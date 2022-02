LANESTER QUAI 9. FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR HIVER EN SCÈNE

Le festival estival de Kerhervy à Lanester rassemble des troupes amateurs de théâtre. Une version hivernal se décline toujours à Lanester : Hiver en scène. Retrouvez ce festival de théâtre amateur vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 février 2022 à l’espace culturel Quai 9 à Lanester

Vendredi 18 février

de 14h à 17h au Ponton

Stage gratuit (sur inscription) de découverte du théâtre pour les jeunes de 8 à 12 ans..

Ce stage, offert par la Ville de Lanester, sera animé par Raphaëlle Salama de la Cie du Funambule (Lorient), comédienne et professeure des ateliers théâtre enfants & ados de la Fontaine aux Chevaux.

Infos et inscriptions : 02 97 81 24 19 // Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

20h30 – Sacco & Vanzetti d’Alain Guyard

Le cercle Plaintelais (Plaintel 22)

Mise en scène collective

Prix de la Ville de Lanester au Festival de Kerhervy 2021

Malgré une mobilisation mondiale, les deux anarchistes italiens Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont exécutés le 23 août 1927 après un simulacre de procès dans une Amérique raciste.

Leurs noms restent à jamais des symboles de la lutte contre l’injustice et la discrimination.

La reconstitution du procès, la fraternité, les certitudes et les zones d’ombre des deux militants, la peur devant l’inéluctable prennent corps dans l’interprétation des deux comédiens qui réussissent la prouesse d’incarner onze personnages.

Une pièce poignante et émouvante et pourtant pleine de drôlerie et de poésie.

Durée : 1h20

*

Samedi 19 février à 20h30

16 m²

Création d’après la pièce « Regardez, mais ne touchez pas » de Théophile Gautier.



Compagnie Tintamarre (Rennes 35 >Mise en scène : Gilles Robin

Sélection Festhéa (Festival Nationel de Théâtre Amateur) au Festival de Kerhervy 2021

Au départ ça a l’air simple : la reine d’Espagne est sauvée d’une chute de cheval par un beau capitaine. Seulement voilà, tout homme qui touche à la reine est puni de mort. Et là, ça se complique : une promesse, des mensonges, des quiproquos, des duels…

Les comédiens et leur metteur en scène ont-ils vraiment compris le texte ?

Une comédie délirante de cape et d’épée dans 16m2.

Durée : 1h20

*

Dimanche 20 février à 16h30

Hôtel des deux mondes d’Eric-Emmanuel Schmitt

Théâtre en Liberté (Vertou 44) Mise en scène : Christophe Martin

Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux Mondes. Tous ignorent quand ils pourront en repartir, ni vers quelle destination.

Dans ce lieu étrange, tout est possible, même les miracles.

L’énigmatique docteur S. chargé d’accompagner leur séjour ne fait que rendre plus aiguës les questions de ses hôtes.

Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort, comédie et tragédie.

Bienvenue à l’hôtel des deux mondes !

Durée : 1h35

Tarifs :

À l’unité

9 € plein tarif (tout public) / 5 € tarif réduit*

Pass 3 spectacles

21 € plein tarif (tout public) / 13 € tarif réduit*

* adhérents Fontaine aux Chevaux, enfants jusqu’à 12 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, ASPA)

Réservation : aux guichets de Quai 9 ou en ligne https://billetterie-quai9.mapado.com/

Infos : 02 97 81 24 19