Le Centre culturel suisse On Tour à Rennes

Dans le cadre de son tour de France, le Centre culturel suisse sera à Rennes du 4 au 14 mai 2023. Avec notamment : Frac Bretagne, Théâtre National Bretagne, La Criée centre d’art contemporain, 40mcube, Théâtre de Poche Hédé-Bazouges, 3 Hit Combo, Le Triangle, Lillico, Théâtre L’Aire libre, Clair Obscur, Champs libres, Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, Lendroit éditions, AY-ROOP, Musée des beaux-arts de Rennes, Jardin Moderne, Maison de la poésie et Au bout du plongeoir.

Jeudi 4 et vendredi 5 mai-20h30 : Joël Maillard, Résilience mon cul – Au Théâtre de Poche, 2 rue St Louis, 35630 Hédé-Bazouges

« Pour certaines personnes, dont moi, rester au monde n’est pas une évidence. Il me pèse. Et je lui pèse. Une vie humaine peut désormais se quantifier en émissions carbone, qui sont l’ennemi n°1 de l’humanité à venir. Le simple fait de continuer à vivre contribue à hypothéquer les chances de survie de l’espèce dans le futur. Aussi, quitter volontairement la communauté des vivantes et des vivants pourrait être considéré comme un acte d’altruisme d’une pureté radicale. C’est avec ce genre de pensées à l’évident potentiel comique que je m’endors, me réveille en sursaut, me rendors.

Le matin, j’écris Résilience mon cul, un stand-up (presque) non autocensuré et sans (trop de) compromis, agrémenté de quelques chansons hyper drôles, ou sinistres, ça dépend. J’y parle vaguement (et de façon latérale) de résilience, et un tout petit peu (mais plus frontalement) de mon cul. Mais j’aborde également des sujets intéressants comme les boîtes à bébé ou le XblasphèmeX l’amitié. »

Vendredi 5 mai 2023-19h : Soirée de lancement du CCS ON TOUR à Rennes / Beatbox Experimental Video Game + Andrina Bollinger – Au Jardin moderne, 11 rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes

À l’occasion du lancement du CCS On Tour à Rennes se déroule la sortie de résidence Beatbox Experimental Video Game co-produite par 3 Hit Combo. Les huit artistes présentent leur projet hybride visant à faire dialoguer deux pratiques artistiques : Game Jam et Beatbox Loop Station.

La restitution sera suivie du concert de la chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste Andrina Bollinger. La chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste invite le public à explorer son univers : mélange éruptif de musique, poésie et performance. Sa voix terreuse et veloutée oscille doucement entre le chant, le cri et le fredonnement et raconte des histoires intimes. Elle s’accompagne au clavier, à la guitare Telecaster et aux percussions. Andrina Bollinger présente son premier album Secret Seed, sorti en octobre 2022 sur le label suisse Mouthwatering Records.

Samedi 6 mai-17h : Denis Maillefer et Pascal Rambert avec Lola Giousse, Perdre son sac – Au Théâtre National de Bretagne, 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

La salle est une arène. Au centre, une comédienne. Autour d’elle, des chaises disposées en cercle. Ce dispositif immersif accueille la lave des phrases de Pascal Rambert, auteur de ce réquisitoire féminin dans lequel une laveuse de vitre, pulvérise les non-dits. Cette prise de parole n’épargne personne, du père à l’amante en passant par le regard indifférent des citadins pressés qui hâtent le pas sur le trottoir. Parler, et même hurler, est le moyen pour l’héroïne d’exister pleinement, de revendiquer son droit au langage, de s’affirmer puissante par le verbe au risque de se dissoudre dans des identités fictives ou de se croire autre qu’elle n’est.

Denis Maillefer, artiste suisse, connaît l’œuvre de Pascal Rambert dont il a mis en scène Lac. Il crée Perdre son sac avec Lola Giousse, ancienne élève de l’École de la Manufacture à Lausanne, pour qui l’auteur a écrit la pièce.

Samedi 6 mai-de 18h à 20h : Vernissage de l’exposition Jolie vue, mauvais présage de Jérémie Gindre – À Lendroit éditions, 24 bis place du Colombier, 35005 Rennes. Exposition : du 13 avril au 1er juillet 2023.

Jérémie Gindre est un artiste suisse qui fait des livres et des expositions.

Comme Jérémie dessine, il y a parfois des images dans ses livres.

Comme Jérémie écrit, il montre parfois des textes dans ses expositions.

Jérémie s’intéresse à beaucoup de choses. Ces choses sont par exemple : les cartes géographiques, les restes des civilisations anciennes, les paysages, la météo.

Jérémie aime raconter des histoires. Il raconte des histoires quand il écrit des livres, mais aussi quand il fait des expositions.

À Rennes, il expose dans une galerie qui est aussi une librairie, et sur des panneaux d’affichage qui sont dans la rue. Il montre des dessins de paysages qui ont des mots écrits dedans.

Jérémie a voulu un texte en FALC pour présenter son travail. Le FALC c’est le langage Facile à Lire et à Comprendre.

Samedi 6 mai-19h : Antoine Jaccoud avec Mathieu Amalric et Marthe Keller, Avant – Au Théâtre National de Bretagne, 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

Imaginer une vache et un taureau doués de paroles et confier leurs propos à deux acteurs inattendus sur un tel registre : cette drôle d’idée, l’auteur Antoine Jaccoud la déploie grâce à un texte malicieux qui fait entendre sa petite note dans un contexte où le bien-être animal est une cause sérieuse. Pourquoi accepter de finir en saucissons ou grillades après une vie passée au service des humains ? Et si ces mammifères domestiques, au regard trouble et au mufle humide, était doués de sensibilité ? S’ils désiraient se révolter contre la main de leurs tortionnaires ? Et si ces derniers cessaient de consommer de la viande ? Se faisant face de part et d’autre de la scène, l’un et l’autre concentrés, ironiques et graves, Marthe Keller et Mathieu Amalric rendent attachante la conversation éthique, philosophique, politique et ludique de la vache et du taureau.

Antoine Jaccoud, Avant, 2017 © Mr Jadis

Samedi 6 et dimanche 7 mai : Focus Ursula Meier – Au Théâtre National de Bretagne, 1 rue Saint-Hélier, 35040 Rennes

Le Théâtre National de Bretagne et le CCS présentent un focus sur la réalisatrice Ursula Meier. Trois films sont projetés : L’enfant d’en haut, HOME et La ligne. Les projections sont suivies d’une discussion avec l’auteur et metteur en scène Antoine Jaccoud.

Samedi 6 mai-21h : L’enfant d’en haut

Ursula Meier a reçu un Ours d’argent lors de la 62e Berlinale pour L’enfant d’en haut.

Dimanche 7 mai-13h30 : HOME

Dimanche 7 mai-15h30 : La ligne

Mardi 9 mai-18h30 : Marius Barthaux, dire des sommes – Au Centre Chorégraphique national de Rennes et de Bretagne/Le Garage, 8 rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes

Marius Barthaux présente dire des sommes à l’issu de sa résidence au CCN de Rennes et de Bretagne du 1er au 9 mai 2023.

« dires des sommes est une pièce de danse minérale, bouffonne et sensorielle teintée d’humour qui défend une certaine idée de liberté. En travaillant des matières premières et brutes, solides et liquides, je travaille à l’incarnation de ce que j’appelle un sommes, un être à l’identité floue et mouvante. Partant d’un corps solide et contraint par la matière, mon envie est de faire évoluer le mouvement vers un corps libre et humide, en passant par une série de métamorphoses successives auxquelles je ne m’attache pas. Ici, je travaille un corps dansant dans lequel les règnes se succèdent et se mélangent : tour à tour minéral, animal, humain ou monstre exhibitionniste, le sommes se transforme pour ne pas être saisi par le regard. Cette pièce interroge ce qui constitue le corps perçu d’un individu. Elle questionne avec malice l’appréhension de soi et du monde comme sujet ou comme objet, en jouant avec les codes de la représentation. »

Mardi 9 mai-19h : Littératures suisses : L’Ours Blanc – Au BabaZula, 182 avenue Général George S. Patton, 35700 Rennes

L’Ours Blanc est une revue littéraire suisse créée par Hervé Laurent en 2014, qui publie des textes brefs et singuliers, français comme étrangers, en leur consacrant un numéro entier. Le sommaire de la revue s’écrit donc au fur et à mesure des livraisons. Cette volonté d’ouverture témoigne de l’envie d’aborder le champ littéraire comme un espace dont les limites n’ont rien de définitif ni de contraignant. Le temps d’une soirée, La Maison de la Poésie de Rennes et le CCS invitent trois auteur.e.s publié.e.s dans la revue – Cléa Chopard, Baptiste Gaillard et Victoria Xardel – pour des lectures au bar BabaZula.

> Ancolie commune de Cléa Chopard, L’Ours Blanc n°15 (2017)

> Ombres blanches sur fond presque blanc de Baptiste Gaillard, L’Ours Blanc n°27 (2020)

> Le Zbeul de Victoria Xardel, L’Ours Blanc n°34 (2022)

Du mercredi 10 au samedi 13 mai 2023 : Carte blanche à Albertine et Germano Zullo – À Lillico, 14 Rue Guy Ropartz, 35700 Rennes

Lillico donne carte blanche au couple de créateur.rices Albertine et Germano Zullo. La dessinatrice et l’auteur, notamment reconnu.es pour leur travail en littérature jeunesse proposent une mise en abîme de l’univers théâtral sous la forme d’une déambulation autour d’instantanés tels que le décor, le costume, la mise en scène, le regard du spectateur, l’émotion ou l’interaction sociale.

Albertine se nourrit du travail et de l’écriture des auteur.es avec qui elle collabore pour la publication de ses albums. Avec malice, elle se joue des disciplines et des supports, et propose plusieurs niveaux de lecture pour petits et grands. Germano Zullo est un observateur du monde. Fan de littérature fantastique et d’histoires en tout genre, il amène les lecteur.rices à aiguiser leurs regards à travers son écriture poétique.

Albertine et Germano Zullo. Photo : Olivier Metzder — © Centre culturel suisse. On Tour

Mercredi 10 mai et jeudi 11 mai-19h : Philippe Saire, Hocus Pocus et Vacuum – Au Triangle, Boulevard de Yougoslavie, 35201 Rennes

Issu de l’expérience de Vacuum, Hocus Pocus révèle la magie du chorégraphe suisse qui s’appuie avant tout sur la force des images et les sensations qu’elles provoquent. Le dispositif scénique permet une exploration ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps et des accessoires. Après une introduction abstraite et poétique, nous suivrons les histoires de deux hommes-enfants joueurs et rieurs.

Vacuum génère des images impossibles et des peintures fantastiques. Un jeu d’apparitions et de disparitions des corps, entre trou noir et éblouissement, entre danse et arts visuels. Un résultat édifiant, lyrique, qui fait défiler toute une histoire de l’art : des peintures de la Renaissance au développement photographique.

Jeudi 11 mai-18h30 : Nils Amadeus Lange, Hildegard von Bingen – Au Kiosque du Parc du Thabor, 2B rue de la Palestine, 35000 Rennes

Soirée de sortie de la résidence de Nils Amadeus Lange du 5 au 9 mai au CCN de Rennes et de Bretagne. Nils Amadeus initie sa recherche sur la compositrice, abbesse, guérisseuse, visionnaire et poétesse Hildegard von Bingen lors de ses études en ethnobotanique à l’Université de Zurich. Figure importante du XIIe siècle, ses écrits et ses partitions ont survécu jusqu’à nos jours. Le danseur, performeur explore l’utilisation des recherches phytologiques et du language musicologique médiéval et avant-gardiste d’Hildegard von Bingen au sein de rituels performatifs contemporains.

© Nils Amadeus Lange

Vendredi 12 mai-18h30 : Rencontre avec Judith Kakon dans le cadre de l’exposition Grand Air – À La Criée centre d’art contemporain, Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes. Exposition du 4 février au 14 mai 2023

La Criée centre d’art contemporain invite, en partenariat avec le Centre culturel suisse, l’artiste suisse Judith Kakon pour sa première exposition personnelle en France.

Judith Kakon, dont le travail porte sur les porosités entre l’espace public et l’espace de la galerie, ainsi que sur les questions de réemploi, de circulation et d’usage, expose à La Criée, juste après les fêtes, une partie des lumières de Noël de la Ville de Rennes. Avec Grand Air, l’art subtilement politique de Judith Kakon nous offre de regarder les objets, les flux et les relations de notre monde globalisé en déplaçant nos perspectives et géographies habituelles, en nous interrogeant sur ce qu’il y derrière et à côté de que nous tenons pour vu.

Vendredi 12 et samedi 13 mai-20h30 : Old Masters, Bande originale – Au Théâtre de Poche, 2 rue St Louis, 35630 Hédé-Bazouges

Le collectif genevois Old Masters invite à une expérience inouïe : l’écoute collective d’une pièce sonore, émaillée d’un texte projeté en surtitres qui parait s’animer et de tableaux vivants au minimalisme saisissant. Bande originale se présente comme le manifeste d’un petit groupe d’êtres, personnages affublés d’étonnants masques et costumes qui proposent de « gratter le système » et de « casser l’ambiance ».

Installés dans un décor de grotte atemporelle, ultimes survivants d’une apocalypse ou ancêtres post-néolithiques, iels livrent revendications politiques, constats philosophiques et récits biographiques avec humour, absurdité. Les audacieu.ses.x Old Masters s’approprient les arts majeurs à l’aide de puissants outils d’art modeste. La musique au premier plan initie le récit et crée un ensemble de tableaux célébrant la banalité de la vie, la puissance de l’anodin, la fulgurance du quotidien.

Vendredi 12 et samedi 13 mai-21h : Cie Chris Cadillac / Marion Duval et Florian Leduc, Las Vanitas – Au Théâtre L’Aire Libre, 2 Rue Jules Vallès, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Suis-je à leurs yeux assez forte, assez drôle, assez belle, assez cool, assez punk, assez intelligente, assez engagée, assez cultivée, assez souple, assez détendue, assez démente, assez dissidente, assez méchante, assez profonde, assez philosophe, assez connue, assez inimitable, assez anonyme, assez mesurée, assez libérée, assez dans le vent, assez en lutte, assez moi-même, assez en couple, assez en marge, assez en pente, assez en puissance, assez debout ? Comment faire ?

Mélanie Viñolo utilise avec malice le cadre de la représentation théâtrale pour parler de la représentation de soi et chercher à déterminer dans quelle mesure nous sommes responsables de ce dont nous sommes spectateurs.

Samedi 13 mai : TELL ME

TELL ME est une manifestation de performance et de radio qui cherche à rendre compte d’une scène artistique qui associe pop culture et abstraction des formes.

C’est la deuxième édition de TELL ME. Cette année, TELL ME donne la parole aux artistes suisses : Nina Emge, Gilles Furtwängler, Florence Jung, Sabrina Röthlisberger Belkacem et SOLAND ANGEL. Chacun.e présente deux pièces, l’une sonore diffusée sur le plateau radio *DUUU et l’autre performée dans les lieux participants. Au programme : concert de radios, poèmes chantés monstrueux et merveilleux, une belle signature, des voix et des claviers, un désir silencieux de chaos et d’anarchie.

TELL ME est une collaboration du Musée des beaux-arts de Rennes, du Frac Bretagne, de La Criée centre d’art contemporain et du Centre culturel suisse. On tour avec *DUUU Radio.

Déroulé du parcours :

14h – Nina Emge, recollecting memories from 1-5 or FM/online Quintett. Performance sonore au Frac Bretagne. Voir +

15h – Sabrina Röthlisberger Belkacem, Sense of truths. Au Frac Bretagne. Voir +

16h – Gilles Furtwängler, Belle Signature. Lecture performée au Musée des beaux-arts de Rennes. Voir +

18h – SOLAND ANGEL, Soap on Leather. Concert à La Criée centre d’art contemporain. Voir +

14h-19h – Florence Jung, Jung75. Performance invisible parmi la foule devant la Préfecture. Voir +

14h-19h – Plateau en continu de *DUUU Radio au Musée des beaux-arts de Rennes.

Dimanche 14 mai-de 11h à 14h : Brunch et performances / Nils Amadeus Lange et Adrien Lecoursonnais – Au bout du plongeoir, Domaine de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard

Au bout du plongeoir avec le CCS propose un temps de rencontre avec le performeur Nils Amadeus Lange et le poète Adrien Lecoursonnais autour d’un brunch. Nils Amadeus Lange présente BECOMING et Adrien Lecoursonnais projette On s’y croirait, ou presque…

Dimanche 14 mai-15h30 : La Horde dans les pavés, Impact d’une course [Cleunay] – AY-ROOP Scène du territoire cirque, 2 rue André Trasbot, 35000 Rennes

Aux frontières de la danse, du cirque, de l’escalade et du parkour, ce brillant collectif franco-suisse investit et valorise les espaces qu’il traverse. Cette formidable dérive acrobatique pour piétons guidés par une horde de cinq acrobates et un musicien-sprinteur, nous emmène à re-créer la ville, à prendre la mesure de notre espace, à récupérer l’urbain.

Dimanche 14 mai-17h : Ouinch Ouinch, Happy Hype – AY-ROOP Scène du territoire cirque, 2 rue André Trasbot, 35000 Rennes

Pour clôturer la semaine du CCS On Tour à Rennes, le Collectif Ouinch Ouinch va allumer le dance floor ! Happy Hype est une déflagration d’énergie, une épopée carnavalesque, une fête jubilatoire. Porté.e.s par l’électrisante DJ Mulah, les danseur.se.s se donnent à fond pour créer l’euphorie collective ! À vous alors de choisir comment prendre part à cette parade radieuse : en vous époumonant de toutes vos forces ou, pourquoi pas, en rejoignant l’arène.

Spectacle suivi d’un DJ set avec DJ Mulah.

Plus d’informations à retrouver sur le site web