L’Art et la Main, une manifestation participative qui revalorise les métiers d’art

La 14ème édition de L’Art et la Main se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 à la ferme de la Harpe. Animée par une vingtaine d’artisans exposants, cette manifestation participative a pour but la transmission des savoir-faire manuels et techniques et la revalorisation des métiers d’art.

L’Art et la Main est une manifestation gratuite conçue en deux temps : un week-end d’ateliers participatifs et de démonstrations animés par des artisans d’art et des professionnels de métiers ; des ateliers de découverte des métiers d’art à destination des publics scolaires deux semaines en amont de la manifestation. Avec comme fil rouge la transmission des savoir-faire manuels et techniques.

L’Art et la main, la genèse de la manifestation

Les pratiques manuelles et techniques sont le pilier du projet initial de l’Association 3 Regards et de la ferme de la Harpe. Dans le cadre du partenariat qu’elle a noué avec différents acteurs rennais, l’Association développe une proposition pérenne de loisirs autour de ces pratiques. Ces dernières s’adressent à tous les publics et notamment aux jeunes désireux de découvrir leurs capacités personnelles comme la confiance en soi, le goût d’apprendre et une base d’adaptation aux différents métiers. L’association poursuit ce processus collectif de réflexion, d’échanges autour des pratiques manuelles avec comme fil conducteur la transmission des savoirs et le changement de regard sur des corps de métiers parfois dévalorisés. L’objectif est de fédérer les participants autour de cette passion pour les métiers techniques et manuels, et leur revalorisation.

L’association 3 Regards Leo Lagrange a toujours eu cette volonté de développer les pratiques manuelles avec pour objectif majeur la transmission de savoir-faire.

Elle a mis en place une boîte à outils intéressante et expérimentale avec des ateliers participatifs basés sur du militantisme, de l’engagement, des bénévoles. Des ateliers de mécanique, de menuiserie, de rénovation de bateaux, des ateliers deux-roues, de la métallerie, de la forge, de l’électronique, de la sculpture sur bois… La ferme de la Harpe a toujours su conserver cette âme et cette passion pour le manuel. Avec le temps, les adhérents, usagers, bénévoles, salariés ont eu l’envie de mettre en avant et de partager toutes ces compétences, ces savoir-faire, cette passion des métiers techniques. C’est le démarrage de l’évènement « l’Art et la Main ». « Nous voulions mettre en avant les métiers manuels existant à la ferme de la Harpe » précise Alain Piederrière, ancien animateur de l’atelier métallerie de la ferme de la Harpe, et créateur de l’évènement l’Art et la Main.

La première édition a eu lieu en 2009 et a réuni une centaine de visiteurs

Elle s’est construite dans le but de mettre en avant les pratiques de notre association, la menuiserie, la métallerie, l’électronique, la mécanique, la sculpture tout en donnant la possibilité aux publics de découvrir de nombreux métiers d’art, comme la taille de pierre, le vitrail, la mosaïque. Amener la dimension de la solidarité, de l’entraide entre adhérents, favoriser les rencontres entre professionnels et le croisement des pratiques par le biais de créations d’œuvres collectives et être le relais des dynamiques bénévoles était un axe fort du projet. « Ce qui est important, c’est le don de soi, la passion, la volonté de transmettre, la relation entre un sachant et un apprenant autour d’une même pratique. La transmission des savoirs, la formation tout au long de sa vie, un objectif capital, des principes fondateurs de l’éducation populaire. »

Avec le temps, la manifestation, s’est de plus en plus ouverte aux métiers d’art. La mécanique, le raku, la broderie, la vannerie, la poterie, la couture, le vitrail, le cartonnage, la mosaïque, le Bonsaï, la carterie, le modelage, le graff, les marionnettes, l’art floral, la BD, la bijouterie, le croquis, le filage de verre, le gyotaku, le tricot, l’électronique, la porcelaine, le collage, l’origami, le tissage, la linogravure, la céramique, la lutherie, le travail du cuir, le pop-up, autant de disciplines et métiers qui sont venus enrichir les dernières éditions. L’Art et la Main a donc évolué et attire chaque année de plus en plus de visiteurs, 1700 lors de l’édition de 2020 (sur deux jours), et 600 personnes sur l’édition 2022 dans un contexte de crise sanitaire et sur une journée. La manifestation qui se tient sur un week-end touche un public très familial.

La 14ème édition se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

L’organisation de la manifestation est assurée par des bénévoles de l’association, réunis en commissions et accompagnés par les salariés. L’édition 2023 réunira une vingtaine d’exposants, artisans et artistes. De la forge à l’art floral, de la gravure à la maroquinerie, du fileur de verre au sérigraphe, du peintre au tisserand, des arts plastiques à la fabrication de savons, de la plomberie à la coutellerie, du métallier sculpteur au tourneur sur bois, la manifestation est l’occasion de découvrir, de partager et de pratiquer. Participent également à l’Art et la Main des associations, collectifs ou projets coopératifs ou issus de l’ESS comme My Human Kit, Ili Cycle, Hispamebro, Comme un établi, Meublez Mains, les Arts en ciel, Culture Manuelle et Technique, les Passeurs de curiosité, avec comme fil rouge la transmission de savoir-faire. Cette 14 ème édition mettra également en avant l’art culinaire avec un boulanger de l’AMAP Bioregard et la découverte de la cuisine vietnamienne par une habitante de Beauregard.

Le Hackathon

En 2022 le premier hackathon proposé à l’Art et la Main était dédié à la fabrication collective d’un Robot. Il a réuni durant 48h des volontaires, bénévoles et professionnels dans le but de faire émerger des idées novatrices avec l’objectif d’une création commune. Notre défi était de fabriquer en 2 jours, avec des créateurs, créatrices, couturiers, soudeurs, codeurs, bidouilleurs, un robot automate avec lequel il est possible d’avoir une interaction. La documentation du projet a été réalisée en temps réel. Le Robot créé pendant ce hackathon a été présenté au public à la fin du week-end. Sur l’ensemble du week-end, une vingtaine de personnes ont participé à la fabrication du robot « Bender ».

Pour l’édition 2023 de l’Art et la Main, le projet du hackathon consistera à réfléchir collectivement puis à remettre en état un bus connu des habitants du quartier (anciens parents/bus) mais inutilisé depuis 15 ans.

Le défi : commencer en deux jours l’état des lieux, le nettoyage et la rénovation du bus. Le hackathon s’appuiera sur des équipes de bénévoles, habitants et professionnels en fonction des compétences de chacun : mécanique, menuiserie, aménagement intérieur, déco extérieure, électricité, soudure, isolation et également une réflexion sur les usages et fonctions possibles de ce bus.

Infos pratiques

Organisateur : Association 3 Regards Leo Lagrange

Lieu : Ferme de la Harpe avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes

Entrée gratuite

Ateliers participatifs et démonstrations

Restauration et buvette sur place

Site web : https://www.3regards.com/artmain14/

Page Facebook : https://www.facebook.com/asso3regards