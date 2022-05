La Rochelle. Le festival du Printemps Fleuriau ou l’art d’échanger dans la rue

La prochaine édition du festival le Printemps Fleuriau se tiendra à La Rochelle du 26 mai au 19 juin 2022, année qui célèbrera les 40 ans du Musée du Nouveau Monde. Intitulé un Monde d’échanges, ce troisième Printemps Fleuriau des arts visuels débutera le 26 mai par une inauguration haute en couleurs. Créations, collaborations, rencontres et expositions seront au rendez-vous dans la rue Fleuriau, dans les galeries et au sein même du Musée du Nouveau Monde jusqu’au 19 juin.

Fondé par Bérengère Auvergnat, Julie Bazin et Marc Coroller en 2019 à La Rochelle, le Printemps Fleuriau se consacre à promouvoir différentes époques et mouvements artistiques. Dès sa première édition, le Festival marque sa différence en se déployant dans des lieux qui n’ont pas vocation à présenter des expositions d’art, en investissant l’espace public.

Cette troisième édition invite une dizaine d’artistes à présenter leur création dans toute la rue Fleuriau, ses 4 galeries ainsi qu’au sein du Musée du Nouveau Monde.

LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2022

DAMIEN ASPE

NICOLAS DAUBANES

JEAN DENANT

DANIEL FIRMAN

SOKINA GUILLEMOT

ÉLISE MORIN

DANIEL NICOLAEVSKY

MARIA OLIVIER ROCHEAU

Ces artistes ayant été, pour certains, exposés au MOMA, au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo ou encore à la FIAC, jouent le jeu de venir offrir leur art dans un festival qui se veut à la portée de tous et dans une ambiance à la fois chaleureuse et familiale. Une manifestation art moderne à la fois exigeante et accessible suscitant la curiosité par une fête autour de l’art dans une totale gratuité.

Dans cette époque confuse où le collectif se rappelle étrangement à nous, les artistes ont été invités à créer autour du thème de l’échange. Entre métissage créatif, diversité des moyens d’expression, le “Printemps” propose un passage au travers du regard de 8 artistes qui se répartissent dans la rue Fleuriau, ses quatre galeries et le Musée du Nouveau Monde.

Qu’il s’agisse d’œuvres créées pour la circonstance, d’œuvres récentes ou d’œuvres emblématiques, ces projets ont tous été conçus à l’invitation de Damien Aspe, commissaire de l’exposition et de l’association Printemps Fleuriau.