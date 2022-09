Laurence Limbour et Ludivine Ledoux présentent Glissement à l’Orangerie du Thabor

L’exposition Glissement est le fruit d’une amitié entre Laurence Limbour et Ludivine Ledoux, portées par une sensibilité commune autour de la matière, de l’organique, de la transformation. Du 5 au 11 septembre 2022 à l’Orangerie du Thabor. Vernissage le jeudi 8 septembre 2022 à 18 h (fermeture du parc à 20h).

L’Orangerie du Thabor accueille l’exposition collective Glissement du 5 au 11 septembre 2022. Un temps durant lequel se mêle la pratique de Laurence Limbour et celle de Ludivine Ledoux. Depuis leur rencontre à l’université, les deux artistes n’ont cessé de construire un dialogue artistique qui prend corps dans des œuvres où la gestuelle est vectrice de métamorphoses et de reconstructions.

Laurence Limbour

Pour cette exposition, Laurence Limbour met en dialogue différentes installations poétiques où se conjuguent espace et temps, au travers de deux matériaux que sont, les cheveux, intrinsèquement liés au temps, et les cartes routières à celui de l’espace. Pour chacun de ces matériaux les techniques mises en œuvre opèrent une profonde transfiguration de la matière. Les cheveux, sont travaillés en masse, amalgamés en une fine dentelle, décolorés, recolorés, ou dorés à la feuille. Dans un entrelacs de temporalités, les petites histoires se mêlent, viennent assaillir les grandes, et prennent corps ensemble dans des figures circulaires dont la récurrence sonne comme une invitation à se mesurer à l’infiniment grand, l’infini recommencement. Les cartes routières, sont plissées à l’extrême pour en extraire le suc coloré puis agencées de façon sculpturale pour prendre possession d’un nouveau territoire, celui du jeu.

Laurence Limbour

Mon intérêt pour la trace et l’empreinte, que tout être vivant laisse dans son

sillage, a très tôt orienté ma démarche artistique vers une esthétique du reste

et de la perte. Souvent, abandonnés, rejetés, insignifiants, ou désuets, les

matériaux qui nourrissent ma pratique, portent en eux la trace de ce passage. Laurence Limbour

Laurence Limbour, Série point de fuite, 2021, Cartes et plans divers, 80 x 80 cm

Ludivine Ledoux

Ludivine Ledoux développe une approche sculpturale du textile. Des paysages abstraits et poétiques sont suspendus dans l’espace, fragmentés puis reconstruits. La verticalité reconstitue un horizon, les parties se joignent pour révéler un paysage réparé. Les pièces présentées sont en fibres de lin, teintées en partie par l’artiste avec des plantes tinctoriales issues de cueillettes ou de récupération. À travers la technique du tissage, elle cherche à créer une expérience tactile pour créer des connexions entre l’artisanat et l’art contemporain et déployer une réflexion autour du concept d’écosystème, dont la résilience et l’équilibre ne sont permis que par sa diversité. Elle considère chaque travail comme un espace autonome, dans lequel différents éléments se connectent pour créer une narration commune.

Ludivine Ledoux, The background is always coming through in some way, 2022, Acrylique, pigments de garance, d’ortie et de solidage

Dans mon parcours comme dans mon processus de création, je recherche

le mouvement et la mobilité. J’aime découvrir et créer en lien avec le

paysage qui m’entoure, étudier les pratiques qui nous lient aux espaces

que l’on occupe et comprendre les processus d’adaptation à notre

environnement. Mon travail parle de ce qui a trait à la métamorphose, à

la réparation, au mouvement. Ludivine Ledoux

Ludivine Ledoux, Trajectoires, 2019-2021, Textile, bois

Exposition Glissement par Laurence Limbour et Ludivine Ledoux à l’Orangerie du Thabor du 5 au 11 septembre 2022

Ouverture de 10h à 19h30

Laurence Limbour

Ludivine Ledoux

