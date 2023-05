Rennes. Kito’Frais, le spray pour conserver fruits et légumes

Le projet « Kito’Frais » a remporté le premier prix de la 10e édition du challenge Innov’Chem 2023 de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR). Dans le cadre de la semaine dédiée à l’innovation et à la création d’entreprise, un groupe d’élèves-ingénieurs a créé un spray pour la conservation des fruits et légumes. Innovant, n’est-ce pas ?

Marre de voir vos fruits et légumes se ratatiner dans votre frigo après seulement quelques jours ? Et si on vous proposait une solution, pas miracle, mais arrangeante qui vous permettrait de cuisiner des petits plats frais en toute sérénité ? Des étudiants et étudiants de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) ont pensé et créé une alternative dans le cadre de la semaine dédiée à l’innovation et à la création d’entreprise. Un projet couronné de succès puisqu’il a remporté le prix du challenge Innov’Chem !

L’édition 2023 du challenge Innov’Chem s’inscrit dans les nouvelles habitudes de cuisine de la population française depuis la pandémie de la Covid. Les Français et Françaises ont en effet appris à de nouveau aimer cuisiner chez soi, même si retrouver le chemin des restaurants a été un soulagement pour tous). L’augmentation de la vente de petits appareils ménagers (+11% en 2020) et l’explosion des comptes de recettes de cuisine sur les réseaux sociaux en sont d’ailleurs la preuve.

Ainsi, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) a proposé aux ingénieurs en herbe de réfléchir à la manière d’améliorer la pratique de la cuisine à la maison. Pendant trois jours, dix groupes de 1ère année se sont affrontés en abordant tous les aspects du développement de leur projet, de l’idée initiale à la commercialisation du produit. À l’issue de cette période, chaque groupe a eu 180 secondes pour convaincre le jury de l’innovation et du potentiel commercial de son idée. Trois prix ont finalement été remis : le prix du challenge Innov’Chem, le prix du Meilleur Dossier Technique et le prix Marketing & Communication.

C’est « Kito’frais » qui a remporté le prix de l’Innov’Chem avec un projet qui reflète la sensibilités de la future génération d’ingénieurs et chercheurs pour les problématiques actuelles. Le groupe lauréat s’est en effet confronté à la conservation des produits dans le but de limiter le gaspillage alimentaire, tout en proposant un produit qui se rapproche le plus possible du zéro déchet. « Notre objectif visait à proposer une solution dans l’air du temps et correspondant aux enjeux actuels. Nous avons imaginé une solution technique sous la forme d’un spray de sorte à pouvoir l’utiliser facilement et à diminuer au maximum son impact écologique. » (source) Ainsi, les neuf étudiants et étudiantes ont pensé un spray naturel et biodégradable destiné à prolonger la conservation des fruits et légumes. Le produit agit comme film protecteur autour des aliments : il limite la croissance de champignons et des bactéries, retient l’eau à l’intérieur de l’aliment et le protège des agressions extérieures.

Pour la conception, le groupe a utilisé le chitosane comme molécule de base. Issue des carapaces de crevettes, elle est sans risque pour l’être humain et est déjà utilisée en viticulture, mais n’a encore jamais été utilisée pour les particuliers. Pour la formule du spray Kito’Frais, elle est associée à de l’acide lactique (acide naturel).

Les élèves ont également pensé à sa commercialisation et ont souhaité prolonger la dimension écologique du produit. Ils ont ainsi proposé au jury l’achat d’un pack composé d’un flacon en verre (entièrement recyclable) et son échantillon de produit. Une fois ce dernier terminé, environ trois semaines, il sera possible d’acheter des recharges par lot de quatre, à moindre coût, afin de recharger le flacon par simple dissolution des dosettes dans l’eau.

Un brevet a déjà été déposé et le groupe lauréat compte bien prolonger ses réflexions, poursuivre ses tests pour développer l’idée.

Le prix du Meilleur Dossier Technique a quant à lui été attribué au projet « Mûrmix » pour la conception d’un système de couvercle rétractable avec tige intégrée qui mélange seul la préparation dans une casserole avec un mécanisme sans électricité. Le projet « Sink Better » et la conception d’une solution de recyclage de l’eau des éviers de cuisine a reçu le prix le prix Marketing & Communication.