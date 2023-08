Le Juch Douarnenez. Le festival Chez Hubert, une première qui se juche haut !

À Le Juch près de Douarnenez, dans le Finistère, Tobias Reisenhofen et Santagio Leonardo Rivillo se sont lancé le défi de créer un festival dans leur petite commune et d’attirer le public les vendredi 18 et samedi 19 août 2023. Fort de leurs expériences passées, le binôme annonce le programme de cette première édition et attend de nombreux visiteurs. A vous de jucher !

Domicilié à Audierne (finistère), Tobias Reisenhofer est Allemand. Il a déjà été organisateur et président d’un festival à Stuttgart. Santiago Leonardo Rivillo, originaire du Chili, est lui, un comédien de la scène théâtrale. Les deux pères de famille se sont rencontrés devant les grilles de l’école à Le Juch. Après avoir sympathisé, ils sont devenus amis et ont décidé ensemble de profiter de leurs connaissances professionnelles pour animer la petite commune, où ils ont choisi de vivre. Ce sera la seconde fois que les projecteurs éclaireront Le Juch puisque la commune avait été rebaptisée Kerguen et servi de décor pour le film Les Petites victoires de la Vannetaise Mélanie Auffret (voir notre article).

Tobias ReisenHofer Santiago Léonardo Rivillo

Le festival chez Hubert, ce sera le moment pour être ensemble, écouter de la musique et de nouveaux sons internationaux, danser, boire et manger de délicieux plats, rencontrer d’an­ciens et de nouveaux amis, passer du bon temps. En plus du programme musical, il y aura également un marché de l’art avec une vingtaine de stands d’exposition et de vente sur la surface du festival d’environ 20 000 m². De jeunes designers de l’art seront triés sur le volet : des créatifs et des artistes du domaine de la mode, de la joaillerie, de la photographie, du graphisme, de la bande dessinée, de la littérature, etc.

Initialement prévu dans un champ appartenant à leur ami agriculteur Hubert, le festival aura finalement lieu à Kerizore Izella, avec un camping et un parking juste à côté, en raison des problèmes de santé actuels de leur ami. La zone est située dans une belle vallée avec une vue magnifique. Le festival conserve cependant son appellation Chez Hubert, commme un clin d’œil de bon rétablissement.

Le site se partagera en trois espaces scéniques : un grand chapiteau, une structure pour accueillir les DJ et un lieu pour les spectacles de théâtre dédiés aux plus jeunes.

Quelques présentations d’artistes :

Fil Bo Riva, de son vrai nom Filippo Bonamici, est un chanteur, auteur-compositeur, musicien et producteur italien. Son style mélange des éléments d’indie rock, d’indie pop, de folk et de soul.

Lola Marsh est un duo israélien d’indie pop originaire de Tel Aviv-Jaffa. Formé en 2013 avec Gil Landau et Yaël Shoshana Cohen. Il a rapidement signé avec le label indépendant Anova Music. En 2016, le duo a sorti son premier EP, You’re Mine, sous le label Universal Records-Barclay.

Fil Bo Riva

Le Français Johnny Jane serpente entre l’influence du rock anglo-saxon et celle de la chanson française. Il revendique son amour pour Damon Albarn, King Krule et Serge Gainsbourg. Avec ce goût prononcé pour une certaine idée de la mélancolie, le jeune Orléanais a grandi avec le rap et propose aujourd’hui des morceaux cultivés avec ses amis et producteurs : les frères Carl et Renaud. Johnny Jane se tourne vers les guitares avec la formule piano-voix initiée dans ses premières compositions, alors tournées vers la chanson française.

Mind Entreprises, c’est l’univers esthétique et musical onirique du producteur italien, Andrea Tirone. Né en 1985, il s’inspire de l’Italo pétillant et synthétisé qui a défini l’époque, avec ses lignes de basse groovy et disco, ses motifs de batterie hypnotiques et des odyssées cosmiques de clavier qui traversent les continents (samedi 20h-21h).

Parra For Cuva, alias Nicolas Demuth, est l’Allemand connu en qualité de DJ et de producteur de musique électronique (samedi 12h).

Mind Entreprises Parra For Cuva

Zola Blood est un groupe de pop indie anglais composé de quatre musiciens issus de Londres. Ils ont sorti leur premier album, Infinite Games, en 2017.

Zola Blood

Say She She est un trio vocal féminin basé à Brooklyn aux Etats Unis. Le groupe transportera le public avec lui dans ses harmonies rêveuses, ses crochets accrocheurs et ses grooves rythmés.

Gwendoline est un duo-antihéros de la scène bretonne. Micka et Pierre sont deux Rennais qui façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique. Ils s’inspirent des discussions de comptoir, en regardant les gens qui les entourent. leurs textes sont fatalistes, plein d’auto-dérision, de sarcasmes et d’amertume de la médiocrité du monde (samedi 16h-17h).

Kraut und Rüben est un groupe allemand, venu de Stuttgart avec une bonne dose de punk rock. Il bouge beaucoup et déborde d’une énergie très communicative .

Kraut et Rüben

Atoem : Theoretical Symmetry (vendredi à 24h) (lire l’article consacré au duo)

The Red Goes Black est un groupe de musique qui s’est formé il y a bientôt dix ans. C’est avant tout une histoire d’amitié rock’n’roll entre cinq musiciens, dont quatre sont douarnenistes (vendredi 14h-15h)

The Red Goes Black

Infos Pratiques

Festival Chez Hubert, Kerizore Izella à Le Juch (29), les 18 et 19 août 2023

Pour retrouver toute la programmation et les oraires des scènes :

Contact :06 47 86 08 65 et chezhubert.bzh