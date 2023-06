En Aperçu. Lena Deluxe dévoile le clip d’Animals

Dans cet aperçu, découvrez un morceau sélectionné dans l’actualité musicale de ces dernières semaines. Aujourd’hui, focus sur Lena Deluxe et son dernier titre « Animals », qui sort ce vendredi 16 juin 2023.

Il y a presque 20 ans, Lena Deluxe inaugurait un parcours artistique pavé de voyages et de belles rencontres. Originaire de Roubaix, l’artiste multi-instrumentiste compose ses premières chansons à l’âge de 17 ans, puis débute sa carrière en 2005 aux côtés de la batteuse Mlle Lili. Trois ans plus tard, elle est remarquée par l’artiste américaine Brisa Roché, qui la recrute comme claviériste pendant sa tournée européenne, puis pour l’enregistrement en 2010 de l’album All Right Now à New York. C’est à cette occasion que la jeune autrice-compositrice-interprète fait la connaissance d’Henry Hirsch, producteur ayant travaillé aux côtés de Madonna et Lenny Kravitz. Séduit par ses démos, ce dernier offre à Lena une résidence dans son studio d’Hudson près de la Big Apple, afin de mettre sur pied son premier album. Nommé Mirror For Heroes, ce dernier sort en 2015 et obtient un beau succès au niveau national, ainsi qu’un rayonnement international.

Photo; Audrey Jean.

Après une tournée de 2 ans et une pause créative en voyage autour du monde, Lena Deluxe prépare désormais la sortie de son deuxième opus, Santaï, conçu cette fois-ci en Indonésie. Suite à l’avant-goût procuré par les deux singles précédents « En haut des cimes » (2020) et « Gueule de loup » (2022), elle nous présente aujourd’hui un troisième extrait via le titre « Animals », dévoilé aujourd’hui sur les plateformes audio et en clip sur YouTube.

Sur le plan stylistique, le morceau se déploie sous une esthétique envoûtante et métissée, que Lena Deluxe désigne elle-même sous le terme de « rock tropical sixties ». De fait, elle s’appuie tout d’abord sur ses premières influences, puisées dans les courants du rock des années 60 et en particulier son versant psychédélique, qu’elle affectionne depuis l’adolescence. Un héritage qu’on perçoit en outre via le riff de début et les percutants accords à la guitare électrique d’Ipin Nur Setiyo, lui-aussi passionné de ces styles. De même, la voix habitée de Lena se pare d’un timbre clair et d’un lyrisme intense, qui évoque celui de Grace Slick de Jefferson Airplane.

Par ailleurs, Lena Deluxe a enrichi sa musique des enseignements de son séjour en Indonésie, un pays dont elle s’est éprise de la culture, des arts et de la musique. De fait, « Animals » est l’un des huit morceaux nés des jam sessions de l’artiste avec un quatuor de musiciens, rencontrés dans une communauté d’artistes près de Yogyakarta. On y retrouve ainsi des éléments instrumentaux tirés des esthétiques traditionnelles indonésiennes, en particulier celles des peuples Dayak. En témoignent notamment les soli d’Ipin Nur Setiyo à la guitare et d’Adam Alydrus au sape (instrument à cordes traditionnel), qui intègrent les inflexions mélodiques modales de ces mêmes répertoires.

De gauche à droite: Adam Lauhil (basse), Lena Deluxe (chant), Ipin Nur Setiyo (guitares) & Eugene Pacutantra Gagah (batterie). Photo: Budi Guntur.

Quant au texte d’« Animals », il s’articule autour d’une thématique brûlante que nul ne peut aujourd’hui éluder : la relation destructrice qu’entretient l’être humain vis-à-vis de la nature et des êtres qui la peuplent. Cette domination est également mise en scène dans le clip sous forme de « conte pop décalé », que Lena a co-réalisé avec la vidéaste et photographe Camille Ropert. Son histoire se déroule ainsi dans un monde en proie à l’apocalypse, plus précisément dans l’une des seules forêts qui subsiste encore sur Terre. On y découvre Lena en grande prêtresse des lieux, qui y vit coupée du reste du monde et érige un autel en hommage aux animaux victimes de l’avidité humaine. A cette cérémonie se joignent un bélier et ce qui semble être une grenouille, incarnés par Elise Daubié et Léna Cayrade. Tous trois, animés par la transe, s’adonnent alors à une danse lente et déliée, comme pour mieux invoquer les esprits des animaux défunts.

En parallèle à cette figure de défenseuse de la nature, Lena Deluxe interprète également un autre personnage à l’attitude opposée, coiffé de rose et habillé de couleurs vives. Ce dernier, au contraire, s’applique à souiller la forêt et ses habitants avec désinvolture. Un alter ego qui semble représenter notre ambivalence et un certain cynisme ambiant, face au désastre environnemental qui ne cesse de s’amplifier.

A travers « Animals », Lena Deluxe délivre un morceau aussi magnétique qu’inspirant, dont la portée symboliste interpelle et bouscule avec beaucoup d’éloquence. Empreint d’une aura mystique et tribale, il nous donne aussi un bel aperçu de ce nouvel album Santaï, annoncé comme un voyage musical en plein coeur de la jungle indonésienne. Une création dont on prendra plaisir à découvrir tous les contours dès sa sortie de terre, prévue pour septembre prochain…

Visuel: Camille Ropert.

Sortie du clip « Animals » le 16 juin 2023.

Écrit et réalisé par Camille Ropert & Lena Deluxe

Avec : Lena Deluxe, Élise Daubié & Léna Cayrade

Costumes : Babette Galet & Sandrine Zimmer

Chorégraphies : Élise Daubié

Assistant caméra : Yanis Frichou

Directeur de la photographie : Matthieu Fabbri

Régisseur général: Clément Lenancker

Écouter « Animals » sur les plateformes

L‘album Santaï de Lena Deluxe sortira le 8 septembre 2023.