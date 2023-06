Le tueur au caillou, un polar à la milanaise

Le tueur au caillou, polar de l’écrivain et journaliste italien Alessandro Robecchi, est paru aux éditions de l’Aube en février 2023. Ce roman raconte Milan, capitale industrielle où la Fortune la plus exubérante voisine avec la Misère, celle des bas quartiers de Naples.

Justement, ça démarre aux Casernes, qui rappelle les fameuses Vele de Naples, des logements miteux que la Mairie ignore, une population bigarrée : des italiens miséreux, des héritiers de l’Ultra Gauche italienne, des petits truands calabrais et beaucoup d’immigrés de toutes origines et de toute religion qui cohabitent dans un relatif équilibre, mais un équilibre quand même et malgré tout une certaine solidarité.

Le tueur au caillou est le troisième roman policier avec Ceci n’est pas une chanson d’amour et De rage et de vent d’Alessandro Robecchi, journaliste, auteur de télévision et écrivain italien. Une constance de ces trois romans, le personnage de Carlo Monterossi, auteur désabusé d’une émission de télé à succès qui l’insupporte, dandy littéraire en mal d’amour et passionné de Bob Dylan. Accompagné de son « complice Oscar », sorte de détective un peu louche mais efficace qui apparait ou disparait par enchantement, ils interviendront dans une enquête privée un peu compliquée pour récupérer une bague subtilisée à une riche milanaise un peu crédule. À quelques kilomètres de la fameuse Caserne, un négociant en viande au-dessus de tout soupçon est assassiné puis un urbaniste, plus sulfureux, compromis dans divers montages immobiliers. Point commun, un caillou est déposé sur chaque corps et le tueur sait parfaitement où se trouvent les caméras de surveillance…

L’équipe de policiers locale est rapidement mise sur la touche, remplacée par des spécialistes de l’antiterrorisme venus de Rome. Vexés, les Milanais vont se mettre au vert pour mener leur propre enquête… Bientôt, Carlo Monterossi en récupérant la fameuse bague apprend qu’un homme, récemment mort en prison, en savait long sur l’une des victimes… et tout ceci nous ramène aux fameuses années de plomb. Agréable à lire, empreint d’humour et d’humanité…

Le tueur au caillou d’Alessandro Robecchi. Éditions de l’Aube, février 2023. 416 pages. 21,90€