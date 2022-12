Le Binic Folks Blues Festival 2023 de retour dans le port de Binic !

La Nef D Fous est heureuse d’annoncer le retour du Binic Folks Blues Festival dans le port de Binic les 28-29 et 30 juillet 2023 !

Après la crise Covid de 2020 et ses répercussions à long terme sur le milieu événementiel, l’association avait dû s’adapter et se réinventer en quittant son implantation historique dans le centre-ville de Binic, sa gratuité et même son appellation puisque c’est « La Super Cathédrale » qui avait permis cette transition l’été dernier.

Le Binic Folks Blues Festival 2023 sera l’occasion de célébrer avec nous les 15 ans de l’Association et les 20 ans du Label Beast Records, acteur majeur du milieu musical breton alternatif et indépendant.

Nous souhaitons avec cette édition toute aussi exigeante que surprenante, mettre à l’honneur notre collaboration aussi unique qu’authentique, avec toujours en point d’orgue l’amour de la musique et de ces artistes atypiques, sans oublier son lot de découvertes musicales inédites, marque de fabrique du BFBF et de notre collaboration avec Beast Records.

RETOUR SUR LE PORT DE BINIC POUR 2023

Le Binic Folks Blues Festival retrouvera son mythique et emblématique berceau originel dès juillet prochain pour le plus grand bonheur de son public de fidèles historique, de nombreux Festivaliers sans oublier bien évidemment les habitants et les commerçants du village.

Quelques changements toutefois ont dû être consentis pour le bon déroulement de cette édition : 2 scènes au lieu de 3, situées sur la plage de la Banche et la place Pommelec, permettront une circulation plus fluide et davantage sécurisante.

La gratuité ne pouvant plus être de mise, l’association propose une entrée journalière minimale et réduite, mais plus que jamais accessible à toutes les bourses.

PROGRAMMATION DE L’EDITION 2023 BOUCLÉE!

Le menu qui vous attend l’été prochain, résolument pionnier et précurseur dans la découverte de nouveaux groupes rock talentueux, reconnus ou parfois complètement méconnus, locaux ou internationaux, rassemblera tout ce qui fait la magie du BINIC !

A ce jour, la programmation n’est pas encore dévoilée mais promet de sacrées découvertes !!!

Le retour de quelques groupes emblématiques au renouveau de cet événement, pour les aficionados du Festival, est aussi une manière pour nous de les remercier de leur soutien indéfectible au fil des éditions passées à nos côtés.

UNE BILLETTERIE DE NOËL EN LIGNE

Après 10 ans de gratuité, l’association a dû se résigner et prendre la décision de mettre en place une billetterie à prix fixe avec une possible Participation Libre Active supplémentaire. À l’approche des fêtes et en guise d’ouverture du bal pour notre public, la Nef D Fous mettra en ligne, du 9 Décembre au 29 Janvier inclus, une offre spéciale Noël :

La billetterie ici :

https://my.weezevent.com/binic-folks-blues-festival-2023-les-15-ans-de-la-nef-d-fous

Pass 3 Jours Festival : 20 euros

Pass 3 Jours Festival + Camping de la Rognouse : 40 euros

