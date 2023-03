Sciences. Langues-cultures, approches plurielles avec Stéphanie Clerc Conan

Nous avons tous des a priori, des préjugés, fondés ou pas, conscients ou inconscients. Il y en a beaucoup sur la langue/les langues, et ce n’est pas seulement parce que nous sommes ici en Bretagne. Le plurilinguisme, clé indispensable ouvrant les portes de l’avenir et du monde ? Apprentissage très tôt des langues ? Préalable à l’intégration ? A la fierté de soi ? L’occasion s’offre à nous d’en débattre avec Stéphanie Clerc Conan.

« De mère bretonne immigrée en Provence et de père provençal d’origine piémontaise, les langues de ma famille sont « le » breton, « le » piémontais, « le » provençal et un français teinté de formes empruntées au provençal », nous explique Stéphanie Clerc Conan. Maitresse de conférences habilitée à diriger des Recherches à l’Université Rennes 2 après un parcours qui l’aura amenée de Marseille à Avignon puis à Aix et enfin à Rennes en 2017, au département Communication et dans l’unité de recherche CELTIC-BLM (Centre d’études sur les Langues, Territoires et Identités culturelles. Bretagne et Langues minoritaires), ce n’est donc pas un hasard si ses travaux concernent l’apprentissage des langues.

Stéphanie et deux élèves de 3e en stage, Romain dans son laboratoire et Anaëlle à Radio Laser

Les questions posées sont en effet cruciales compte tenu de l’immigration en Europe où deux évolutions divergentes, voire contradictoires sont constatées : l’une de renforcement de la centration sur la langue unique dite nationale ou officielle de la part des États et d’une partie majoritaire des opinions publiques, l’autre de recommandations et de production d’outils didactiques pour le maintien et le développement du plurilinguisme dans ces États de la part des chercheurs, des éducateurs, d’organismes à vocation éducative et culturelle comme le Conseil de l’Europe et le CELV (Centre Européen pour les Langues Vivantes). Ses travaux en didactique des langues, du français en particulier en contact avec des langues minoritarisées dites de la migration (algérien, tamazight, turc…), l’ont orienté vers la recherche-action dans des établissements scolaires où la proportion d’enfants nouvellement arrivés en France ou que l’on dit « issus de l’immigration » et d’enfants de parents français des classes populaires, est élevée.

Stéphanie Clerc Conan nous parle ainsi de ses expériences auprès d’apprenants migrants ou enfants de migrants, de co-éducation plurilingue et interculturelle, de l’importance de pratiques de création dans l’apprentissage des langues (théâtre, radio , arts plastiques, ateliers d’écriture…). Elle nous décrit comment la biographie langagière prenant la forme d’un récit de vie (avec pour fil conducteur mon histoire et ma relation avec les langues : moi et les langues de ma famille, de mon environnement social ; moi et la première langue de scolarisation ; moi et l’apprentissage des langues à l’école) peut aider à cet apprentissage et rompre des rapports de discrimination et d’exclusion. Une langue n’est jamais « une » mais plurielle, mouvante, ouverte aux contacts, métissées. Cette langue peut-elle être appréhendée sans intégrer ses usages sociaux et les représentations sociales existantes ?

L’enjeu n’est-il pas d’acquérir confiance et estime de soi, plaisir et partage pour mieux avancer dans l’apprentissage scolaire et plus simplement encore, dans l’apprentissage de la vie en société ?

——————-

A l’écoute et parfois en images

N’hésitez pas une seule seconde ! La Convivialité : http://www.laconvivialite.com

Émissions France Inter Tu parles, animée par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron : https://www.franceinter.fr/emissions/tu-parles



– Le participe passé, pourquoi changer ? Question posée à différents linguistes et professionnels de la langue : Philippe Hambye : https://www.youtube.com/watch?v=S0Zo3X88H4Y

Jean-Louis DUFAYS : https://www.youtube.com/watch?v=_FmrWFPkOfc

A lire

Maitrise du français et intégration – Des idées reçues, revues et corrigées, Philippe Hambye et Anne-Sophie Romainville, brochure, téléchargeable gratuitement en ligne : https://www.google.fr/books/edition/Maitrise_du_fran%C3%A7ais_et_int%C3%A9gration/_eZIDwAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&pg=PT2&printsec=frontcover

https://www.cairn.info/publications-de-St%C3%A9phanie-Clerc%20Conan–662157.htm?WT.tsrc=pdf