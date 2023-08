Gevezé. La Flume enchantée résonnera plaine de Launay Geoffroy les 8 et 9 septembre 2023

La neuvième édition du Festival La Flume enchantée aura lieu à Gevezé, près de Rennes en Ille-et-Vilaine, les samedi 8 et dimanche 9 septembre 2023. En plus d’une programmation variée qui animera la plaine de Launay Geoffroy, l’association Gev’anim promet des nouveautés qui raviront les 14 000 festivaliers attendus : une deuxième scène et un village du festival !

Comme tout festival, La Flume enchantée s’est développé avec les années. À ses débuts dans ce monde festif et convivial, en 2012, l’association Gev’anim accueillait 3000 festivaliers. Pour l’édition 2023, ce ne sont pas moins de 14 000 personnes qui sont attendues le week-end du 8 et 9 septembre 2023 à Gevezé, à l’ouest de Rennes.

Après Naaman, Tryo, La Rue Ketanou, Sinsemillia ou encore Les Ramoneurs de menhirs les années précédentes, l’association invite quatorze groupes ou artistes à se produire à la plaine de Launay Geoffroy, dans cette nouvelle édition marquée par l’arrivée d’une nouvelle scène ! Après le succès en 2022 (10000 festivaliers en deux jours tout de même), l’association gravit les échelons dans le milieu festivalier en confirmant un peu plus sa place dans le paysage musical breton.

Les têtes d’affiche du vendredi ne sont autres que The Avener, grande figure de la scène électro house française, les rappeurs de 47 TER et le groupe de reggae français que l’on ne présente plus Danakil. Chacun avec leurs sonorités et leur style, ils se feront le reflet de la diversité voulu par l’association et feront danser le public de La Flume enchantée.

Mais c’est l’artiste Czesare, Emma Cesari de son vrai nom, qui ouvrira le bal du vendredi. Avec un père batteur, on peut dire que cette guitariste confirmée est tombée dans la marmite de la musique quand elle était petite, au son des mélodies jazz et latin fusion de son paternel. Elle évolue aujourd’hui dans une pop acidulée qui navigue entre ombre et lumière, qui aborde ses états d’âme les plus profonds. Son univers est façonné par les rythmes sud-américains, les mélopées caribéennes lancinantes et la chanson française teintée d’électro.

Une belle ouverture qui se poursuivra avec le ska-rock de Tekpaf. Les artistes défileront ensuite sur les deux scènes au fur à mesure que la nuit tombera : le reggae de Danakil et les sonorités de Zoufris Maracas. Puis le flow entraînant de 47 TER, un des groupes phares de la soirée, guidera le public dans les contrées rap, avec notamment les morceaux son nouvel album Au bon endroit sorti en mars 2023. Et le beatbox de Brez chauffera la plaine pour le dernier artiste attendu, The Avener.

Le groupe Pure inaugurera la soirée du samedi avec son association de rythmes et harmonies vocales dans un style pop/ rock contemporain avant de laisser la place aux sons chaleureux du trio Karpatt. Puis viendra le tour du chanteur de reggae/dancehall Yaniss Odua et Alee et Mourad Musset monteront sur scène pour présenter leur projet en duo, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares. Un concert où humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir.

Ce sera alors le tour de Christophe Maé, la tête d’affiche de la soirée. Le chanteur français revient avec un nouvel album, C’est drôle la vie, sorti en mars, quatre ans après le précédent. La scène vibrera ensuite au son du ska punk français indépendant de Los Tres Puntos avant que les sonorités électroniques teintées de pop de Feder ne clôturent la soirée.

Pour la première fois, un village du festival sera installé toute la journée dans le centre-ville de Gévezé le samedi. Les habitants et festivaliers pourront ainsi profiter de nombreux exposants : CBD, tatoueur, vente de bijoux, jeux, vente de vêtements et la boutique officielle du festival.

Pour les plus petits, des structures gonflables et un stand de maquillage les attendront avec impatience. Sans oublier des animations musicales avec les Boom Boom Boys, Le Bagad Roazhon et un DJ.

Festival la Flume Enchantée, les 8 et 9 septembre 2023

13 Allée ARTHUR BERNEDE, 35850 GEVEZE

Site