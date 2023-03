Kervignac. Gwénaël Le Bouteilliec redonne vie à vos tapisseries d’ameublement

Gwénaël Le Bouteilliec crée en ce début d’année 2023 Le Tapissier du Colombier, entreprise de tapisserie d’ameublement à Kervignac, dans le Morbihan. Garant de l’harmonie et des styles baroque, classique et contemporain, le tapissier travaille dans les règles de l’art. Pour monter son atelier, il s’installe dans un ancien colombier et préserve ainsi le patrimoine bâti et un savoir faire d’antan. Les réalisations du tapissier s’adressent à une clientèle de particuliers, comme à celle de professionnels.

Gwénaël Le Bouteilliec est né le 2 février 1979 à Saint-Brieuc (22). Très jeune, il s’intéresse déjà aux meubles et aux tissus. Après son CAP, il suit une formation de tapissier décorateur au lycée des métiers d’art Bertrand Duguesclin à Auray, dans le Morbihan. Il se spécialise ensuite dans la filière couture et décoration puis dans la sellerie nautique pour aménager l’intérieur et l’extérieur des bateaux. Cependant, il exerce pendant 20 années dans la vente au sein de Tissus Myrtille, fournisseur de tissu de qualité pour la haute couture, la mercerie, la laine, le tricot et la décoration, d’abord à Nantes (44) puis dans le magasin secondaire de Vannes (56).

Domicilié à Kervignac dans le Morbihan depuis 2015, Gwénaël Le Bouteilliec décide de créer sa micro entreprise de tapisserie d’ameublement à Kervignac, et lui donne le nom de Le Tapissier du Colombier. Reste à trouver un lieu pour en faire son atelier : ce sera le colombier daté de 1427 et issu du domaine de l’ancien château de Kerbalay qui est l’élu du tapissier. Le lieu est idéal et historiquement approprié pour conserver le patrimoine de ce savoir-faire ancestral. Quelques travaux imprévus sont cependant nécessaires au niveau de la structure du bâtiment. Pour l’heure, les commandes de tapisserie sont donc réalisées au domicile de Gwénaël.

Le colombier est enduit, avec corniche à modillons en pierre de taille. Sa porte d’entrée se situe sur la face.

Gwénaël Le Bouteilliec propose à sa clientèle de restaurer et de relooker leurs meubles recouverts de tissu et toutes les assises possibles : canapés, bergères, fauteuils, banquettes, chaises, mais aussi les têtes de lit, qu’ils soient de styles anciens ou modernes, même si personnellement le tapissier a une tendance à préférer le style Louis XVI. Il propose ses services de réfection totale ou partielle aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, tels les restaurateurs. Il travaille avec les méthodes traditionnelles et utilise des matières naturelles, lorsqu’il s’agit de réaliser des garnitures traditionnelles, comme les tapissiers de l’époque : du crin végétal ou animal pour le rembourrage et de la plume de canard pour les assises. Pour des garnitures plus modernes, il utilise des matières telles que la mousse et de la ouatine (fibre recyclée).

Tapissier, un des plus vieux métiers au monde… Les premiers tapissiers datent de l’Antiquité, surtout en Mésopotamie. À cette époque, ils confectionnent de grandes tentures murales qui servent à habiller les murs de façon esthétique mais surtout pour isoler du froid les pièces des grandes maisons. En Occident, le métier arrive plus tard au cours du XIVe siècle. Pendant les croisades de grandes tentures murales ont à la fois un rôle de décoration et celui d’isoler les murs froids et humides des forteresses. Depuis le Moyen-Âge, la tapisserie évolue au gré des modes et des époques. Les tapisseries s’invitent rapidement dans l’ameublement et habillent les lits et les dressoirs.

À partir de la construction du château de Versailles, devenu l’épicentre culturel en Europe, chaque roi de France qui se succède tient à marquer son règne avec son propre style de tapisserie. L’influence royale inspire de nombreux domaines et les tapissiers s’adaptent au goût de chaque époque : la mode vestimentaire, l’ébénisterie et les décorations intérieures. Ils atteignent une très haute maîtrise, sous l’Empire. L’époque contemporaine apporte de nouveaux matériaux et une plus grande liberté créative. Le tapissier d’aujourd’hui se renouvelle tous les jours et apprécie de travailler également sur du mobilier moderne. Cette activité, encore souvent méconnue, revient auprès du grand public. Elle exige cependant un grand savoir-faire et donc une spécialisation.

Le Tapissier du Colombier, Kerbalay à Kervignac (56)

Contact : 06 11 30 02 14 ou letapissierducolombier@gmail.com