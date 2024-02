Laura Vazquez est née en 1986 à Perpignan et vit à Marseille. Elle a publié déjà de nombreux textes, recueils, romans et des vidéos de lectures. Ses poésies sont traduites dans une dizaine de langues. Laura Vazquez a reçu le prix Goncourt de la poésie en 2023 pour l’ensemble de son œuvre à l’occasion de la parution du Livre du Long et du Large. Un prix tout aussi prestigieux qu’il est peu connu. Dans le cas de Laura Vazquez, il est amplement mérité. Découvrez-la à l’occasion de sa venue à Jardins d’hiver aux Champs libres de Rennes. Elle nous a accordé un entretien d’une grande profondeur qui se clôt par une première lecture en exclusivité de Zéro, la pièce de théâtre que Laura Vazquez a écrite l’année passée à la villa Médicis et qui paraîtra dans quelques semaines.