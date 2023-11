En cette période où sortent les « Intégrales », la parution en un volume des quatre tomes de La France de l’Ombre aux éditions Les Arènes remet en pleine lumière un récit historique documenté, aux multiples rebondissements. Un roman vrai.

Les quatre tomes que regroupe cette intégrale étaient titrées « Les années rouge et noir », deux couleurs résumant parfaitement cette fresque historique qui couvre la période 1942- 1974, librement adaptée du roman éponyme de Gérard Delteil (éditions du Seuil). Le rouge, c’est le communisme de la fin de la guerre, idéologie clivante qui sépare la société en deux : les partisans certains d’atteindre avec cette politique, une forme de bonheur et les opposants d’extrême droite, farouches et violents combattants, rêvant d’une France pure et forte. Une couleur symbolise ces derniers : le noir. Entre les deux, une ombre que l’on découvre en couverture, celle du général de Gaulle, la voix médiane, obligée dans un premier temps de composer. Le récit que raconte le scénario de Pierre Boisserie et Didier Convard quitte les manuels officiels d’Histoire pour pénétrer les zones d’ombre et les coulisses des pouvoirs successifs contraints de négocier avec les anciens collaborateurs de Vichy comme avec les résistants communistes. Cette politique souterraine, réaliste ou cynique, va durer au-delà de l’après-guerre immédiat pour structurer la vie politique française jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Giscard d’Estaing en 1974. Fil rouge de cette interconnexion d’ennemis à géométrie variable, des boîtes de fiches de renseignements, annonciatrices des futurs fichiers informatiques, qui disent tout de milliers de personnes, de leur appartenance politique, de leur orientation sexuelle, de leur passé. Un instrument de domination et de chantage pour celui qui les détient.

« Il nous faut dès maintenant constituer un réseau de personnes absolument déterminées à ne capituler ni devant Moscou, ni devant les fascistes … Nous voulons une France ni rouge, ni noire! ».

Cette volonté politique va conduire les hommes de pouvoir successifs à de multiples contorsions, utilisant les uns contre les autres, dans des double ou triple jeu cyniques, où tous les coups sont permis. L’un des grands mérites des 256 pages de ce bel album est de mêler des personnages fictifs, où les femmes ont un rôle majeur, avec ceux bien réels des réseaux d’influence qui vont tirer les ficelles des personnages politiques de premier plan : Charles Pasqua et le Service d’Action Civique (le sinistre SAC), Marie-France Garaud et Pierre Juillet, éminences grises et sans scrupules de Georges Pompidou, sont de ceux là. Même de Gaulle n’est guère épargné, lui qui abandonne des fidèles ou préfère fermer les yeux devant les exactions commises par ses partisans au nom du réalisme politique.

Rien n’est donc totalement rouge ou totalement noir. C’est plutôt la grisaille qui domine, la grisaille d’un machiavélisme politique, « L’idéologie c’est juste pour faire marcher le bon peuple au pas! », à l’image du Parti communiste sabordant les grèves pour encourager la reconstruction de la France avant de les réactiver quand le Parti ne participe plus au gouvernement. Volte face, reniement, mensonges sont le quotidien de personnages qui portent la haine en eux, celle du « bolchevisme » ou du « fascisme ».

On pense aux enquêtes du journaliste de France Inter, Benoît Collombat, mais la période embrassée est ici large, un quart de siècle, et les égouts de la République servent de toile de fond à l’histoire de ces Trente Glorieuses où tous les coups sont permis : Indochine, guerre d’Algérie, Mai 68, rebattent à chaque fois les cartes et, quand le dégoût vous vient à la bouche, quelques personnages lucides et honnêtes tel le ministre Baillard-Lacaze, ou indifférents comme Alain, frère d’un communiste trahi et exécuté, donnent envie de croire quand même en l’humanité.

Remarquablement documentée, cette BD qui raconte aussi l’évolution d’une société, de ses mœurs, du rôle croissant des femmes, se lit comme un excellent polar avec ces rebondissements, ces surprises et ces dénouements qui se terminent parfois bien, parfois mal. Mais souvent dans le sang.

La France de l’ombre, Intégrale reprenant les quatre tomes de « Les Années rouge et noir ». Scénario : Pierre Boisserie et Didier Convard. Dessin : Stéphane Douay. Éditions Les Arènes. 256 pages. Parution : 5 octobre 2023. 27€.