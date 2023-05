Laval. La Fête de l’estampe revient pour une nouvelle édition

À la Maison Rigolote de Laval, la Fête de l’estampe revient pour une 11e édition qui se tiendra du 13 au 26 mai 2023.

Un nouveau projet se prépare à la Maison Rigolote depuis plusieurs mois. Pour la première fois, l’association AAA53 se joint à la Fédération Nationale de l’estampe pour fêter la 11ème édition de la Fête de l’estampe. Cette manifestation a pour objectif de promouvoir l’estampe contemporaine et patrimoniale sous toutes ses formes.

Elle a lieu le 26 mai de chaque année, jour de commémoration de l’édit de Saint Jean de LUZ de 1660 qui consacre la gravure comme art libre !

À cette occasion, nous organisons une exposition rassemblant 8 artistes membres de l’association et 6 invités graveurs. Chercheurs, experts en la matière, autodidactes, graveurs d’un jour, nous laisserons libre cours à notre imagination. Une exposition vous attend, ponctuée de démonstrations et d’animations autour de la création d’une œuvre collective.

Ce projet nous a guidés vers l’acquisition d’une petite presse que nous installerons dans notre futur atelier de gravure à l’étage de la maison. Une initiative collective naît de l’envie de créer ensemble.

Invités : Delphine Rossignol, Julie North, Viviane Michel, Artistes AAA53

L’association

Fondée en 1989, l’association a pour but de promouvoir l’art aujourd’hui en Mayenne, par des expositions collectives de ses membres dans tout le département ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, Espagne, Pologne), de même qu’en accueillant plusieurs fois par an depuis 2000, des artistes locaux.

Notre but est de faire reconnaître la création plastique comme un élément de la vie culturelle du département. Nos interventions rassemblent un public nombreux, fidèle, attentif et curieux. Bon nombre de créatrices et de créateurs travaillant dans le département sont passés au sein de l’association, et la porte reste ouverte à toutes celles et ceux qui désirent participer au voyage.