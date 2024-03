Le bar-épicerie Les Orties, seul commerce de Le Tréhou, dans le Finistère, est né de l’initiative de l’équipe municipale et d’un groupe d’habitants réunis au sein d’une association, Notre commerce au Tréhou. Leur objectif est de redonner vie aux habitants grâce à des rencontres et des animations.

Le Tréhou, 660 habitants aujourd’hui, accueillait jadis des commerces : une épicerie, une poste, une boulangerie, des cafés, comme partout : ils ont progressivement fermé leurs portes. C’est grâce à l’épidémie de Coronavirus que quelques habitants de Le Tréhou se sont rapprochés pour créer du lien et ont eu l’idée de fonder un nouveau lieu de vie.

Au départ, un marché de produits locaux est installé une fois par semaine sur la place du village. C’est face à ce véritable succès, qu’il est alors décidé de rouvrir le bistrot de la commune ! En septembre 2021, des travaux sont votés afin de rendre les locaux plus accueillants et fonctionnels. Le lieu est notamment aménagé grâce à des dons et à la Recyclerie associative Ribine située dans le bourg et devenu un partenaire précieux.

C’est dans un cadre cosy refait à neuf avec un maximum de matériaux de récupération, que le café-épicerie, baptisé Les Orties est devenu l’unique commerce de la commune qui fertilise le lien social. Géré par Fabienne Kermarc, il a été inauguré le 1er mai 2022. C’est là que les habitants après leur journée de travail se retrouvent, échangent, participent à des animations intergénérationnelles, des ateliers, des soirées jeux de société ou des soirées contes, assistent à des concerts, etc. Un coin est aussi dédié aux enfants et une bibliothèque est à disposition de tous.

Joël Cann le maire à gauche ; Fabienne Kermac à droite et des membres de l’associattion

Quant à la partie épicerie, elle est généreuse en légumes et fruits. On y trouve la majorité des articles de première nécessité et les produits sont pour la plupart locaux. Le bar-épicerie est multiservice : il propose aussi un accompagnement administratif sur internet, un point relais pour les colis et un service postal. Ce modèle économique coopératif correspond au projet mis en place et répond aux besoins de la commune.

Après avoir accueilli Céline vendredi 8 mars, autrice qui questionne la place des femmes dans les contes, pour une lecture de Envolée de Contes au féminin, le bar-épicerie proposera de fêter la Saint-Patrick vendredi 15 mars, une soirée choucroute le vendredi 22 mars, puis des soirées concerts. Les Orties annoncent un programme printanier qui sera très musical avec un panaché de genre

Un groupe de jeunes gens de la commune se retrouvent régulièrement au bar Les Orties pour préparer le Festival La Nuit Farouche programmé pour le lundi 8 juillet 2024.

INFOS PRATIQUES

Bar-épicerie Les Orties – 1, route du Moulin du Pont à Le Tréhou (29)

Contact : 06 89 25 21 53 ou/et notrebistrotautrehou@gmail.com

Horaires :

du mercredi au samedi, de 9 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h

ouvert en matinée le dimanche

Les heures de fermeture pourront être retardées en fonction des animations