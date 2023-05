Larmor-Plage. Une centaine d’exposants de Meccano attendent les amateurs de construction

La 48e édition de l’exposition internationale de Meccano se déroulera les 18, 19 et 20 mai à la Salle Ar-Menez de Larmor-Plage dans le Morbihan. Une centaine d’exposants français et européens présenteront ces divers jeux de construction et célébreront pour l’occasion les 50 ans de l’association : Le Club des Amis du Meccano en France. Le thème choisi portera sur Les Sapeurs-Pompiers Terre, Air et Mer.

Les 80 meccanophiles français et la vingtaine de Belges, Anglais et Ecossais, Luxembourgeois, Suisses, Italiens et Australiens se sont donné rendez-vous à Larmor-Plage le week-end de l’Ascension 2023, pour partager leurs créations mécaniques lors d’un salon qui s’annonce ludique. Les créations présentées seront très différentes. Elles recouvreront tous les secteurs professionnels et culturels de la vie en lien avec les technologies liées à l’informatique ainsi qu’avec la mécatronique. Le fil rouge de cette exposition reposera sur les Sapeurs Pompiers. Pour l’occasion, quatre véhicules patrimoniaux anciens des centres de secours morbihannais seront exposés sur le terre-plein du complexe d’Ar Menez, par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du Morbihan. Outre chiner et admirer tous les modèles de l’exposition, les visiteurs pourront acheter, échanger auprès des exposants et dénicher peut-être le modèle rare si longtemps recherché !

Au cours des trois jours, les enfants ne seront pas oubliés à Larmor-Plage. Ils pourront s’initier à la construction Meccano au sein de l’exposition, des ateliers étant prévus. Les enfants des ateliers du CEP de Lorient ainsi que ceux du Pôle enfance Jeunesse de Larmor-Plage présenteront également leurs réalisations au public. Il sera également possible pour les visiteurs de prendre contact avec le bureau de l’association qui se fera un réel plaisir de les accueillir et de les informer avec dynamisme sur les activités du Club des Amis du Meccano.

Atelier avec Philippe Baudeau, animateur local du club des Amis du Meccano

Le Club des Amis du Meccano (CAM), créé en 1973, compte 550 membres. L’association rassemble des passionnés de partout en Europe autour de ce jeu de construction de vis et d’écrous, inventé en 1898 à Liverpool par l’Anglais Frank Hornby (1863-1936). Organisé par région, chacune a son animateur, ses équipes et ses activités, ce qui se fait à proximité de chez elle. Les antennes locales ont toutes les mêmes objectifs : construire des modèles de légende et ceux proposés par ses membres ; collectionner ses chefs d’œuvres ; animer pour rendre les modèles plus vivants en ajoutant par exemple une radiocommande, une carte Arduino ou d’autres équipements ; restaurer et améliorer les pièces avec astuces et ingénue ; se documenter grâce au téléchargement de l’énorme documentation accumulée au fil des années : manuels de montage, magazines, documents promotionnels et d’histoire, sans oublier les 3000 photos.

De nombreux musées et divers salons et expositions, également des animations dans les centres d’accueil pour enfants, sont organisés partout pour mettre en valeur ce jouet historique.

La région Bretagne compte environ 20 membres dans le Club des Amis du Meccano. Elle est supervisée et animée par Philippe Baudeau depuis 2012, membre du Conseil d’Administration. Après avoir passé 25 ans en Alsace, en qualité d’enseignant et chercheur dans le Génie civil, il rentre en Bretagne sa région natale, à Larmor-Plage en 1997. Il crée la filière Génie civil à l’Université de Bretagne Sud à Lorient (56). Passionné depuis l’enfance par le jeu Meccano, Philippe Baudeau initie ses étudiants à la compréhension des structures en béton armé. Il s’inspire souvent du jeu de construction Meccano pour expliquer et démontrer à ses élèves, par exemple: le comportement mécanique d’une poutre en béton armé analogue à celui d’une poutre métallique à treillis multiple. À la retraite en octobre 2014, il crée un atelier Meccano au Centre d’Éducation physique et d’Entraide sociale, pour les jeunes de Lorient. Aujourd’hui, Philippe Baudeau fait de Larmor-Plage la capitale du Meccano avec son exposition du 18 au 20 mai 2023, comme il l’avait déjà fait une première fois en 2018. Le thème de l’exposition de cette année sera Les Sapeurs-Pompiers Terre, Air, Mer.

Philippe Baudeau

Histoire :

Le Meccano, inventé par Frank Hornby, est d’abord baptisé en 1901 Mechanics made easy. Les premières pièces sont réalisées en acier plié étamé. La marque Meccano est déposée en 1907 et remplace Mechanics made easy.

Frank Hornby





La filiale française Meccano SA est créée en 1912 à Paris et la principale usine est située à Calais. Pour en améliorer la résistance, l’acier étamé est remplacé par de l’acier nickelé, utilisé jusqu’à la fin des années 1920. Les pièces sont ensuite remplacées par des bandes sans plis et bords rectangulaires, puis arrondies comme elles le sont de nos jours et parfois en matière plastique. Au fil du temps, la gamme de pièces a largement évolué : certaines ont disparu du système et de nouvelles ont été créées. Meccano est distribué aux États-Unis sous la marque Erector.

Les kits Meccano comportent : des bandes perforées droites ou courbes ; des plaques souples, cintrées ou rigides ; des cornières ; des poutrelles ; des poulies ; des pneus en caoutchouc ; des courroies de transmission ; des engrenages ; des roues dentées pour transmission par chaînes ; des tringles et des manivelles ; des cardans, etc. Tous ces accessoires se présentent sous différentes tailles ; il y a aussi les moteurs à vapeur, mécaniques et électriques pour animer les différentes constructions.

Pendant que les enfants fabriquent une super Moto, un tracteur, une Voiture Rétro Friction, un camion de pompier ou une voiture de police au gré de leurs envies pour jouer avec leurs créations, les adultes construisent une locomotive à vapeur ou une navette spatiale, etc…

Infos pratiques

Exposition internationale Meccano : Complexe Ar-Menez à Larmor-Plage (56)

Du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023 : de 10 h à 18 h 30

Entrée : 3 euros par adulte et

gratuit pour les moins de 16 ans.

Buvette sur place.