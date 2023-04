La rue des rêves : un spectacle avec des enfants en situation de handicap

L’association Dyade présente son spectacle La rue des rêves avec des danseurs et musiciens professionnels, et des enfants en situation de handicap samedi 6 mai 2023. Un spectacle d’1h15 au Triangle pour sensibiliser autour du handicap des enfants dans la culture.

Ce n’est pas Ulysse mais presque… Ce n’est pas un mythe mais une réalité. Au pays du soleil, de la philoxenia et des aventures, il y a de belles histoires. Nous souhaitons vous en raconter une : une histoire vraie qui va vous réchauffer le cœur et l’esprit.

Des danseurs d’exception se réunissent aux côtés d’enfants extraordinaires pour vous offrir un spectacle de danse et d’émerveillement… Laissez-vous emporter dans la rue des rêves, au cœur de la Grèce. Au travers d’une création originale, des enfants en situation de handicap vous présentent leurs rêves grâce à la danse et l’expression corporelle. Accompagné du Trio Mousikanti venu tout droit de Thessalonique, profitez le temps d’une heure d’un voyage hellénique où la poésie et les émotions seront garanties.

Avec Azilis Bécherie, Solenn Hascoët, Yann Hervé, Alice Poirot, Voula Sofoudi Segalen, Ivan Stanimirovic et les enfants (dont Maria-Tina, Toscane et Loëvan).

Une association engagée

L’association Dyade propose des cours de danse, de Pilates et de yoga à La Courrouze (St-Jacques de la Lande) et a pour ambition d’offrir à chacun la possibilité d’habiter son corps et d’explorer ses capacités corporelles et artistiques. Ainsi, le studio Dyade développe de nombreux projets autour du handicap, destinés aux enfants comme aux adultes. Cette sensibilité est liée à l’histoire de la directrice artistique et de sa fille, elle-même en situation de handicap du fait d’une naissance prématurée. Elle souhaite transformer le traumatisme du handicap en moteur d’action, pour apporter un accompagnement une éducation corporelle sur le long terme…

Le projet Happy Danse

Happy Danse est un des projets autour du handicap développé par Dyade. Ces ateliers chorégraphiques ont déjà bénéficié à 9 enfants de façon régulière depuis 2017. Ils leur permettent de poursuivre une activité corporelle et sont gratuits pour les familles. L’association est également active dans les actions avec la mairie de Rennes et a pu animer des ateliers ponctuels à des centaines d’enfants. Cette année, Dyade a voulu aller plus loin en produisant un spectacle porté par Voula Sofoudi Segalen. Les bénéfices seront reversés au financement de ce projet.

Infos pratiques

La rue des rêves, 6 mai 2023 à 19h au Triangle – durée : 1h15

Tarifs : Adultes 14€ / 6-12 ans 7€. Billetterie

