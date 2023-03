La Gacilly. Kent l’hypnotiseur en spectacle sur la scène de la salle Artémisia

Ludovic Quiniou est hypnotiseur. Il a créé un cabinet d’hypnose ericksonienne, Hypnose Iroise, à Ploudalmézeau dans le Finistère. Il donne également des spectacles et se produira sur la scène de la Salle Artémisia à La Gacilly dans le Morbihan samedi 18 mars 2023 à 20h30. Présentation hypnotique.

Quand Kent l’hypnotiseur, alias Ludovic Quiniou, montera sur les planches de l’Artémisia, ce sera comme à chaque rencontre avec le public : il va d’abord créer une ambiance grâce à des jeux de réceptivité, une sorte de grand casting sur l’ensemble des spectateurs afin de déceler les hyper réceptifs à l’hypnose. « Nous sommes tous réceptifs à l’hypnose mais à un degré différent. Ensuite, j’observerai le langage corporel des volontaires : l’élasticité de leur corps, leur regard dans le vide », explique-t-il. « L’hypnotiseur doit posséder un sens aigu de l’observation. En hypnose de spectacle, il est en position haute et donne des ordres plus directs, libre choix maintenant aux volontaires d’y répondre ou pas. Il faut savoir que la limite de l’hypnose est notre morale, notre propre libre arbitre. Si je donne une suggestion qui franchit la morale de la personne, elle sort instantanément de son état hypnotique, à l’image d’un mauvais rêve où l’on se réveille en sursaut en pleine nuit. »

En moyenne, 10 à 20 % des spectateurs sont réceptifs à l’hypnose, car hypnotiser quelqu’un contre son gré est impossible. Ce sont les rêves inconscients que l’on vit sous hypnose. Toujours dans la bienveillance et le respect de chacun, le spectacle devient une expérience collective. Il stimule parfois le rire, mais personne ne rit d’autrui, personne n’est ridicule car au contraire l’objectif est de mettre en valeur le potentiel de chacun.

En général et par définition, on parle de plusieurs formes d’hypnose : l’hypnose Traditionnelle (dite Classique) est la plus ancienne. Utilisée dans le monde du spectacle, elle est utilisée depuis 1841 essentiellement comme un outil thérapeutique pour travailler sur le corps (en milieu hospitalier pour les anesthésies) et pour des problèmes dont les racines ne sont pas trop profondes. Développée en 1930, l’hypnose Ericksonienne est quant à elle un outil multiforme, un passe-partout qui a perfectionné les outils de l’hypnose Classique pour les rendre invisibles, indirects et subliminaux. Elle est aujourd’hui la plus utilisée en thérapie au quotidien essentiellement dans le domaine de la santé

La Nouvelle hypnose des années 1975 permet les mêmes soins que l’hypnose Ericksonienne en apportant une dimension humaine. Elle prend en compte, en plus de la santé, la qualité de vie au quotidien de la personne et la réalisation de ses rêves. Et l’hypnose humaniste ne s’adresse plus à l’inconscient de la personne, mais à sa grande conscience. Elle permet de traiter chaque problème ou situation en conscience, c’est-à-dire par soi-même et guidé par le l’hypnotiseur sans perte de conscience et en se rendant compte du sens de ce qui nous arrive. Les domaines traités sont identiques aux autres formes d’hypnose mais s’adressent aussi au côté existentiel, spirituel, de la vie de la personne : sa raison de vivre, ses deuils, ses maladies, etc.

Pour Ludovic Quiniou, passionné d’hypnose depuis plus de 20 ans, il n’y a qu’une seule hypnose avec simplement différents courants : l’hypnose de spectacle, l’hypnose Ericksonienne ou Elmanienne, etc. « Par exemple, en hypnose Ericksonienne, l’hypnose est en position basse, c’est-à-dire que le magnétiseur parle avec une voix calme, assez lente dans le débit. Il donne différentes suggestions à la personne volontaire, et c’est elle qui choisit elle-même la direction qui lui semble la meilleure », renseigne l’hypnotiseur.

Avec de la volonté et de la patience, l’hypnose peut apporter de nombreux bénéfices à ses adeptes : arrêter de fumer, en finir avec d’autres addictions et avec ses phobies, soulager les douleurs chroniques, les migraines, diminuer les troubles alimentaires, les problèmes de poids et les états dépressifs, etc.

Au départ, c’est le pur hasard qui conduit Ludovic Quiniou vers l’hypnose. Âgé de 20 ans, il exerce la profession d’animateur en clubs de vacances dans différents pays méditerranéens. C’est lors d’une soirée spectacle à laquelle il assiste qu’un hypnotiseur réussit à réaliser un spectacle d’hypnose avec les vacanciers pendant une heure et demie. L’animateur est subjugué parce ce qu’il voit. Il se renseigne, se documente en se procurant des livres, apprend des techniques qu’il peaufine jour après jour. Puis il participe à des émissions radiophoniques, notamment à France Bleu. En 2017, il fait une démonstration d’hypnose à un ami qui tient un espace de loisirs à Brest et qui l’encourage à se lancer.

C’est à partir de ce moment-là qu’il commence à pratiquer cette discipline dans le domaine du spectacle. La curiosité des personnes et leurs interrogations font qu’il rencontre rapidement le succès auprès du grand public, remplissant les salles jusqu’à 500 personnes. Encouragé et souhaitant approfondir ses connaissances, Ludovic se forme à l’Hypnose Ericksonienne à l’Institut Psynapse à Rennes (35) qui dispense des formations en matière d’hypnose et de sophrologie. Une fois diplômé en qualité de praticien en Hypnose Ericksonienne certifié par l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO), il crée son cabinet 4 bis rue Auguste Caroff à Ploudalmézeau avant de déménager 41 de la rue de Brest.

Comme ses confrères hypnotiseurs professionnels, Ludovic Quiniou espère obtenir le statut d’hypnologue, la jurisprudence du 9 mars 2010 ayant déterminé que l’exercice de l’hypnose, en dehors du cadre hospitalier et médical, reste une pratique médicale non reconnue. Mais il n’abandonne pour autant pas les spectacles, alors profitez de son passage sur la scène de la salle Artémisia !

Kent l’hypnotiseur en spectacle, samedi 18 mars 2023 à 20h30

Salle Artémisia, 5 avenue des Archers à La Gacilly (56)

Tarif : 18 € – 12 € pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi : sur présentation d’un justificatif.

Son cabinet :

Hypnose Iroise : Ludovic Quiniou, 41 rue de Brest à Ploudalmézeau (29)

Contact : 06 60 07 98 54 ou hypnose.iroise@gmail.com