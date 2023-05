Le festival des Pieds dans La Vase 2023 de Kervignac dans le Morbihan fêtera ses quinze ans cette année. Il se déroulera les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023. Grâce en partie à la gratuité de ses spectacles, la manifestation retrouvera son ambiance inédite avec les habitués des rendez-vous musicaux, les organisateurs, le public jeune et moins jeune, les amis, les familles et les enfants.

Il y a 17 ans, la toute première édition du festival Les Pieds dans la Vase s’était tenue au complexe sportif du Pont-du-Bonhomme à Kervignac. Année après année, avec cependant une interruption de deux ans pour cause d’épidémie de Covid, l’événement a pris de l’ampleur en matière de qualité, de quantité, d’infrastructures, de fidélisation et de notoriété. L’association Les Pieds dans la vase, soutenue par la municipalité de Kervignac et aidée par environ 200 bénévoles s’est à nouveau attelée au bon fonctionnement de ce projet collectif qui requiert des postes variés : l’accueil, le bar, la restauration, la boutique, le développement durable, le technique, la sécurité et l’accueil PMR, etc. Ce sont toutes de nombreuses charges nécessaires à soutenir ce festival entouré du public et des artistes.

Rencontre avec les artistes conviés au festival

Vendredi 30 juin 2023

Bafang Band : ce sont deux frères, deux voix avec une batterie, une guitare et quelques effets qui embarquent le public dans un voyage empli d’agréables turbulences sonores. Sur scène, Enguerran et Lancelot entraînent les spectateurs sur les flots tumultueux d’un fleuve exubérant qui en un spectacle unique réveille les esprits afro rock et fait osciller les têtes et les corps. L’univers de Bafang Band est un big bang vertigineux où l’énergie scénique et l’urgence rock de Royal Blood viennent fusionner avec la flamboyante guitare d’Hendrix.

La Loma : elle arrive de la Cordillère des Andes. Elle s’inspire du folklore mystique et des rythmes afro-caribéens et des ambiances psychés pour livrer sur scène un cocktail tropical survitaminé. Elle relie les cultures ancestrales et modernes, avec pour ambition de repenser l’Humain aujourd’hui, de rassembler, de vibrer à travers la musique et les textes. La Loma signe une musique généreuse qui invite à danser et à entrer en transe à la manière d’un animal sauvage.

Swift Guad & Al Tarba est auteur, interprète, beatmaker. Avec son écriture qui traite des thèmes forts avec originalité, sa technique pointue et incisive, son style unique alliant d’impressionnantes accélérations et avec sa voix puissante, l’artiste complet est une valeur sûre, une référence. Actif depuis le milieu des années 2000, il compte derrière lui 7 LPs. Toujours en quête de sentiers inexplorés, Al Tarba aime naviguer sur le sombre. Il s’embarque au gré d’instrus électro swing à la Chinese Man, mais s’adonne parfois à des vents plus doux, dans le sillon d’artistes Abstract art, comme RJD2 ou DJ Shadow.

Romano Nervoso est un chanteur italo-belge qui s’est fait connaître pour la première fois en 2009. Cela démarre vite pour lui et devient Le Parrain du Spaghetti Rock. Il participe aux plus grands festivals : Sziget, Dour festival, les Ardentes, etc. Sa popularité franchit les frontières en Europe. Il sort son quatrième album en 2020 et fêter ses dix ans de carrière avec le single Wild Boy et la participation de Danko Jones pour le chant. Un nouvel album est prévu pour octobre 2023.

Asian Dub Foundation : la combinaison du groupe est unique. Les rythmes jungle, les lignes de basse dub et les guitares sauvages puisent dans leurs racines sud asiatiques et de rap militant. L’histoire de ces musiciens commence au début des années 90 lorsque A.D.F. se forme à partir d’un atelier de musique. Leurs débuts ont marqué à la fois leur son et leurs aspirations éducatives plus larges. Le groupe a une solide réputation scénique surtout en France, puis s’impose à l’échelle mondiale. Asian Dub Foundation frappe encore plus fort et plus haut avec la sortie de leurs derniers albums : Access Denied en septembre 2020 puis avec Access Denied Deluxe en juin 2021.

DJ Ordoeuvre est un virtuose du turntablism. Des platines à la médaille d’or au championnat du monde de turntablism en 2021 lors de l’édition jazz du Clash of the Titans, il est toujours plus incisif et percussif. En compagnie du saxophoniste Nicolas Chatelet, il sillonne les pistes de jazz en tenue vinylique et cuivrée.

Samedi 1er juillet 2023

Songo est un quartet métissé France, Afrique du Sud, Angleterre et Burkina-Faso. Il est révélé au grand public grâce aux Transmusicales et Arte Concert. En 2019, le groupe crée sa propre version de l’afro pop avec d’intenses prestations scéniques. Sa chanteuse Sisanda Mya Taza est aussi à l’aise avec le rap qu’avec la musique soul. Avec sa voix, elle traduit sa large palette d’émotions en Xhosa, sa langue maternelle, en anglais et parfois en français. Songo rassemble et remanie une diversité d’influences entre les éléments électroniques et les instruments acoustiques. Le groupe s’inspire des beats afro house et ama piano, des rythmes mandingues avec une énergie rock.

Weird Omen est un triangle composé de guitare-chant, batterie et saxo. Le groupe a trouvé l’équilibre et l’angle parfait dès le premier album avec une configuration qui patrouille dans les marges et les excès. Weird Omen amplifie les hurlements et les plaisirs, dompte et fouette en pulvérisant son venin. Il glorifie la loi du plus fort. Son univers est impitoyable! Weird Omen réécrit les règles fondamentales du rock’n’roll. Le résultat est une furie, une tuerie aussi rock’n’roll que jungle exotica. Le groupe est habité par l’âme damnée d’un sorcier de l’hyperespace qui marche sur les cendres des Chrome Cranks, de Cheater Slicks, de Pussy Galore ou encore de Cramps.

Kitty, Daisy and Lewis est un groupe familial composé de trois frères et sœurs avec leurs père à la guitare et leur mère à la contrebasse, tous accompagnés du Jamaïcain Eddie Tan Tan Thornton à la trompette. Ensemble ils jouent un grand mélange de musique qu’ils définissent comme étant du Shock & Roll. Le rythme résonne boogie woggie, rock’n’roll, rockabilly, ska, ou encore rythm’n’blues. Sur scène, chacun profite du micro à tour de rôle, jongle d’un instrument à l’autre et chante avec son âme. En costumes briqués et dépoussiérés, les musiciens forcent l’écoute tant l’énergie musicale est contagieuse. Aujourd’hui, ils ont vendu plus de 250 000 albums à travers le monde et enchaînent les tournées. La famille est de plus en plus connue et les fans s’agrandissent leur nombre de jour en jour et de ville en ville.

Daymen, c’est quatre instrumentistes et un rappeur rassemblés autour de leur passion pour le hip-hop, le groove et le jazz fusion. Soucieux de faire écho aux questionnements de la jeunesse, le groupe résonne entre les fracas et les urgences de la société, tirant un portrait urbain de sa génération. La mélodie est sincère et ne craint nullement de dévoiler ses faiblesses. L’ADN des musiciens est portée par des textes engagés et intimistes ; les mélodies sont planantes et les riffs sont percutants portés par une rythmique qui transpire le groove.

Jabul Gorba est un groupe de Ska Punk Tzigano Balkan, qui distille à la fois de la mélancolie et de la joie de vivre. Six albums auto-produits, des centaines de concerts au compteur et un public fidèle partout en France, Jabul Gorba se présente en une horde bruyante et sauvage. Jabul Gorba transpire sur des rythmes endiablés où la foule riante est déchaînée. Quelques nouveaux compagnons ont embarqué pour continuer l’aventure et travailler l’écriture du septième album.

Après le succès rencontré lors de leur premier marché des créateurs & artisans en 2022, l’association Les Pieds dans la Vase reconduit et organise l’édition du marché 2023. Il aura lieu le samedi 1er juillet sur le site du festival, en extérieur à partir de 16h. Ce sera l’occasion de faire découvrir au public l’univers créatif et le savoir-faire de ces artisans participants au travers de ce festival chaleureux et musical. Les stands alimentaires ne sont cependant pas souhaités.

Infos pratiques

Festival Les Pieds dans la Vase : village du festival, allée des Sports à Kervignac 56

Pour plus de renseignements notamment sur les horaires des scènes : contact

lespiedsdanslavase.fr

Accès gratuit et ouvert à tous, avec accès PMR (Personne Mobilité Réduite)

Marché des créateurs et artisans

Espaces bars et restauration sur place : barbecue et crêpes