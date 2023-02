La Brune, le dernier album du groupe breton ‘Ndiaz

Le groupe ‘Ndiaz sortira son prochain album, La brune, le 10 février 2023. Le quatuor breton nous sert un cocktail d’influences de musique bretonne et d’autres formes de musiques actuelles et électroniques.

« […] le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l’homme impatient se change en bête fauve » – C. Baudelaire.

Cette lente progression entre le jour et la nuit dont parle Charles Baudelaire (1821-1867), dans son poème « Le crépuscule du soir » issu du recueil Les Fleurs du mal, constitue également la source d’inspiration des quatre musiciens de ‘Ndiaz. La brune est cet entre-deux « trop clair pour être nuit et trop sombre pour être jour », comme la définit le groupe. Cette zone grise où l’Homme se transforme et se laisse aller aux « frasques de la nuit ». Un moment suspendu, où les limites sont brouillées, qui sonne le glas de la journée passée.

© Raphaël DECOSTER

Trompette, saxophone, accordéon et batterie sont autant d’instruments maniés par Youn Kamm, Timothée Le Bour, Yann Le Corre et Jérôme Kerihuel afin de réinventer les sonorités de la musique bretonne. Le quatuor revisite cette musique traditionnelle en la teintant de black musics et de genres musicaux plus électroniques. Une ode au soir portée par les voix grasses et cuivrées des instruments à vent, notamment la trompette qui n’est pas sans rappeler l’œuvre du compositeur et trompettiste contemporain Ibrahim Maalouf. Un joyeux tintamarre aux airs grandioses ouvrant le champ des possibles de la nuit qui, rappelons-le, appartient aux gens qui se couchent tard. Dansante, entraînante et planante vous ne lasserez pas d’écouter ces musiques jusqu’à l’aube.

L’album La Brune est aussi l’occasion pour ‘Ndiaz de collaborer, le temps d’un morceau, avec la compositrice et interprète chilienne Paz Court. Dans le titre « Primera Estrella », la voix onirique de la chanteuse s’élève et résonne haut dans le ciel étoilé.

Si pour ‘Ndiaz, la tombée de la nuit se traduit en musique, pour Raphaël Decoster, chargé du artwork de l’album, elle se manifeste en couleurs. Le ciel se décline en un nuancier de couleur que le plasticien et musicien essaye de saisir pour élaborer la couverture de La Brune. De son travail résulte un dégradé de couleurs chaudes et froides du rouge orangé en passant par le rose, le violet jusqu’au bleu. Bleu nuit. Un travail de cohérence d’ensemble qui participe à nous projeter dans l’ambiance changeante de la brune.

Pour célébrer la sortie de l’album, L’Usinerie, la maison de production du groupe, organise le 9 mars un événement au Cabaret sauvage de Paris. Répondant sous le nom de Supreme Folklore Party, ce coplateau réunira ‘Ndiaz et la performance Una Bestia de l’artiste Romain Dubois. Venez profiter de l’événement et délectez-vous de la musique de ces artistes talentueux !

‘Ndiaz sort son l’album La Brune, vendredi 10 février 2023

Pour plus d’infos sur ‘Ndiaz

Pour plus d’infos sur la realese party le 9 mars 2023 au Cabaret sauvage à Paris