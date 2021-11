LA FETE FORAINE DE RENNES DU 11 DECEMBRE AU 2 JANVIER

L’édition 2021-2022 de la Fête Foraine de Rennes (Foire d’Hiver de Rennes) se déroulera du samedi 11 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 sur l’Esplanade Charles de Gaulle.

Grande fête foraine de l’Ouest de la France, la Foire d’Hiver de Rennes s’installe tous les ans pendant près d’un mois, de début décembre à début janvier, près du centre-ville de Rennes sur l’Esplanade Charles de Gaulle. À cette occasion, un peu plus de 80 forains en tous genres (manèges, jeux, boutiques, restaurants) sont présent lors de cette grande fête.

Des journées promotions sont organisées :

Tarif réduit le mercredi 11 décembre (réduction de -20 à -50%).

Soirée étudiante le jeudi 12 et le jeudi 19 décembre.

Fermeture exceptionnelle à 5h du matin le 31 décembre.

Informations pratiques

Horaires : Ouvert du dimanche au jeudi de 14h à 23h, le vendredi et le samedi de 14h à 1h du matin.

Tarifs : l’entrée dans la foire est gratuite, les attractions sont payantes et ont chacune leur tarification propre.

Accès :

L’Esplanade Charles de Gaulle est située près du centre-ville de Rennes. Bien que peu conseillé, vous pouvez vous y rendre en voiture mais il faudra certainement garer votre véhicule dans un parking payant. Le Parking Charles de Gaulle, accessible par la Rue Yvonne Jean-Halfen et la Rue d’Isly, se trouve à deux pas et propose près de 800 places de stationnement.

Le plus judicieux pour se rendre sur la foire est d’emprunter les transports en commun surtout que certaines lignes voient leur service renforcé le week-end pendant toute la durée de la Fête Foraine. Juste à côté de la foire, vous trouverez la station de métro Charles de Gaulle (Métro A), l’arrêt de bus Charles de Gaulle (lignes de bus C3 et 12), l’arrêt Liberté TNB (lignes de bus C1, C2 et 11) et l’arrêt Champs Libres (lignes de bus C1, C2 et 11).

Fête Foraine de Rennes (Foire d’Hiver) 2021-2022 : dates, horaires, infos, programme Du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022