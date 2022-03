LANGUES RÉGIONALES. UNE CONVENTION POUR DÉVELOPPER LE BRETON ET (UN PEU) LE GALLO

Mardi 15 mars 2022, à Rennes, en présence du Premier ministre, Jean Castex, Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne, Emmanuel Ethis, recteur de la région académique de Bretagne, chancelier des universités, le président de la Région Bretagne et les présidents des quatre universités bretonnes, ont signé une « convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne (2022-2027) ».

Fruit d’un travail approfondi de co-construction, cette convention intègre les avancées de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Elle poursuit et renforce la dynamique contractuelle multipartite en faveur des langues régionales initiée dès 2002, qui, concernant l’État, s’élève à 57,2 millions d’euros pour l’enseignement des langues régionales dans les 3 réseaux (public, privé sous contrat et Diwan).

Avec la participation des universités et de l’Office public de la langue bretonne, elle offre un cadre nouveau en faveur des langues de Bretagne autour de deux axes :

> Développer la transmission des langues régionales

> Enseignement du breton : passer de 19000 élèves en 2022 à 30000 en 2027.

> Un déploiement et un suivi optimisés des sites d’enseignement bilingue dans les 3 réseaux, public, privé et associatif Diwan.

> La généralisation progressive de l’enseignement de la langue bretonne dans le cadre de l’horaire normal des cours dans le 1er degré, d’abord dans le département du Finistère, puis progressivement sur le reste du territoire académique.

> Le développement de l’enseignement en option du breton dans le 2nd degré, notamment par sa généralisation dans 30 collèges d’ici 2027, contre 4 aujourd’hui.

> La poursuite et la pérennisation de l’accompagnement du réseau Diwan.

> La mise en place d’un enseignement du gallo dans le 1 er degré puis, en continuité, dans le nd degré.

degré puis, en continuité, dans le degré. > Une action forte sur la formation des enseignants bilingues dans le but d’élargir le vivier et d’adapter le concours de recrutement en conséquence. L’objectif est d’aboutir, d’ici 2027, à 50% de postes bilingues ouverts au concours du 1 er degré.

degré. > La création d’une classe préparatoire au professorat des écoles au lycée Iroise de Brest pour accéder ensuite au master Métier de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF) bilingue.

(MEEF) bilingue. > Des mutations facilitées pour les enseignants bilingues souhaitant revenir en Bretagne.

> Les 4 universités signataires proposeront le breton dans toutes leurs licences et renforceront les enseignements en licences de breton et sciences de l’éducation.

> Le développement sur le territoire d’une offre à distance des cursus proposés pour la formation initiale (Master) des enseignants bilingues publics.

> Développer l’usage des langues régionales dans la vie quotidienne et dans l’espace public

> La mise en place d’une signalétique en langues régionales sur les bâtiments publics et d’un jalonnement bilingue français-breton sur les routes nationales.

> Une aide au développement de services numériques et de l’édition.

> Un soutien à la pratique des langues dans l’animation, la culture, les sports et loisirs.

> Le développement des politiques audiovisuelles et radios existantes.

> Un renforcement des moyens alloués à l’Office public de la langue bretonne.

> L’incitation faite aux communes pour qu’elles délivrent des livrets de famille bilingues français-breton.



Retrouvez le texte complet de la convention sur www.bretagne.gouv.fr