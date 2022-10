Le Tronchet (35). L’Élixir ou la jouvence perpétuelle d’un bar médévial

L’Élixir est un bar situé dans la commune de Le Tronchet. Depuis son ouverture l’année dernière par Alice Schmitt et Simon Danjou, cette taverne tendance médiéval ne désemplit pas.

Que vous souhaitiez savourer une cuisine à base de produits locaux et artisanaux, déguster cocktails et spiritueux d’exception, faire une partie de jeu de société au coin de la cheminée ou encore vous évader le temps d’un concert l’Élixir est fait pour vous !

Alice Schmitt et Simon Danjou

En plus du bar et du restaurant, notre taverne est un lieu de lien social, de culture, de jeux, d’échanges et de découverte. Vous pouvez y trouver jeux de société en libre accès, une bibliothèque, des expositions temporaires d’artistes et d’artisans, mais aussi des concerts, des soirées contes ou à thème.

En bref, l’Elixir est une vraie taverne où il fait bon jouer à des jeux de société en sirotant une bière ou un cocktail tandis que les enfants profitent d’une petite bibliothèque dans un coin dédié. Rencontre avec Alice et Simon.

Elixir 7 place du Cerf, Le Tronchet, France, 35540

07 88 30 24 61

contact@elixirbar.fr



lundi Fermé

mardi 10:30–14:30, 17:30–21:45

mercredi 10:30–14:30, 17:30–21:45

jeudi 10:30–14:30, 17:30–21:45

vendredi 11:00–14:30, 17:30–01:00

samedi 11:00–14:30, 17:30–01:00

dimanche Fermé