS.

Les danses sont confiées à la section Danse qui chorégraphie certaines scènes librement. Jean explique « Chaque équipe de danseurs vient avec son approche, sa sensibilité. Ainsi, si nous avions pu avoir la section danse l’année dernière ça aurait été plus axé danse contemporaine. Cette année sera plus du hip pop.» «On veut leur laisser cette espace de création, alors pour nous aussi ce sera la découverte. » ajoute-il.

« Cette année grâce à l’ADEC, le plateau sur lequel on joue est beaucoup plus grand, ce qui permet plus de liberté pour les comédiens d’abord qui ont plus de mouvements, mais aussi pour l’orchestre et les danseurs. Cette année, nous aurons des danseurs et plus de musiciens. »

L’ADEC, la maison au théâtre amateur a également joué un grand rôle pour la troupe de l’ENS en leur laissant utiliser leurs salles pour des répétitions, et les deux soir de représentation. Ingénieur son et lumière de la salle, Nolan Chassenotte, à la lecture de la pièce que lui a laissé l’équipe a imaginé de subtils jeux de lumière adaptés aux scènes et actions, comme la scène de combats de l’équipe ce qui ajoute beaucoup à la magie de la pièce.

L’Atlantide une pièce de l’association Muses et co à voir à 20h30 le vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 à l’ADEC la Maison du théâtre amateur au 45 Rue Papu, 35000 Rennes!

