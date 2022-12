Le clip de Monsieur Constant tourné sur l’Île aux Moines, sortie du film en février 2023

Il y avait du monde sur la pointe de Penhap à L’Ile aux Moines le dernier dimanche avant Noël malgré une météo très mauvaise. Le chanteur Cali tournait la bande annonce du film Monsieur Constant sur le lieu de tournage du film réalisé par le Nantais Alan Simon. Cali est impliqué doublement dans le projet car il est à la fois interprète de la chanson du générique mais tient aussi le rôle du fils de Monsieur Constant dans le film alias Sergio. La bande musicale, parfois interprétée par des chanteurs rock, donne une telle énergie que l’émotion était vive chez les îlois venus assister au tournage ce 18 décembre.

La veille samedi 17 décembre, le film Monsieur Constant avait été projeté en avant première à la salle polyvalente de l’île aux Moines en présence du réalisateur Alan Simon et de l’acteur Jean-Claude Drouot, accueillis par Philippe Le Bérigot le maire de l’île. Le public s’était déplacé nombreux et enthousiaste.

Le clip de Cali sera dévoilé à tous le 15 janvier 2023 et Le film Monsieur Constant sera à l’affiche le 8 février. Un avant-goût du film et de la musique sur le documentaire est d’ores-et-déjà visible sur YouTube, dans cette vidéo :

Une comédie dramatique : pleine de poésie, l’histoire raconte la vie d’un homme et de son amour éternel. Constant, ancien photographe de guerre, s’enferme dans un univers isolé sur une île, pour oublier la perte de sa femme, décédée tragiquement il y a cinquante ans. Mais un jour Adéla, sa petite-fille qu’il ne connaît pas encore, débarque dans sa vie et tout va changer. La magie s’installe entre le vieil homme et l’enfant, quand la relation père-fils entre son grand-père et son père est loin d’être simple.

Le film parle de ceux qui nous ont quittés trop tôt et qui sont toujours vivants au plus profond de nous. Le choix de l’île aux Moines pour le décor s’imposait, car l’île symbolise l’exil, la solitude. Sa beauté et son énergie régénératrice dessinent également l’atmosphère du film, entre drame et comédie.

Le film, souhaité par le réalisateur, a été tourné sans effets spéciaux ; C’est une histoire vraie avec beaucoup de légèreté !

Pour le casting, c’est Jean-Claude Drouot qui tient le rôle principal Constant. A ses côtés, on retrouve Cali son fils dans le scénario, qui auteur compositeur dans le film l’est aussi dans la vie. Danièle Evenou interprète le rôle d’Odile la patronne du bar Charlemagne, amoureuse de Constant. Adéla, la petite-fille de Constant est jouée par Gabrielle Pélissier, une petite fille de 8 ans pleine de fraîcheur et de spontanéité.

La production avait également à cœur d’offrir la dernière apparition à l’écran de l’acteur humoriste Jean-Yves Lafesse, décédé à 64 ans le 22 juillet 2021 de la maladie de Charcot. Il incarne le rôle d’un Ilois surnommé P’tit Louis.

Les participations de Mikhaïl Zhigalov, grande figure du cinéma russe et de Sacha Bourdo sont également remarquables.

Le dernier tournage de Jean-Yves Lafesse :

Alan Simon et Jean-Yves Lafesse

Originaire de Pontivy dans le Morbihan, Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert, laisse une empreinte de ses canulars dans toute la Bretagne où il était revenu s’installer depuis quelques années.

Passionné de football, il joue dans le club pontivyen jusqu’à l’âge de 16 ans, mais après son baccalauréat il fait des études de lettres. En 1981, il a 24 ans et débute en qualité d’animateur sur des radios libres, où il imagine son pseudonyme de Lafesse.

A partir de 1984, il réalise plus de deux mille impostures téléphoniques. Ses gags sont filmés en caméra cachée auprès des passants. Les situations souvent hilarantes et parfois dénuées d’une certaine cruauté contenaient cependant de la tendresse, de la naïveté et de la bienveillance. Il publie deux livres : Les Grandes Impostures téléphoniques et Petit Précis de l’imposture.

A son palmarès de spectacles, de sketchs, de téléfilms, de réalisations de livres audio, il totalise 8 films pour le cinéma, dont le premier est réalisé en 1983 : Carbone 14 (par Jean-Francois Gallotte et Joëlle Malberg).

Avant de tomber malade, il joue en 2019 dans Roxane (réalisé par Mélanie Auffret) son avant dernier film. Se sachant pourtant atteint de la maladie de Charcot depuis 2020 avec ses jours comptés, il tourne en 2021 dans Monsieur Constant. Alan Simon, le réalisateur et les acteurs se souviennent que malgré tout, son humour était communicatif et que la bonne humeur et l’empathie régnaient sur le plateau.

Qualifié de poète désopilant, aimable et moqueur, Jean-Yves Lafesse était sensible à toutes les injustices sociales.