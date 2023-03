Lanester. Le Lac des cygnes est de retour au parc des expositions de Lorient 

Les danseurs et danseuses du Lac des Cygnes seront sur la scène du Parc des Expositions de Lorient, à Lanester dans le Morbihan, le vendredi 24 mars à 20h. Accompagnés par un orchestre, ils offriront au public un moment de raffinement chorégraphique en racontant une nouvelle fois l’histoire d’amour entre un prince et une princesse-cygne…

Le Lac des Cygnes, le ballet classique le plus joué au monde, est de retour en 2023 pour une grande tournée en France et en Europe. Entamée le 22 février dernier, elle perdurera jusqu’au 14 mai 2023. Le chef-d’œuvre sera présenté au Parc des Expositions de Lorient à Lanester le vendredi 24 mars 2023. Le spectacle (2h15) aura pour solistes : Igor Onoshko, Artem Bankovsky, Olga Chelpanova, Oksana Bondareva et Liudmila Ulantse. Le spectacle est inédit, avec comme chaque une production différente, afin de découvrir ou redécouvrir la passion amoureuse d’un prince et d’une princesse-cygne.

Entre pas de deux, duos romantiques et danse des petits cygnes, les danseurs seront accompagnés par un orchestre et interpréteront en toute élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet romantique, plus d’un siècle après sa création, Le Lac des Cygnes continue de nos jours d’enchanter les enfants comme les adultes. On ne compte plus le nombre d’adaptations qui contribuent au succès et à la pérennité de l’œuvre.

Cependant, la guerre entre la Russie et l’Ukraine provoque des dommages collatéraux qui dépassent les frontières et affecte le cœur de la vie culturelle et artistique. Pour exemple, les troupes d’artistes qui interpréteront le ballet classique à Lanester ne seront pas issues d’artistes de l’Opéra national de Russie, ballet pourtant composé par le Russe Piotr Tchaïkovski (1840-1893). Ce seront désormais des troupes permanentes, de jeunes danseurs regroupés pour la circonstance. Le spectacle n’en sera pas pour autant entaché, car le spectacle et la musique de Tchaïkovski semblent éternels. Il faut continuer à aller voir de la danse classique, quelle que soit la nationalité des artistes. Ces ballets demeurent impressionnants par le nombre de danseurs, par les costumes et les éclairages.

Le Lac des Cygnes est l’œuvre créée en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovski qui s’inspire de Louis II de Bavière pour créer le personnage rêveur du Prince Siegfried. Ce ne sera que 20 ans plus tard, avec la reprise du danseur, maître de ballet et chorégraphe français Michel-Marius Petipa (1818-1910) que Le Lac des Cygnes devient le plus grand succès classique de tous les temps en 1895, alors que Piotr Tchaïkovski est décédé depuis deux ans et auquel Michel-Marius Petipa avait proposé de faire la reprise du ballet avec lui.

Le compositeur russe Piotr Tchaïkovski Le chorégraphe français Michel-Marius Petipa

Ce ballet en deux actes nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette.

Odette est prisonnière du magicien Rothbart comme ses amies. Elles sont victimes de l’envoûtement du sorcier. Elles se transforment en cygne le jour et redeviennent des femmes la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourrait libérer Odette de cet ensorcellement…

Le jour du passage à l’âge adulte marque le début d’une nouvelle vie pour le Prince Siegfried. Les Princes et les Princesses du royaume arrivent pour célébrer son anniversaire. Le clair de lune brille sur la surface sombre d’un mystérieux lac et des images de femmes cygnes apparaissent. Siegfried rencontre Odette et est frappé par sa beauté énigmatique. Le prince Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal qui sera donné en son honneur.

La fête est organisée au château, car le prince doit choisir une épouse. Des prétendantes sont présentées au Roi et à la Reine, mais de mystérieux étrangers apparaissent dans le château. Il s’agit du sorcier et de sa fille Odile, le double d’Odette. Trompé par cette ressemblance, le prince choisit Odile comme future épouse. Soudain, l’image d’un beau cygne blanc désespéré apparaît et Siegfried comprend qu’il a été dupé… Le prince et Odette échapperont ils aux fourberies du sorcier et de sa fille Odile ? Le prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Dans l’art et la littérature, le cygne symbolise la blancheur, la puissance, la grâce et la lumière. L’opposition du blanc et du noir s’associe à celle du bien et du mal. C’est pourquoi l’affrontement du cygne blanc et du cygne noir évoque la relation entre la lumière et les ténèbres, du jour et la nuit…

Vendredi 24 mars 2023, Le Lac des cygnes au parc des Expositions, 286, rue Rouget de L’Isle à Lanester (56)

Tarif : places à partir de : 42 euros

Ce spectacle incontournable, interprété par différents ballets, passe par le Palais des Congrès de Paris du 22 février au 2 avril 2023 et sera en tournée dans tout le pays et à l’étranger. En Bretagne, le ballet sera présenté du 25 mars au 9 juin au Glaz Arena de Cesson-Sévigné Rennes (35) et le 11 avril au Palais du Grand Large de Saint-Malo (35).

