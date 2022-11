Le festival Transversales voyage en Tambour à Rennes

Pour sa 12e édition, le festival Transversales s’empare de la notion d’itinérance : il s’agira d’interroger les formes artistiques et littéraires plaçant au premier plan le mouvement, le déplacement d’un lieu à un autre, d’un espace concret ou métaphorique à un autre. A l’Université Rennes 2 et quelques lieux de Rennes du 23 novembre au 9 décembre 2022.

Le point de départ de cette programmation du festival Transversales est le thème du voyage, abordé de façon résolument engagée : il s’agira moins de mettre en lumière le voyage dans sa forme anodine et occidentalisée qu’est le tourisme, que des mobilités chargées d’une valeur forte, de l’exil à l’errance, en passant par l’itinérance ontologique ou métaphysique et les formes de quête de soi par le déplacement.

À petite ou grande échelle, de la déambulation urbaine et poétique aux migrations anciennes et contemporaines, de la flânerie dix-neuvièmiste à la psychogéographie situationniste, des divagations picaresques et aventureuses aux explorations fictives et réelles qui jalonnent notre histoire, le festival mettra au premier plan l’idée de mouvement : d’où part-on ? où arrive-t-on ? l’itinérance a-t-elle un point final ? par quoi est‑elle suscitée, et que produit-elle ?

Retrouvez, pendant plus de deux semaines cet automne, mais aussi au printemps prochain, tous nos invités : Vélibor Čolić, Paul Echegoyen, Annie Rolland, Aurore Chapon, Corinne Morel-Darleux, Marie Robert, Lucie Azema… Et profitez, cette année encore, d’ateliers, déambulations, expositions, projections, spectacles et autres surprises pour voyager sur le campus de l’université Rennes 2 et dans la ville de Rennes !