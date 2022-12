Le Centre culturel coréen de Paris accueille l’artiste Eun-Me Ahn

Du 13 au 23 décembre 2022, le Centre culturel coréen de Paris accueille l’exposition d’art video “1’59 – Let’s Make it Honey !” par la chorégraphe Eun-Me Ahn.

Depuis 2010, la chorégraphe coréenne Eun Me Ahn voyage à travers la France, s’inspirant des gens qui l’entourent afin de créer ses spectacles, pensés pour et par les amateurs de danse. Dans la continuité de sa dernière création, “1’59 – Let’s make it honey !”, présentée les 4 et 5 novembre derniers au Centre Culturel Coréen, une exposition rassemblant de nombreuses projections d’extraits de cette pièce dansée vous est proposée afin de vous permettre de commencer la nouvelle année du bon pied. Après le succès rencontré à Nice lors de l’édition 2022 du festival OVNi – événement international conçu comme une plateforme innovante et originale promouvant l’art de la vidéo -, cette exposition digitale s’installera du 13 au 23 décembre, et vous fera voyager, à la fois entre différents genres musicaux, mais aussi au cœur du tissage qui lie la chorégraphie et le mouvement naturel des corps.

1’59 – Let’s make it honey !

Ce projet s’inscrit dans la continuité de ”Chum, danses de Corée”, programme chorégraphique du Centre Culturel Coréen, dont la 4e édition incarne la volonté d’Eun Me Ahn de poursuivre l’échange avec les amatrices françaises et les amateurs français de danse afin de créer ensemble de nouveaux spectacles toujours plus originaux. Partant ainsi du postulat que la création artistique, individuelle ou collective, est un puissant vecteur d’expression de soi, la chorégraphe coréenne affirme que chacun de nous peut prétendre à cet espace d’expression et de vie, que ce soit de manière professionnelle ou non.

La philosophie et l’objectif d’Eun Me Ahn est donc d’introduire une danse contemporaine peu familière dans la vie quotidienne des participants, leur offrant ainsi une forme de liberté de mouvement et d’esprit. C’est en effet dans l’observation de la gestuelle et des mouvements corporels de tous les jours que la créativité d’Eun Me Ahn trouve sa source. Tout un chacun peut donc s’exprimer librement, sans restrictions d’espace – espace que l’on finit par s’approprier, et qui ouvre la porte à tout un monde de créativité qui nous est propre, et qui encourage à s’investir dans la réalisation des futurs projets de la chorégraphe.

Until die thanks dance, Jeu – film interactive, 2022

L’occasion vous sera ainsi donnée de voir de nombreux extraits de la pièce intitulée “1’59 – Let’s Make it Honey !”, œuvre composée d’une quarantaine de saynètes mettant en avant l’expression créatrice des corps et invitant le public à une réflexion sur l’état de nos sociétés actuelles. Chaque pièce artistique, d’une durée d’une minute et cinquante-neuf secondes, correspond au temps moyen d’attention que le public accorde à une vidéo avant de zapper. La scénographie originale choisie a également pour but de captiver l’attention du public et de toujours le pousser à la réflexion sur son environnement, mais aussi son comportement. Mises ensemble tel un patchwork, ces vidéos ont pour objectif d’offrir un instant de rencontre qui est sans nul doute le plus important, mais également le plus singulier et le plus jubilatoire d’une vie.

À travers cette exposition, née de la volonté d’Eun Me Ahn d’explorer le futur de cet art que représente la danse, les visiteurs du Centre pourront ainsi voyager entre différents genres de musique, et vivre un moment de partage tout en s’affranchissant des limites de la langue et des origines. L’importance est donnée à l’échange entre l’artiste et l’amateur, qui ensemble peuvent apporter de la nouveauté à l’art de la danse.

Eun-Me Ahn, Crédit / Sejong Arts Center

Dans un second volet, “Until die thanks dance”, qui se présente sous forme d’un jeu vidéo appliqué à un programme de reconnaissance de mouvement, permet également de faire un premier pas dans la liberté d’expression du corps. Avec ce projet, né durant la pandémie mondiale du Covid, Eun Me Ahn cherche ici à créer un nouvel espace virtuel où l’on peut prendre part à une ambiance légère et joyeuse à travers la danse, tout en faisant abstraction de l’environnement qui nous entoure. Chaque participant pourra ainsi faire danser son propre avatar dans ce monde virtuel en suivant les chorégraphies tirées de 7 pièces emblématiques de l’artiste.

Alors, qu’attendez-vous ? Ne manquez pas cette opportunité de vous lancer de nouveaux défis et, qui sait, peut-être vous découvrirez-vous une nouvelle passion pour la danse ?

Eun Me Ahn a étudié la danse à l’université pour femmes Ehwa à Séoul. En 1988, elle fonde la Eun Me Ahn Company avant de s’installer à New York en 1991 pour étudier à la Tish School of the Arts. En 2001, Eun Me Ahn revient dans sa Corée natale où elle poursuit sa pratique chorégraphique en revisitant des classiques de son pays (“Princesse Bari”), en travaillant souvent avec des non professionnels et en se penchant sur des sujets tels que les générations (“Dancing Grandmothers”, “Dancing Teenteen”, “Dancing Middle-aged Men”), le handicap (“Ahnism Dance” avec des malvoyants ou “Daeshim Dance” avec des personnes atteintes de nanisme), ou plus récemment sur les relations entre Corée du Sud et Corée du Nord dans “North Korea Dance”.

Avec plus de 150 pièces à son répertoire, elle a gagné la reconnaissance internationale avec des œuvres emblématiques comme “Symphoca Princesse Bari”, “Let Me Change Your Name” ou “Dancing Grandmothers” qui ont été jouées sur les scènes les plus prestigieuses à travers le monde.

CONTACTS

Centre Culturel Coréen à Paris

20 rue la Boétie

75008 Paris, France

Tel : 01 47 20 84 15 / 01 47 20 83 86

Pour tout renseignement ou demande en rapport avec notre Centre, écrivez-nous par courriel à « info@coree-culture.org ».

ACCÈS

Métro : Miromesnil (lignes 9 et 13) , Saint-Augustin (ligne 9)

Bus : 22, 43, 52, 93, 20, 84

TARIFS

Entrée libre

Toutes les manifestations culturelles proposées dans notre Centre sont gratuites.

La réservation préalable est fortement recommandée sur : https://centreculturelcoreen.mapado.com

(les réservations en ligne ouvrent généralement 2 semaines avant la date de chaque évènement).