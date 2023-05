Rennes. le Refugee food festival revient du 6 au 13 juin

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 2023, cet événement culinaire et solidaire est chaque année un peu plus nécessaire, dans un monde où près de 100 millions de personnes sont déracinées et font preuve de courage et de résilience pour s’épanouir dans leur pays d’accueil. Pour sa 5e édition, le Refugee Food Festival Rennes comptera dans sa programmation 4 restaurants et 2 ateliers de cuisine !

Sensibiliser, informer, valoriser les parcours et talents des personnes exilées, permettre l’insertion professionnelle des réfugié.e.s dans le fragile secteur de la restauration et rassembler autour de la table : telles sont les missions portées par le Refugee Food Festival.

« C’est une grande joie et une fierté pour moi d’être la 1ère marraine du RFF, que je suis depuis ses débuts. Le travail accompli depuis des années prouve que la cuisine permet de changer le regard que nous portons sur des personnes réfugiées qui ont tant à nous apprendre, qu’elle est créatrice d’espoir, d’avenir et qu’elle est une langue universelle. » Elvira Masson, marraine du Refugee Food Festival 2023

Le temps du festival, ces restaurants accueilleront leurs convives pour un repas unique en son genre, fruit de la fusion des talents culinaires de leurs chef.fe.s et des cuisinier.ère.s réfugié.es invité.es. Ces duos aussi inspirants qu’inspirés feront saliver et savourer les Rennais de la façon la plus engagée qui soit, en rassemblant et fédérant autour de la cuisine.

Programmation

MARDI 6 JUIN

FEZI

Déjeuner franco-syrien par Danya Abu Amhad & Cédric Bruneau

8 & 9 JUIN

LES RÉCUPÉRABLES Déjeuners franco-syriens par Hadeel Jlilati,

Silvia Flores & Sarah Goter

MERDREDI 7 JUIN

LA PARCHEMINERIE Atelier de cuisine syrienne par Danya Abu Amhad

SAMEDI 10 JUIN

LES CARTOUCHERIES Atelier de cuisine syrienne par Hadeel Jlilati

DU 7 AU 9 JUIN

LE JARDIN MODERNE Déjeuners franco-afghans par Yalda Adeli

& Emmanuelle Raux

12 & 13 JUIN

LA PETITE OURSE

Déjeuners franco-tchadiens

par Christian Ngalbogui Souana, Germain Caillet & Charlotte

