Le joli collectif nommé à la direction du Théâtre l’Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande

Toute l’équipe du Théâtre de Poche est heureuse d’annoncer la nomination officielle du joli collectif à la direction du Théâtre l’Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande à compter du 1er janvier 2023.

Une aventure portée par deux artistes, metteurs en scène et interprètes : Vincent Collet et Enora Boëlle aux côtés de Jenny Dodge et Babeth Bouëtard.

« Ensemble, nous avons rêvé un projet qui s’inscrit dans le prolongement de l’histoire du lieu, fortement liée à la création. Nous projetons une maison vivante, fabrique de créations de spectacles particulièrement ancrée et ouverte sur le territoire, accessible à tous les publics y compris aux plus jeunes. Nous avons dessiné une saison pluridisciplinaire rythmée par trois temps forts réflexifs et festifs :

VIVANT•ES, dédié à l’écriture de nos futurs ;

BAL, par et pour la jeunesse ;

MONDE•S, ouvert à l’international.

Le TAL, scène forte de la métropole rennaise, abritera tant la recherche artistique que la prise de risques, les tentatives et un bureau des compagnies.

L’histoire du joli collectif au Théâtre de Poche de Hedé-Bazouges se terminera donc à l’issue du Festival Bonus#9 en août 2023 après 13 ans de direction. Une transition s’imagine et se construit d’ores et déjà. »