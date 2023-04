Rennes. La Basse Cour s’enracine dans son territoire

La guinguette de La Basse Cour rouvre ses portes pour une troisième saison le week-end du 14 avril 2023. Depuis cinq ans, la ferme de l’ancien château de la Prévalaye abrite le collectif agriculturel de la Prévalaye (CAP) qui fait vivre ce tiers-lieu citoyen autour de la question des transitions, notamment écologiques et alimentaires. L’objectif : construire un projet commun afin de recréer du lien entre consommateurs et producteurs et se reconnecter au Vivant.

La grisaille de l’hiver semble derrière nous. Les premières fleurs éclosent et le gazouillis des oiseaux commence à bercer nos balades champêtres aux abords de la ville, comme celle qui nous mène à notre destination, La Basse Cour. Car ce temps rafraîchissant est annonciateur de la réouverture des guinguettes rennaises comme celle de ce refuge paisible entouré de nature et décoré de lampions colorés. Chaque année, l’ancienne ferme résonne pendant six mois du son des activités que le collectif agriculturel de la Prévalaye (CAP) accueille, mais pendant la période hivernale, l’équipe ne chôme pas et vit au rythme des quartiers Cleunay et La Courrouze. Depuis sa création en 2017, le CAP développe son projet, prolonge ses connexions avec le territoire et prépare la saison estivale suivante…

Equipe de la Basse Cour, de gauche à droite (en haut) Léa, Claire, Nicolas, Juliette Maxime ; (en bas) Louise, Elise, Eléonore

Havre de biodiversité aux portes de la ville, cette ancienne ferme est depuis cinq ans l’écrin du projet original La Basse Cour. Imaginée en 2017 par le collectif agriculturel de la Prévalaye (CAP), l’idée de ce « lieu social de territoire » est née de l’envie de Nicolas et Maxime d’y proposer un prolongement de l’activité du Jardin des mille pas, du champ à l’assiette. « L’idée était de se demander comment expérimenter et tester, faire vivre des expériences collectives pour s’inscrire dans ce paysage des transitions », rappelle Eléonore Havas, coordinatrice du projet social et culturel. L’association sort lauréate de l’appel à projet de la Ville sur le bâtiment. Bouture qui n’attendait alors que de s’épanouir, le projet La Basse Cour est officiellement lancé en 2019. La guinguette ouvre quant à elle en août 2021 après des chantiers participatifs ouverts pour la réhabilitation des extérieurs, occasion pour les habitants de s’approprier le lieu. Elle est depuis la vitrine d’une initiative citoyenne qui promeut une agriculture et une alimentation saine, durable et accessible, et cherche à renforcer le lien à la nature.

À cheval entre le statut associatif et celui d’une SCIC, société coopérative d’intérêt collectif, ce lieu de réappropriation citoyenne fonctionne de manière collégiale afin que tous les partenaires – habitants, salariés, acteurs culturels, éducatifs et agricoles – votent l’orientation de la structure. « On a ce commun qui est la ferme, c’est notre ressource. Après, il s’agit de savoir comment organiser une communauté autour de ce lieu pour la gérer ensemble. » Actuellement, l’équipe compte sept personnes salariées à l’année, quatre en service civique et une petite dizaine sur la guinguette en saison. Le lieu brasse plus de 200 personnes impliquées bénévolement dont une vingtaine très engagées.

« La Basse Cour n’est pas seulement un lieu, c’est aussi un projet qui doit vivre en interaction avec son environnement. » Eleonore Havas, coordinatrice du projet social et culturel.

Le lieu mûrit ainsi chaque année, nourri par la convivialité, le lien culturel et l’échange des savoir-faire. L’équipe souhaite depuis le début créer un cercle vertueux dans lequel consommateurs, habitants et partenaires communiqueraient à la construction d’un projet commun, plutôt que de dicter un modèle à suivre. La Basse Cour fait le pont entre la ville et la campagne en rythmant son activité en fonction de ses partenaires agricoles, culturels et sociaux. En marge de la guinguette, conférences, jardin participatif, balades, ateliers, maraîchage durable et marché paysan, temps festifs et restauration souhaitent donner la parole aux professionnels afin de renouer avec une consommation plus consciente. Le marché festif, dont le premier se déroule dimanche 30 avril 2023, invite notamment à une rencontre entre producteurs et consommateurs dans une ambiance divertissante propice à un chaleureux pique-nique paysan. Une animation musicale sera assurée par Duo Bornéo, composé de Perrine, chanteuse lyrique, et Maël, saxophoniste.

Dans ce même ordre d’idée, de curieuses balades, botaniques et comestibles sont aussi à la carte de la programmation afin de circuler au milieu d’une nature souvent méconnue du public urbain, à la découverte de plantes sauvages comestibles. Ces promenades à thème sont une invitation à se reconnecter avec ce qui nous entoure, qui nous a précédé et dont nous avons besoin sans en avoir plus conscience.

Ce trait d’union se prolonge au sein de la carte de la guinguette retravaillée pour proposer une cuisine bistro-paysanne, en adéquation avec les valeurs du lieu. « Maxime travaille avec 29 personnes en direct pour s’approvisionner », précise Roxane Auliard, chargée de la communication. Au delà des solutions végétariennes qui se font légion, l’équipe a également envie de s’investir dans la transformation de produits. Une charcuterie la Basse Cour sera prochainement confectionnée en partenariat avec la ferme Pradenn.

Comme le ciel bleu et les premiers rayons de soleil annonciateurs de la douce saison, la chaleur et la convivialité de la réouverture s’accompagnent de son lot de nouveautés. Pour cette nouvelle année, le CAP compte étendre son projet social dans le but d’impliquer encore plus les habitants, au cœur du projet. « On a des richesses humaines qui peuvent être partagées et amplifiées pour construire ensemble. » Des chantiers participatifs pour réhabiliter l’espace permettent depuis le début son appropriation par les habitants, tout comme l’accueil des initiatives porteuses de transition. L’association souhaite dorénavant relier systématiquement les actions menées dans le quartier et les événements sur place. « On veut être un lieu qui vit en lien avec son territoire, encourage les initiatives et reflète notre société. »

Dans cette dynamique, La Basse Cour amorce un projet innovant autour de la réinsertion professionnel avec Apprentissages in situ, des formations pour les personnes qui ne demandent pas ou plus d’aide dans leur parcours de formation. En partenariat avec le BAM, l’hôtel Pasteur et le Greta, les thématiques changeront selon les spécificités des différents acteurs, comme l’alimentation pour La Basse Cour. Cette dernière a également prévu d’accueillir en cuisine des personnes qui souhaitent se tester sur des recettes, de manière à être plus dans l’intégration des savoir-faire des habitants au sein de l’activité.

Parallèlement à ces animations et ateliers, la troisième saison de la guinguette sera riche et diversifiée en termes d’événements musicaux. L’inauguration fera la part belle à la scène rennaise avec le collectif La Rennes des Voyous vendredi 14 avril avant de laisser sa place à Laura Perrudin et Tago Mago samedi 15. « Laura Perrudin est une harpiste qui explore de manière originale son instrument et les possibilités sonores », nous apprend Eléonore. « Tago Mago est un univers plus rock et psyché. »

Pour la suite, la coordinatrice annonce un style différent toutes les semaines, un parti pris audacieux dans le but s’adresser au plus grand nombre. Les jams session (reggae, new orleans, jazz, etc) un jeudi sur deux à partir du 27 avril feront danser tous les publics, toutes les générations. « On invite l’association Jam Diffusion et Dj Freshhh pour une après-midi et une soirée africaine dimanche 28 mai. » Le flamenco sera à l’honneur avec Que daté con Barcelona vendredi 19 mai après avoir accueilli la troupe rennaise Jambù samedi 6 mai. Les talents de la scène rennaise seront également représentés par le duo trip hop/dub Deep and High samedi 13 mai et le groove de Soul Lab le jeudi 20 mai.

Sans compter que, après un nouveau chantier participatif l’hiver dernier, la grange sera plus ouverte et permettra à toutes ses propositions de vivre autrement. « J’invite aussi les personnes à venir découvrir le lieu sur des temps moins fréquentés que les gros événements. C’est agréable de le voir dans des temps plus calmes. »

À bon entendeur, l’invitation est lancée. Rendez-vous vendredi 14 avril pour le weekend d’inauguration, découvrez la programmation complète des deux premiers mois de cette nouvelle saison qui rythmera ce havre en pleine transition.

