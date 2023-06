Iffendic. La terre a-t-elle couvé ce jardin de couleurs, une expo de Gwenn Mérel

L’artiste Gwenn Mérel, actuellement en résidence artistique à L’aparté (Iffendic), présente son exposition La terre a-t-elle couvé ce jardin de couleurs, du 5 juillet au 27 août 2023. Un vernissage et une performance, Ces nuages qui courent là-bas… auront lieu le premier jour de l’exposition.

Artiste topographique, Gwenn Mérel arpente le paysage, observe, prélève, capte l’atmosphère, les couleurs et les lumières des portions de nature parcourues. Les éléments iconographiques capturés sont le point de départ de son travail plastique, utilisant différents médiums. Elle s’adonne en particulier au dessin et à des techniques ancestrales telles que la broderie, le tricot et le travail du tissu. Des ouvrages qui demandent concentration et patience, un labeur qui contraint à prendre le temps.

En résidence à L’aparté, Gwenn Mérel poursuit ses recherches et ses expérimentations sur le paysage. L’artiste s’imprègne de l’environnement immédiat de Trémelin et la Chambre au loup à Iffendic pour développer sa série de dessins composés de petites croix au crayon de couleur sur papier coloré, commencée lors de sa résidence à la Galerie des Petits Carreaux à Saint-Briac-sur-Mer au printemps 2019.

Gwenn Mérel, Oyas, sculpture en terre cuite, 2023

Dans la continuité de son rapport aux techniques « domestiques », en ce qu’elles se pratiquent dans l’intimité du domicile, Gwenn Mérel a cultivé des plantes pendant le temps de sa résidence et réalisé des oyas-sculptures qui permettent d’irriguer la terre régulièrement et avec parcimonie. Cet ensemble de plantations et d’oyas est disposé au cœur de la salle d’exposition, sous un puits de lumière naturelle. Ce paysage « macro » dialogue avec le panorama extérieur du lac de Trémelin que l’on aperçoit à travers les vitres.

La résidence de Gwenn Mérel à L’aparté se clôture comme elle a commencé, par une lente déambulation autour du lac de Trémelin, non pas en solitaire mais accompagnée d’une soixantaine de volontaires qui auront revêtu les pulls-nuages, tricotés à partir de 2019. Performance poétique comme une ode aux nuages qui, à la manière d’un artiste, jouent avec les lumières et les couleurs du paysage.

Vue de la performance Ces nuages qui courent là-bas… prise à Bazouges-la-Pérouse. Photo : Serge Chaumont

Infos pratiques

Du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermé les jours fériés)

Performance Ces nuages qui courent là-bas… à 16h et vernissage à 18h30 le mercredi 5 juillet 2023.

Lien d’inscription pour la performance, date limite le 22 juin

Site web L’aparté