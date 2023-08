Découvrez les façades colorées de Lanester

Un phénomène nouveau se développe en Bretagne depuis quelques temps : celui de remplacer le gris blanc des façades des habitations traditionnelles ou néo bretonnes par des peintures aux couleurs vives et chatoyantes. Dans le Morbihan, Lanester et ses 23 000 habitants font office de ville avant-gardiste dans ce domaine. La municipalité encourage la population et l’encadre pour réaliser ce projet.

La couleur est de plus en plus tendance sur les murs des habitations bretonnes, individuelles ou collectives. Dans le Finistère, à Spézet et surtout à Brest, les couleurs sur les façades sont à la mode. C’est une façon comme une autre de compenser une vie quotidienne ; c’est peut-être aussi un antidote à la grisaille de certains jours. Dans le Morbihan, c’est Lanester qui se distingue.

Lanester, commune morbihannaise à moins de 4 km de distance de Lorient, n’a pas été épargnée par la Seconde Guerre mondiale et ses bombardements, en raison de sa proximité avec Lorient devenu un site stratégique de la guerre sous-marine. Début 1943, pendant un mois, 60 000 bombes incendiaires et plus de 500 bombes explosives ont été larguées sur la ville, détruisant 80% de la ville de Lorient et les communes voisines dont Lanester, Ploemeur, Larmor-Plage, Locmiquélic et Port-Louis. Toutes ont subi de très lourds dommages. Après-guerre, la nécessité est à la reconstruction. Il faut vite reloger les populations sinistrées qui vivent dans des baraquements.

À Lanester, les maisons reconstruites après-guerre, au cours des années 50 et 60, sont blanches ou grises et aussi blanc écru. La maçonnerie est traditionnelle en granit ou en béton, un brin tristounet ! L’objectif à ce moment est de construire de manière fonctionnelle, sans se soucier de l’esthétique.

Mais depuis quelques années, la ville se soucie du style des maisons et de plus en plus de façades se colorent pour le plus grand bonheur des habitants. La mairie encourage le phénomène auprès des populations en l’encadrant. Elle subventionne à hauteur de 6 à 12% le coût des ravalements de façade dans les rues les plus passantes de la ville, un coup de pouce financier pour les habitants. Un guide a même été édité pour aider les propriétaires à valoriser leur patrimoine. Ce sont eux qui ont le choix de la couleur pour peindre leur habitation. Il leur est cependant demandé à l’avance de prévenir de la teinte retenue et de donner des détails sur leur projet aux élus, une manière logique de concertation afin de respecter l’époque de l’habitation et la préservation de l’harmonie avec son voisinage, avec la rue et avec la ville toute entière.

En partenariat avec Rose Morellec, la première adjointe chargée de l’aménagement urbain à Lanester, Jade Foucher est l’architecte qui a été retenue pour gérer l’harmonie des façades et jouer avec les contrastes : « Le patrimoine de la reconstruction sert à redonner du plaisir et rendre belles les maisons et les immeubles ». Actuellement, ce sont une centaine de maisons et de petits immeubles qui ont été ainsi revalorisées, sans générer aucune polémique. Les couleurs des façades tranchent sur les maisons bretonnes en égayant le paysage et le quotidien. Elles sont vives avec du rouge, du bleu, du vert olive, du jaune céleste et du parme. Très lumineuses, elles donnent du caractère et du charme aux maisons et attirent aussi les yeux des passants !

Certaines d’entre elles rappellent les petites maisons de pêcheurs du littoral très colorées avec un bleu dominant, comme on peut en voir beaucoup sur les îles, telles Belle-Ile-en-Mer et Groix. Autrefois, leurs façades étaient repeintes avec le surplus de peinture utilisé pour les navires.

Aujourd’hui cette tradition arrive dans les terres…