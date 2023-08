La Bretagne sud ou la route des villes fleuries dans le Morbihan

Pour tous ceux qui aiment la nature et les fleurs, le Morbihan propose de découvrir la route fleurie sur ses terres. Quatre communes s’y distinguent tout particulièrement sur un itinéraire d’environ 60 km. Au départ de Vannes, ville fleurie en bord de mer, le parcours traverse La Vraie-Croix et ses Jardins à thème, puis Rochefort-en-Terre, la cité du Géranium pour arriver au bourg fleuri de La Gacilly.

Séparées chacune d’une vingtaine de kilomètres, les quatre communes fleuries à visiter commencent leur circuit avec la découverte de l‘agglomération de Vannes.

1) La ville fleure bon la mer avec son port, la terre et le soleil avec son microclimat privilégié dans le Morbihan. Elle est une étape de charme qui recèle de nombreux jardins fleuris : le jardin du château de l’Hermine, édifice intégré aux remparts de la ville et le jardin des Remparts sont de véritables jardins à la française qui mettent en valeur la partie orientale de l’enceinte. Ils sont les fleurons des jardins vannetais en plein centre historique, particulièrement beaux et bien entretenus aux cours des quatre saisons. L’ancienne forteresse de l’Hermine fut la résidence des ducs de Bretagne entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, puis devenu le château de l’Hermine en 1785 il est successivement un hôtel particulier, une école d’artillerie, la trésorerie générale, l’école de droit. Aujourd’hui, il renferme le siège de l’Institut culturel de Bretagne et celui de plusieurs associations.

Le jardin de collection florale des salines de Conleau est remarquable et fleuri toute l’année. Il présente 500 espèces végétales. 250 types différents de plantes annuelles et bi-annuelles, des plantes aquatiques, des plantes de rocaille, de bord de mer, de terre de bruyère permettent à ce jardin d’être fleuri les douze mois de l’année. Le jardin est si exceptionnel que La maison de la Nature s’y est installée et qu’elle propose au public des animations permanentes et des expositions toute l’année.

La ville de Vannes a été distinguée par le Grand Prix National du Fleurissement. Elle est lauréate du label 4 Fleurs depuis 1995.

2) La Vraie-Croix

Dans le Pays de Questembert, la commune de La Vraie Croix est le village des fleurs par excellence ! Elle invite à l’émerveillement mariant à la fois la beauté de la pierre, le patrimoine et la beauté des plantes. Chaque année, la commune se distingue au concours des Villes et Villages fleuris, pour lequel elle est récompensée du label 4 Fleurs depuis de nombreuses années. En 2018, elle décroche même le trophée exceptionnel de la Fleur d’Or. Construite en pierre de granit, la cité regorge de fleurs aux couleurs chatoyantes. Ses jardins à thèmes sont de véritables spectacles : fuchsias, dahlias, sauges, etc. Ils permettent de découvrir des espèces rares et des variétés pas communes. Il y a aussi un jardin pédagogique au plan d’eau, un jardin médiéval, un jardin naturel à la fontaine. Des visites guidées du bourg et de son fleurissement sont possibles. A La Vraie Croix, Le fleurissement n’est pas seulement un vecteur d’embellissement, mais aussi un facteur de lien social et de qualité de vie. Depuis 2009, la commune mène une politique de développement durable ambitieuse, dans le respect de la biodiversité : zéro phyto, paillage, arrosage avec l’eau de l’étang, récupération des eaux de pluie, éolienne, verger conservatoire, actions pédagogiques auprès des écoles, etc.

3) Rochefort-en-Terre

La cité médiévale de Rochefort-en-Terre se situé entre les communes de Malestroit et La Roche Bernard. Très touristique de part son patrimoine bâti, la commune pittoresque est connue pour avoir conservé ses vieilles demeures du XVIème et XVIIème siècle. Son fleurissement est également remarquable ! Il donne un merveilleux éclat aux ruelles et venelles et permet d’admirer ses façades de granit, fleuries surtout de Géraniums de toutes les couleurs, mais aussi de lierres et de glycines, à noter : qu’une glycine mauve, vieille de plus de 100 ans, escalade la façade de la Mairie. Le fleurissement de la ville est une ancienne tradition qui traverse les âges. Depuis 1945, la mairie propose à ses habitants de mettre à l’abri sous serre, les plantes les plus fragiles. Rochefort-en-Terre est sans nul doute la première commune fleurie en France, car déjà au début du XX e siècle, Alfred Klots un peintre américain fit beaucoup pour la cité et notamment en restaura le château. C’est lui aussi qui encouragea les Rochefortais en 1911 à fleurir leurs maisons et balcons en créant un prix annuel de la plus belle jardinière.

4) La Gacilly

Le nom de la commune évoque pour les touristes surtout son festival de photographies de l’été. Pourtant La Gacilly est connue aussi pour son fleurissement. Depuis les années 60, La Gacilly s’est fait une renommée internationale et s’illustre dans la création de produits cosmétiques à base de plantes. Le meilleur moyen de découvrir la ville est de se balader au travers de ses venelles fleuries. Les Pivoines, les Chèvrefeuilles et les Roses trémières s’accorderont à rendre la balade agréable et bucolique.

Le Jardin Botanique Yves Rocher de la Gacilly renferme 1000 espèces de plantes médicinales utilisées par l’homme. De l’alimentation aux cosmétiques en passant par les médicaments, le public s’étonne de l’usage quotidien fait à partir des produits à base de plantes. Créé en 1975, le jardin botanique est un véritable laboratoire à ciel ouvert qui s’étend sur deux hectares de superficie. Entre la bambouseraie et les allées du jardin à la Française, les visiteurs découvrent les plantes de la cosmétique et de la parfumerie : le calendula, la camomille, le bleuet, l’arnica, etc.