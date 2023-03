Le Rheu. Place aux femmes et à Joséphine Baker dans le quartier de la Trémelière

Au Rheu près de Rennes, une place multimodale sera inaugurée mercredi 22 mars par le maire Chantal Pétard-Voisin. Ce lieu de rencontre est baptisé Joséphine Baker en hommage à l’engagement de cette artiste dans la résistance française, et dans la continuité de la mise en valeur sur le domaine public des femmes qui ont marqué l’histoire.

Après la signature en 2021 de la charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale, la ville a mis en place, fin 2022, un plan d’actions avec l’ambition d’agir sur différents champs (culture, éducation, RH, …). « Nous nous sommes engagées à augmenter la visibilité des femmes dans l’espace public. En dénommant les rues de noms de femmes pionnières, de femmes ayant ouvert le champ des possibles, nous voulons que ces femmes deviennent des vecteurs de mémoire et des modèles pour les générations à venir » souligne Christelle Le Fort-Pillard, adjointe aux RH, égalité et citoyenneté.

Le Rheu comptera bientôt autant de rues portant des noms de femmes que des noms d’hommes, là où la moyenne nationale était encore récemment autour de 5%. C’est une manière de reconnaitre l’égale importance des femmes et des hommes dans la vie de nos cités.

L’événement festif animé, en partie, par les associations rheusoises, est ouvert à toutes et à tous. À cette occasion, une stèle dédiée aux droits des femmes est dévoilée.

Un événement placé sous le signe des droits des femmes

Place aux femmes pour cette inauguration conviviale : droit des femmes, femmes remarquables et initiatives pour les femmes sont déclinés à travers des stands pédagogiques, des ateliers etdes animations ludiques. Un goûter est offert sur place. Les Rheusoises et les Rheusois sont invités à participer aux animations, à partir de 16 h. Le ruban sera, quant, à lui coupé à 18 h.

Jeu-quiz et circuit-découverte

Cette rencontre festive est également l’occasion de lancer le circuit-découverte éphémère qui jalonne le quartier. Un quiz avec deux jeux permet aux jeunes, aux familles et aux curieux de découvrir des femmes célèbres et de s’imprégner de leur histoire. Objectif ? Déambuler et découvrir 11 portraits de femmes* remarquables dont les rues portent leur nom ! Ce parcours restera en place jusqu’au mois d’octobre.

Une stèle dédiée aux droits des femmes dévoilée

Sur la place Joséphine Baker, une stèle permet de parcourir les dates clés de l’évolution des droits desfemmes en France, depuis 1791 : droit de vote, égalité salariale, accès à l’emploi, parité en politique, contraception, IVG…

Le cœur de quartier de la Trémelière

Au croisement de la rue de la Trémelière et de l’avenue du Stade, la place multimodale a été conçue avec la participation active de citoyennes et citoyens lors d’ateliers de concertation, en 2019. Une étape pour ce quartier de la ville en cours de développement. Cette place est le cœur de quartier : les habitants s’y croiseront, y prendront le bus, retrouveront leurs voisins pour du covoiturage. On pourra s’y arrêter, stationner (voitures, vélos, trottinettes…).

Information pratiques

Mercredi 22 mars

16 h à 18 h

Ateliers créatifs, quiz et stands des partenaires.

Goûter offert.

18h

Inauguration officielle et lancement du circuit-découverte Libre et gratuit, tout public

* Les femmes à l’honneur dans le quartier

• Place Joséphine Baker • Rue Danielle Mitterrand • Rue Françoise Héritier • Rue Joséphine Pencalet • Rue Marie Marvingt • Allée Emmeline Pankhurst • Rue Marguerite Yourcenar • Rue Colette Besson • Rue Gisèle Halimi • Allée Agnès Varda • Allée Juliette Gréco

D’autres femmes auront bientôt une allée à leur nom :

• Florence Arthaud (1957-2015)

Navigatrice française, première femme victorieuse de la Route du Rhum, en 1990.

• Émilie du Châtelet (1706-1749)

Femme de science et de lumières. Elle participe à l’effervescence intellectuelle des femmes de son temps.

• Ada Lovelace (1815-1852)

Pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l’ordinateur.

• Paulette Missonnier (1928-2016)

Élue de Le Rheu de 1971 à 1989. Elle est à l’origine du jumelage Le Rheu–Grasbrunn.

• Émilienne Moreau (1898-1971)

Deux fois résistante. Elle est une icône de la lutte contre l’Allemagne en 1915 et entrera en résistance de nouveau en 1940. • Nettie Stevens (1861-1912)

Femme scientifique étant à l’origine des recherches sur les chromosomes X et Y pour la détermination du sexe d’un individu