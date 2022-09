La Petite Rennes fête ses 10 ans du 10 septembre au 10 octobre

La Petite Rennes fête ses 10 ans : 10 événements du 10 septembre au 10 octobre.

A partir du 24 septembre – expo photo

Une rétrospective en images de ces 10 années de la Petite Rennes.

Gratuit, à l’atelier

Mercredi 28 septembre – Nocturne en musique

Une permanence d’auto-réparation en musique où le musicien rennais I Am Fez va apporter aux bricolages sa touche délicieusement DIY.

Gratuit, à l’atelier, à partir de 19h

Samedi 1er octobre – rallye à vélo en équipe

RDV le 1er octobre en fin de matinée à l’atelier, pour un rallye à vélo, en équipe. Au programme : une course d’orientation à vélo, des énigmes, des épreuves et beaucoup de rigolade. Deux parcours différents : un plus court et un autre plus long, pour que tout le monde puisse participer.

Retrouvez toutes les informations sur le rallye sur le site internet.

Sur réservation (2€ par participant), inscription à l’atelier le jour J.

Samedi 1er octobre – La fiesta des 10 ans !

A l’arrivée du rallye et à l’heure de l’apéro, on se retrouve toutes et tous à l’atelier pour la fiesta !

La soirée sera animée par la DJ Cup of Tea !

Entrée libre, buvette et restauration sur place, à partir de 18h30

Mardi 4 octobre – Balade à vélo : “à la découverte de la Courrouze”

Rendez-vous devant l’atelier de La Petite Rennes pour une petite balade à vélo à travers le nouveau quartier de la Courrouze. La petite Rennes offre un pot aux participants et participantes à l’arrivée, dans un endroit encore secret mais emblématique du coin.

Gratuit, sur réservation : : reservation@lapetiterennes.org

Dimanche 9 octobre – Projection du film Wajda

« Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles.

Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la somme tant désirée. »

Dimanche 9 octobre – 18h – cinéma l’Arvor (tarifs habituels du cinéma)

Mais aussi…

Une tombola, des ateliers mobiles dans des lieux insolites, d’autres balades à vélo…

+ d’informations :