Le Nessay, un petit hôtel de luxe à Saint-Briac

Le Nessay à Saint-Briac-sur-Mer est devenu l’unique hôtel breton à obtenir le prestigieux label « Small luxury hotels of the world ». Le Nessay, c’est désormais deux lieux : l’hôtel du Nessay et la maison du Nessay.

Tout commence sur la presqu’île du Nessay à Saint-Briac-sur-mer, longtemps gardée secrète par ses habitués.. Bordée de deux plages légendaires, La presqu’île du Nessay se situe dans l’une des plus belles baies de Bretagne sur le côte d’Emeraude. Sur la presqu’île, le club pour enfants Les Goélands, les cabines de plage et le vent qui siffle dans les mâts appartiennent à la mémoire collective.

Une bâtisse construite à la fin du 19ème siècle sur l’emplacement d’un ancien château fort, une maison aux milles histoires et émotions. Pour ressusciter ce lieu, il aura fallu une année entière de travaux pour transformer ce lieu d’exception en un hôtel de 17 chambres, les pieds dans l’eau.

En avril 2021 ouvre La Maison du Nessay, un lieu de vie plus intime qui invite à profiter du moment présent dans un endroit chaleureux et rassurant. Entre amis ou en famille, c’est un petit paradis pour ceux qui ont envie de vivre sans rythme et sans contrainte. L’atmosphère chaleureuse de cette ancienne maison de famille est intacte. Imaginée comme un hôtel tout au long de l’année, les clients peuvent également y vivre comme chez eux, en la louant dans son intégralité et en profiter comme s’ils étaient chez eux.

Hôtel Le Nessay Bd du Bechay, 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Site et réservation : https://www.lenessay.com

Accès

PAR LA ROUTE

Accès depuis Paris par autoroute A13 (4h)

Accès depuis Nantes par voie express (2h)

Accès depuis Rennes par voie express (1h)

PAR LE TRAIN

Gare TGV de Saint-Malo à 20min du Nessay

Ligne direct Paris / Saint-Malo en TGV à moins de 3h

Lignes TGV au départ de Lille, Strasbourg et Lyon jusqu’à Rennes puis TER jusqu’à Saint-Malo

PAR AVION

Rennes-Saint-Jacques : à 1h du Nessay, cet aéroport vous permet d’accéder aux plus grandes villes

Dinard-Pleurtuit : à 15min du Nessay